KBC Groep: KBC Bank Ireland sluit de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, Dublin, 7 februari 2022 – 8 uur CET (vóór beurstijd)

KBC Bank Ireland sluit de verkoop van vrijwel de volledige resterende portefeuille non-performing hypothecaire kredieten

KBC Groep en KBC Bank Ireland hebben de deal afgerond die werd aangekondigd op 30 augustus 2021 over de verkoop van een portefeuille van niet-performing hypothecaire kredieten van ruwweg 1,1 miljard euro (voornamelijk Private Dwelling House (PDH) en Buy to let (BTL)) in een transactie die wordt gefinancierd door fondsen beheerd door CarVal Investors ("CarVal").

KBC Bank Ireland heeft eerder al contact opgenomen met de klanten van wie de kredieten betrokken zijn in de verkoop, om hen erover te informeren dat hun kredieten worden overgedragen.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC zal de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. De klanten zullen na de verkoop dezelfde wettelijke en reglementaire bescherming blijven genieten, o.a. op grond van de CPC (wetgeving ter bescherming van de consument) en de CCMA (gedragscode inzake betalingsachterstanden bij hypotheken).

De transactie leidt tot een marginale kapitaalaangroei met een gecombineerde impact (P&L en RWA) op de CET1-ratio van KBC Groep NV van ca. 2 basispunten, volledig opgenomen in de cijfers van 2021. De impact van -0,1 miljard euro op de winst-en-verliesrekening van KBC Groep werd bijna volledig geboekt in het derde kwartaal van 2021. De risicogewogen activa daalden met 0,8 miljard euro, eveneens in het derde kwartaal van 2021.

Noot voor de redactie

CarVal Investors is een gevestigde wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder die zich richt op noodlijdende en kredietintensieve activa en marktinefficiënties. Sinds 1987 grijpt het team van CarVal opportuniteiten aan in de steeds veranderende kredietmarktcycli, waarbij het 133 miljard USD heeft geïnvesteerd in 5 610 transacties in 82 landen. Vandaag heeft CarVal Investors ongeveer 11 miljard USD aan activa onder beheer in bedrijfsobligaties, kredietportefeuilles, gestructureerde kredieten en harde activa.

Pepper Finance Corporation (Ireland) DAC ("Pepper") zal na voltooiing van de transactie de kredieten beheren als de wettelijke houder van de eigendomstitel en de geregistreerde kredietverlener. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank, dus alle klanten zullen alle wettelijke bescherming blijven genieten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KBC Groep

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: viviane.huybrecht@kbc.be , pressofficekbc@kbc.be

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC Groep

Tel +32 2 429 35 73 - E-mail: IR4U@kbc.be

KBC Bank Ireland

Edelman - Joe Carmody, CEO – Tel + 353 86 805 87 64 joe.carmody@edelman.com

* Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.



KBC Groep NV



Havenlaan 2 – 1080 Brussel



Viviane Huybrecht



directeur



Corporate communicatie/woordvoerster



Tel. +32 2 429 85 45







Persdienst



Tel. +32 2 429 65 01 Stef Leunens



Tel. +32 2 429 29 15 Ilse De Muyer



Tel. +32 2 429 32 88 Pieter Kussé



Tel. +32 2 429 85 44 Sofie Spiessens



E-mail: pressofficekbc@kbc.be







Persberichten van KBC zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar pressofficekbc@kbc.be.



Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Blijf op de hoogte van alle innovatieve oplossingen

Bijlage