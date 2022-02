Siili Solutions Oyj: Muutoksia johtoryhmässä

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 7.2.2022 kello 9.15

Siili Solutions Oyj:n kaupallinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Pasi Ropponen on päättänyt siirtyä toisen työnantajan palvelukseen. Ropponen jää pois johtoryhmästä 28.2.2022, mutta on yhtiön käytettävissä 30.4.2022 saakka.

”Pasilla on ollut merkittävä rooli Siilin kaupallisten toimintojen johtamisessa ja Siilin kasvussa lähes kymmenen vuoden ajan. Haluamme kiittää häntä lämpimästi tästä matkasta sekä ansiokkaasta vt. toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta viimeisen puolen vuoden ajan. Toivotamme hänelle menestystä työuran seuraavalla taipaleella,” sanoo hallituksen puheenjohtaja Harry Brade.

Yhtiö käynnistää välittömästi rekrytointiprosessin kaupallisen johtajan tehtäviin liittyen.





