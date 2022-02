Nr. 1 2022 Solars bestyrelsesformand takker af ved generalforsamlingen

Danish English

Bestyrelsesformand for Solar A/S, Jens Borum, har i dag meddelt selskabet, at han ikke ønsker at genopstille ved den ordinære generalforsamling i marts 2022.

Jens Borum indtrådte i bestyrelsen for Solar A/S i 1982 og blev formand i 1990.

Formand Jens Borum udtaler:

”Jeg har sat stor pris på mine 40 år i bestyrelsen i denne fantastiske virksomhed. Solar har udviklet sig utroligt meget i løbet af de seneste fire årtier, og jeg er imponeret over de resultater, ledelsesteamet og vores dedikerede medarbejdere i hele Solar har leveret. Solar er godt positioneret til fremtiden med stort fokus på den digitale såvel som den grønne approach. Desuden er jeg overbevist om, at vores Core+-strategi fortsat vil levere fremgang på tværs af koncernen. Jeg takker alle medarbejdere, ledelsen og mine kolleger i bestyrelsen og ønsker dem og virksomheden alt det bedste fremover.

Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Vedhæftet fil