イングレディオン インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、2021年の結果を報告、2022年に7%～9%の営業利益増加を予想

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2021年第4四半期のEPS*の報告値および調整値は、それぞれ0.99ドル、1.09ドルとなり、それに対して2020年第4四半期のEPSの報告値および調整値はそれぞれ1.70ドル、1.75ドルであった。

2021年通年の報告されたEPSおよび調整後EPSは、それぞれ1.73ドルおよび6.67ドルであった（前年同期はそれぞれ5.15ドルおよび6.23ドル）。2021年通年の報告業績には、同社のアルゼンチン事業のアルコー (Arcor) 合弁会社への貢献に関連する3億4,000万ドルの減損費用が含まれている。

同社は、2022年通年の調整後EPSが6.85～7.45ドルの範囲に収まると予想している。



イリノイ州ウエストチェスタ, Feb. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2021年第4四半期および2021年通年の決算報告を行った。2021年および2020年の決算は、米国会計基準 (GAAP) で作成しており、GAAP以外の会計基準（non-GAAP）では開示されない項目を含む。

「2021年は、マクロ経済やグローバルなサプライチェーンの課題が続く中、当社のチームは順調に業績を伸ばしました。『成長推進ロードマップ』を推進し、堅調な売上高と利益の増加を達成しました。お客様と協力して需要の変化に対応するとともに、戦略的な価格設定を実施し、『コストスマートプログラム』によるコスト削減を実現したことは、2021年の成功を支えることになった大きな成果でした」とイングレディオンの社長兼最高経営責任者のジム･ザリー (Jim Zallie)は述べている。

「第4四半期には、純売上高がスペシャルティ製品の2桁台の力強い成長に牽引され、10%の成長を達成しました。お客様からの高い需要により、制約の多いグローバルサプライチェーンへの圧力が高まりました。同四半期には、お客様へのお約束を遂行するためにサービス提供に投資することを決定し、サプライチェーンのコストが増加しました」。

「2021年通年の売上高は、価格ミックスの改善で6億ドル以上を計上し、15%増の69億ドルとなりました。当社の営業･価格設定チームは、トウモロコシや投入コストが変動し続ける中、年間を通じて機敏な対応を行い、価格ミックスの上昇を効果的に管理しました。スペシャルティ製品の売上高は、テクスチャー剤や減糖剤などのプラットフォームが牽引して10%台の高い伸びを示し、スペシャルティ製品は売上高の33%を占めるようになりました。

2022年に向けては、純売上高と営業利益の力強い成長を見込んでいます。契約交渉時に、当社のチームはお客様と協力して需要について計画し、投入コストの上昇を反映した価格設定を行いました。スペシャルティ分野においても、今年も力強い成長が期待されます。注目すべきは、ピュアサークル (PureCircle) は2021年をプラスの営業利益率で終え、強い勢いを備えて2022年を迎えていることです。植物由来タンパク質の生産量増強は予想よりも遅れていますが、2021年の売上高は控えめなベースから倍増しており、強力な販売パイプラインを有していることから、成長の見通しについては楽観的です。

予測不可能な1年間に直面した多くの課題に対し、当社の献身的なチームは戦略的な支柱を継続して実行し、特にコマーシャルエクセレンスに焦点を当て、お客様のために最善を尽くしました。ステークホルダーの方々のために持続的な価値を創造するために日々努力を続けている従業員を非常に誇りに思っています」。

*調整および希薄化後1株あたり利益 (以下「調整後EPS」)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整および希薄化後加重平均普通株式数は、non-GAAPの財務指標である。これらnon-GAAP指標に最も近いGAAP指標については、本ニュースリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。

希薄化後1株あたり利益 (EPS)

4Q20 4Q21 YTD20 YTD21 Reported EPS $ 1.70 $ 0.99 $ 5.15 $ 1.73 Impairment/Restructuring costs 0.62 0.28 1.11 0.53 Acquisition/Integration costs 0.04 0.01 0.13 0.10 Impairment*** - - - 5.01 Tax items and other matters (0.61 ) (0.19 ) (0.16 ) (0.70 ) Adjusted EPS** $ 1.75 $ 1.09 $ 6.23 $ 6.67



今期のEPSおよび調整後EPSの変動に影響したと推察される諸要因

4Q21 YTD21 Margin (0.90 ) (0.44 ) Volume 0.09 0.53 Foreign exchange (0.03 ) 0.07 Other income 0.06 0.13 Total operating items $ (0.78 ) $ 0.29 Other non-operating income - 0.01 Financing costs 0.07 0.02 Shares outstanding - (0.02 ) Non-controlling interests - - Tax rate 0.05 0.14 Total non-operating items $ 0.12 $ 0.15 Total items affecting EPS** $ (0.66 ) $ 0.44

** 端数処理のため、合計は計数の総和と必ずしも一致しない

*** 通年結果報告には、同社のアルゼンチン事業のアルコー合弁会社への貢献に関連する3億4,000万ドルの減損費用が含まれている。

決算概要

2021年12月31日現在の負債総額は20億ドル、短期投資を含むキャッシュは3億3,200万ドルで、それに対し2020年12月31日時点での負債総額は22億ドル、キャッシュは6億6,500万ドルであった。負債総額およびキャッシュの減少は、主に、2021年第3四半期にタームローン信用枠に基づく借入残高をすべて返済したことによるものであり、コマーシャルペーパーの発行による純収入で一部相殺された。

第4四半期の純財務費用は前年同期比で減少し、1,600万ドルとなった。これは主に、同期の為替の影響が少なかったことによるものである。

第4四半期の実効税率の報告値および調整値はそれぞれ12.8%および24.2%であり、前年同期はそれぞれ18.9%および27.1%であった。報告されている税率の低下は、主にブラジルの間接税にかかる利息･控除の処理やメキシコのインフレ調整に関する有利な判定によるものである。これらの項目は、米ドルに対するメキシコペソの価値の変動により一部相殺された。

通年の実効税率の報告値および調整値はそれぞれ49.6%および25.6%であり、前年同期はそれぞれ30.0%および26.9%であった。報告税率の増額は主にアルゼンチンのアルコー合弁事業に関連する減損費用の影響および収入ミックスの変化によるものである。

通年の純資本支出は、前年比4,000万ドル減の3億ドルとなった。



ビジネスレビュー

イングレディオン全社

$ in millions 2020Net Sales FXImpact Volume Price mix 2021Net Sales % change % changeexcl. FX Fourth quarter 1,593 (24 ) 4 182 1,755 10 % 12 % Fullyear 5,987 28 265 614 6,894 15 % 15 %



報告された営業利益

$ inmillions 2020 FXImpact BusinessDrivers Acquisition /Integration Restructuring /Impairment Other 2021 %change %changeexcl.FX Fourth quarter 163 (2 ) (71 ) 1 27 (32 ) 86 (47 )% (46 )% Fullyear 582 7 19 8 46 (352 ) 310 (47 )% (48 )%



調整後営業利益

$ in millions 2020 FX Impact BusinessDrivers 2021 % change % changeexcl. FX Fourth quarter 186 (2 ) (71 ) 113 (39 )% (38 )% Fullyear 659 7 19 685 4 % 3 %



売上高

第4四半期および通年の売上高は、トウモロコシ価格の上昇の影響を含む好調な価格構成と、ピュアサークルおよびカテックの業績を反映した販売数量の増加により、前年同期比で増加した。外国為替変動要因を除くと、当該四半期および通年の売上高は、それぞれ12%増および15%増となった。



営業利益

第4四半期の営業利益と調整後営業利益は、それぞれ8,600万ドルと1億1,300万ドルであり、前年同期比でそれぞれ47%および39%の減少となった。報告されている営業利益の減少は、サウス･スー･シティおよびバンスコイ工場における植物性タンパク質事業の拡張に関連したコストを含む、トウモロコシおよび投入コストの増加、ならびにコストスマート関連の構造改革費用によるものである。調整後営業利益の減少は、植物性タンパク質事業の拡張に関連したコストを含む、トウモロコシおよび投入コストの上昇によるものである。外国為替変動の影響を除外すると、報告された営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ46%および38%の減少であった。

同年度の営業利益と調整後営業利益は、それぞれ3,100万ドルと6億8,500万ドルと、前年同期比でそれぞれ47%減および4%増となった。報告されている営業利益の減少は、主に、同社のアルゼンチンの資産をアルコー合弁会社に拠出したことに関連する純資産の減損を計上したことによるものである。調整後の営業利益の増加は、強力な価格ミックスと数量の改善が、トウモロコシや投入コストの上昇を補ったことによるものである。外国為替要因を除くと、営業利益と調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ48%減および3%増となった。

第4四半期の営業利益は、「コスト･スマート」関連の構造改革費用により、調整後営業利益を2,700万ドル下回った。

通年の営業利益は、調整後の営業利益を3億7,500万ドル下回った。これは主に、アルゼンチンの資産をアルコー合弁事業に拠出したことに関連して、純資産の減損を計上したことによるものである。

北米

売上高

$ in millions 2020Net Sales FXImpact Volume Pricemix 2021Net Sales % change % changeexcl. FX Fourth quarter 923 3 18 97 1,041 13 % 12 % Fullyear 3,662 27 125 323 4,137 13 % 12 %



セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX Impact BusinessDrivers 2021 % change % changeexcl. FX Fourth quarter 129 1 (46 ) 84 (35 )% (35 )% Fullyear 487 5 (5 ) 487 0 % (1 )%

第4四半期の営業利益は8,400万ドルで、前年同期に比べて4,500万ドルの減益だった。この減少は、サウス･スー･シティおよびバンスコイ工場における植物性タンパク質事業の拡張に関連したコストを含む、トウモロコシおよび投入コストの増加が、良好な価格ミックスと販売量の増加を相殺し、それを超えたためである。

通年の営業利益は、前年同期比横ばいの4億8,700万ドルとなった。この結果は、有利な価格構成と販売量の増加によってもたらされたものであるが、トウモロコシや投入コストの増額、サウス･スー･シティおよびバンスコイ工場における植物性タンパク質事業の拡張コストによって完全に相殺された。

南米

売上高

$ in millions 2020Net Sales FXImpact Volume Pricemix 2021Net Sales % change % changeexcl. FX Fourth quarter 276 (10 ) (67 ) 57 256 (7 )% (4 )% Fullyear 919 (29 ) (69 ) 236 1,057 15 % 18 %



セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX Impact BusinessDrivers 2021 % change % changeexcl. FX Fourth quarter 44 (1 ) (13 ) 30 (32 )% (29 )% Fullyear 112 (3 ) 29 138 23 % 26 %

第4四半期の営業利益は3,000万ドルで、前年同期に比べて1,400万ドルの減益だった。この減益は、前年の税効果、販売台数の減少および投入コストの上昇に加え、アルゼンチンのハイパーインフレの影響により、財務コストから南米の営業利益に含まれるアルコー合弁会社の持分法による利益の一部に移行したことによるものである。外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は第4四半期に29%減であった。

通年の営業利益は1億3,800万ドルと、前年同期に比べて2,600万ドルの増益であった。この増加は、トウモロコシおよび投入コストの上昇により相殺された分を上回る、良好な価格構成によるものであった。外国為替変動の影響を除外すると、このセグメントの営業利益は通年で26%増であった。

アジア太平洋

売上高

$ in millions 2020Net Sales FXImpact Volume Pricemix 2021Net Sales % change % changeexcl. FX Fourth quarter 230 (11 ) 36 14 269 17 % 22 % Fullyear 813 13 144 27 997 23 % 21 %



セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX Impact BusinessDrivers 2021 % change % changeexcl. FX Fourth quarter 20 (1 ) (2 ) 17 (15 )% (12 )% Fullyear 80 2 5 87 9 % 7 %

第4四半期の営業利益は1,700万ドルで、前年同期に比べて300万ドルの減益だった。この減益は、原材料費の高騰によるものであったが、価格構成の好転や、前年同期に営業利益を計上したピュアサークルの業績改善により、一部相殺された。

通年の営業利益は8,700万ドルと、前年同期に比べて700万ドルの増益であった。この増益は、原材料および投入コストの上昇により相殺された分を上回る良好な価格構成と、ピュアサークルの前年同期比の業績向上によるものであった。

ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

売上高

$ in millions 2020Net Sales FXImpact Volume Pricemix 2021Net Sales % change % changeexcl. FX Fourth quarter 164 (6 ) 17 14 189 15 % 19 % Fullyear 593 17 65 28 703 19 % 16 %



セグメント別営業利益

$ in millions 2020 FX Impact BusinessDrivers 2021 % change % changeexcl. FX Fourth quarter 29 (1 ) (8 ) 20 (31 )% (29 )% Fullyear 102 3 1 106 4 % 1 %

第4四半期の営業利益は2,000万ドルで、前年同期に比べて900万ドルの減益であった。この減益は、欧州における価格ミックスの好転や販売数量の増加があったものの、パキスタンの光熱費を含む製造経費の増加がそれを上回ったためであった。

通年の営業利益は1億600万ドルと、前年同期に比べて400万ドルの増益であった。この増益は、主にパキスタンにおける価格ミックスの好転と、欧州における販売数量の増加によるものであった。

配当金および自社株買い

2021年、イングレディオンは1億7,200万ドル（1株あたり2.57ドル）の配当金を支払い、これは調整後EPSの39%に相当した。イングレディオンでは、調整後のEPSの成長実現に応じて、配当と配当性向を見直している。また、イングレディオンは当期中に発行済普通株式6,800万ドルを買い戻しており、授権された普通株式買戻しプログラムで現在510万株の利用が可能である。イングレディオンは、総株主利益を支援するための資本配分戦略の一環として、現金配当と自社株買いによる株主への価値還元を考慮している。

2022年通年の展望

同社は、2022年度の調整後報告EPSが6.85～7.45ドルの範囲に収まると予想している（2021年度の調整後EPSは6.67ドル）。この予想は、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

昨年と比較して、2022年通年の見通しでは次のような仮定を行っている。北米の営業利益は、良好な価格ミックスと下半期の営業利益率の上昇により、1桁台後半から2桁台前半の増加を見込んでいる。南米の営業利益は、アルゼンチンの合弁事業におけるハイパーインフレの計上による影響を含め、1桁台前半の減少を見込んでいる。アジア太平洋地域の営業利益は、良好な価格ミックスと販売量の増加により、1桁台後半の増加を見込んでいる。欧州･中東･アフリカ地域の営業利益は、良好な価格ミックスにより1桁台前半の増加を見込んでいる。コーポレートコストは横ばいとなる見込みである。同社は、通年の報告および調整後の営業利益が7%から9%増加すると見込んでいる。

過去2年間に生じた運転資本の変化による営業キャッシュフローへの影響が正常化すると見込まれることから、通年の営業キャッシュフローは6億米ドルから6億8,000万米ドルの範囲になると予想している。通年の資本支出は3億ドルから3億3,500万ドルを見込んでいる。

同社は、報告および調整後の実効税率を27.0%から28.5%と予想している。

電話会議とウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2022年2月3日 (木) 米国中部時間午前8時／米国東部時間午前9時に、社長兼最高経営責任者のジム･ザリーと執行副社長兼最高財務責任者のジェームズ･グレイ (James Gray) が主催するカンファレンスコールを開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsからアクセスできる。会議で使用されるプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で以下からアクセス可能である。https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

イングレディオンについて

イングレディオン インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2021年の年間純売上高は約70億ドルであり、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースには、1933年証券法第27A条および改正、後の1934年証券取引法第21E条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている。イングレディオンは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、2022年通年の調整後EPS、報告･調整後営業利益、営業キャッシュフロー、資本支出、税率と実効税率についての予想、2022年通年のセグメント営業利益に関する同社の予想、同社の将来の見通しや財務状況、売上高、営業利益、出荷数量、一般管理費、税率、資本支出、経費またはその他の財務項目、同社の見通しまたは将来の事業に関する記述 (経営陣の計画、戦略、目的、前述の基礎となる前提、期待、信念など) に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本ニュースリリースにおける過去の事実に関する記述、または本ニュースリリースで参照される過去の事実、または言及として本リリースに組み込まれている過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の業績や展開は、新型コロナウイルス感染が同社製品の需要や業績に与える影響、果糖ぶどう糖液糖や同社が製造するその他の製品に関する消費者の嗜好の変化などの様々な要因により、これらの記述で表明された、あるいは暗示された期待と大きく異なる可能性がある。様々な要因は、以下を含む：世界的な経済状況、ならびに同社が原材料を購入し、製品を製造または販売している様々な地域や国の顧客や消費者に影響を与える一般的な政治、経済、ビジネス、市場の状況（特に南米の経済･通貨･政治状況、欧州の経済･政治状況を含む）の影響、およびこれらの要因が同社の販売数量、製品価格、顧客に対する債権回収能力に与える影響、同社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業（食品、飲料、動物栄養、醸造業など）の将来の財務状況、遺伝子組換えやバイオテクノロジーを利用して開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性、市場に受け入れられる速度や品質で新製品や新サービスを開発または獲得する同社の能力、同社の主要製品および副産物、特にコーン油の市場および価格を含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争および顧客からの圧力の増大、ポテトスターチ、タピオカ、アラビアガム、および同社製品の一部のベースとなっている特定品種のトウモロコシを含む原材料の入手可能性、およびトウモロコシやその他の原材料のコスト上昇を顧客に転嫁する能力、パキスタンのエネルギー問題を含むエネルギーコストおよび入手可能性、コストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジー効果を実現する同社の能力（計画された保守･投資プロジェクトを期限内･予算内に完了する能力、コスト･スマート･プログラムの下で期待される節約効果を実現する能力、ならびに運賃･配送費に関する能力を含む）、金融･資本市場の動向（為替変動、金利･為替レートの変動、市場のボラティリティ、およびこれらの変動に対するヘッジの関連リスクを含む）、有利な条件での買収や戦略的提携を成功させる能力、買収した事業の統合や戦略的提携の実施･維持を成功させ、これらすべてに関連して期待されるシナジー効果を実現する能力、製造施設の運営上の問題、営業権や長期性資産の減損処理の影響、税率の変更や法人税等の追加負担、良好な労使関係を維持する能力、自然災害、戦争または類似の敵対行為、テロリズムの脅威または行為、新型コロナウイルス感染などのパンデミックの発生や継続、その他同社が制御できない重大な事象の発生が同社の事業に与える影響、政府の政策･法律･規制の変更、環境規制への対応を含む法令遵守のためのコスト、気候変動の潜在的影響、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長と拡大のための十分な資金の確保に影響を与えるその他の要因、株式市場の変動および同社の株価に悪影響を与えうるその他の要因、同社の配当政策の継続に影響を与えるリスク、および財務報告に係る内部統制の重要な弱点を適時に修正する能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2020年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよび8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先：Jason Payant, 708-551-2584

報道関係者向けの問い合わせ先： Becca Hary, 708-551-2602

イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) 連結収入報告書 (未監査) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended December 31, Change % Year Ended December 31, Change % 2021 2020 2021 2020 Net sales $ 1,755 $ 1,593 10 % $ 6,894 $ 5,987 15 % Cost of sales 1,465 1,241 5,563 4,715 Gross profit 290 352 (18 %) 1,331 1,272 5 % Operating expenses 184 172 7 % 668 628 6 % Other operating (income) (5 ) (35 ) (34 ) (31 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments 25 52 387 93 Operating income 86 163 (47 %) 310 582 (47 %) Financing costs 16 22 74 81 Other non-operating (income) (8 ) (2 ) (12 ) (5 ) Income before income taxes 78 143 (45 %) 248 506 (51 %) Provision for income taxes 10 27 123 152 Net income 68 116 (41 %) 125 354 (65 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 8 6 Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 115 (42 %) $ 117 $ 348 (66 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.8 67.2 67.1 67.2 Diluted 67.6 67.6 67.8 67.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.00 $ 1.71 (42 %) $ 1.74 $ 5.18 (66 %) Diluted $ 0.99 $ 1.70 (42 %) $ 1.73 $ 5.15 (66 %)





イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) 連結貸借対照表 (in millions, except share and per share amounts) December 31, 2021 December 31, 2020 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 328 $ 665 Short-term investments 4 - Accounts receivable – net 1,130 1,011 Inventories 1,172 917 Prepaid expenses 63 54 Total current assets 2,697 2,647 Property, plant and equipment – net 2,423 2,455 Intangible assets - net 1,348 1,346 Other assets 531 410 Total assets $ 6,999 $ 6,858 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 308 $ 438 Accounts payable and accrued liabilities 1,204 1,020 Total current liabilities 1,512 1,458 Long-term debt 1,738 1,748 Other non-current liabilities 524 580 Total liabilities 3,774 3,786 Share-based payments subject to redemption 36 30 Redeemable non-controlling interests 71 70 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at December 31, 2021 and December 31, 2020 1 1 Additional paid-in capital 1,158 1,150 Less: Treasury stock (common stock; 11,154,203 and 10,795,346 shares at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,061 ) (1,024 ) Accumulated other comprehensive loss (897 ) (1,133 ) Retained earnings 3,899 3,957 Total Ingredion stockholders' equity 3,100 2,951 Non-redeemable non-controlling interests 18 21 Total equity 3,118 2,972 Total liabilities and equity $ 6,999 $ 6,858





イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) 連結キャッシュフロー計算書 (要約) (未監査) For the Year Ended December 31, (in millions) 2021 2020 Cash provided by operating activities: Net income $ 125 $ 354 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 220 213 Mechanical stores expense 55 54 Impairment on disposition of assets 340 - Deferred income taxes (61 ) (7 ) Margin accounts (32 ) 43 Changes in other trade working capital (248 ) 107 Other (7 ) 65 Cash provided by operating activities 392 829 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (340 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 18 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired (40 ) (236 ) Other (13 ) (2 ) Cash used for investing activities (335 ) (571 ) Cash (used for) provided by financing activities: (Payments on) proceeds from borrowings, net (390 ) 326 Commercial paper borrowings, net 250 - Debt issuance costs - (9 ) (Repurchases) issuances of common stock, net (49 ) 4 Dividends paid, including to non-controlling interests (184 ) (178 ) Cash (used for) provided by financing activities (373 ) 143 Effect of foreign exchange rate changes on cash (21 ) - (Decrease) increase in cash and cash equivalents (337 ) 401 Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264 Cash and cash equivalents, end of period $ 328 $ 665





イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) 補足財務情報 (未監査) I. 純売上高･営業利益の地理的情報 (in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, Change Year Ended December 31, Change Change 2021 2020 Change Excl. FX 2021 2020 % Excl. FX Net Sales North America $ 1,041 $ 923 13 % 12 % $ 4,137 $ 3,662 13 % 12 % South America 256 276 (7 %) (4 %) 1,057 919 15 % 18 % Asia-Pacific 269 230 17 % 22 % 997 813 23 % 21 % EMEA 189 164 15 % 19 % 703 593 19 % 16 % Total Net Sales $ 1,755 $ 1,593 10 % 12 % $ 6,894 $ 5,987 15 % 15 % Operating Income North America $ 84 $ 129 (35 %) (35 %) $ 487 $ 487 0 % (1 %) South America 30 44 (32 %) (29 %) 138 112 23 % 26 % Asia-Pacific 17 20 (15 %) (12 %) 87 80 9 % 7 % EMEA 20 29 (31 %) (29 %) 106 102 4 % 1 % Corporate (38 ) (36 ) (6 %) (6 %) (133 ) (122 ) (9 %) (9 %) Sub-total 113 186 (39 %) (38 %) 685 659 4 % 3 % Acquisition/integration costs (2 ) (3 ) (3 ) (11 ) Restructuring/impairment charges (25 ) (52 ) (47 ) (93 ) Impairment on disposition of assets - - (340 ) - Other matters - 32 15 27 Total Operating Income $ 86 $ 163 (47 %) (46 %) $ 310 $ 582 (47 %) (48 %)

II. Non-GAAP情報



一般会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、取得コストや統合コスト、構造改革および減損コスト、メキシコの税引当 (有利)、およびその他の特定の特別項目などの特定GAAP項目を除外するヒストリカルなnon-GAAP財務指標を使用している。これらのnon-GAAPの金額を参照する場合は、一般的に「調整済み」という用語を使用する。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における同社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って提示された結果に加えて、および関連して使用されており、同社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、同社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。



non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがってこの情報は、他社が発表する同様の指標に必ずしも対応しない。従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) GAAP方式の純利益（イングレディオン社に帰属）および希薄化後1株当たり利益（「EPS」）および Non-GAAP方式の調整後純利益（イングレディオン社に帰属）および調整後希薄化後1株当たり利益の調整 (未監査) Three Months Ended Three Months Ended Year Ended Year Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 0.99 $ 115 $ 1.70 $ 117 $ 1.73 $ 348 $ 5.15 Add back: Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million and income tax expense of $3 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax benefit of $ - million and $2 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (i) 1 0.01 3 0.04 7 0.10 9 0.13 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $6 million and $11 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and $11 million and $18 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (ii) 19 0.28 41 0.62 36 0.53 75 1.11 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three months and year ended December 31, 2021 (iii) - - - - 340 5.01 - - Other matters, inclusive of income tax benefit of $12 and $7 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax expense of $9 million and $10 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (iv) (12 ) (0.18 ) (25 ) (0.38 ) (22 ) (0.32 ) (16 ) (0.24 ) Fair value adjustments to equity investments, net of income tax expense of $1 for the three months and year ended December 31, 2021 (v) (5 ) (0.07 ) - - (5 ) (0.07 ) - - Tax provision (benefit) - Mexico (vi) 2 0.03 (13 ) (0.19 ) 6 0.09 3 0.04 Other tax matters (vii) 2 0.03 (3 ) (0.04 ) (27 ) (0.40 ) 3 0.04 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 74 $ 1.09 $ 118 $ 1.75 $ 452 $ 6.67 $ 422 $ 6.23 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

注記







(i) 2021年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間に、ピュアサークル (PureCircle)、カテック (KaTech)、ヴァーディエントフーズ (Verdient Foods) の事業の買収、およびアミリス (Amyris) とアルコー (Arcor) の合弁会社への投資にかかる買収･統合費用として、それぞれ200万ドルおよび300万ドルの税引前費用を計上した。



(ii) 同社は、2021年12月31日に終了した3ヵ月間に、税引前の構造改革関連費用として2,500万ドルを計上した。これらの費用は、主に北米における「コスト･スマート」販売プログラムの一環として行われた構造改革関連費用2,100万米ドルで構成されている。2021年12月31日に終了した年度において、同社は「コスト･スマート販管費」プログラムに関連して、従業員関連費用およびその他の費用1,700万ドルと、「コスト･スマート売上原価」プログラムの一環である2,700万ドル（純額）からなる税引前のリストラクチャリング関連費用4,700万ドル（純額）を計上した。

2020年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間に、同社は税引前の構造改革費用および減損費用として、それぞれ5,200万ドルおよび9,300万ドルを計上した。この中には、2020年第4四半期にTICガムの無形資産について3,500万ドルの減損費用を計上したほか、「コスト･スマート販管費」プログラムに関連した従業員関連費用およびその他の費用2,500万ドルと、「コスト･スマート売上原価」プログラムの一環として主に北米およびAPACで発生した構造改革関連費用2,300万ドルからなる4,800万ドルの税引前の構造改革費用を計上したものが含まれる。



(iii) 2021年12月31日に終了した年度において、同社はアルゼンチン事業のアルコー合弁会社への拠出に関連して340百万米ドルの純資産減損を計上した。この主な内容は、拠出された純資産に関連する累積外国為替損失311百万米ドルであった。



(iv) 2021年12月31日に終了した年度において、同社はブラジルの間接税問題に関連して1,500万ドルの税引前利益を計上した。2021年5月、ブラジル最高裁判所は、同社が特定の間接税控除を受ける権利があるとする下級審判決を支持する判決を下した。

2020年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間において、同社はブラジルの間接税問題に関連して3,500万米ドルの税引前利益を計上した。この利益は、買収、天候不順、および負債の早期償還に関連するその他の経常外費用によって一部相殺された。

(v) 2021年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間に、同社は持分法投資に対して税引前の公正価値調整額 (純額) 6百万ドルを計上した。



(vi) 同社は、2021年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間において、期間中の米ドルに対するメキシコペソの変動により、それぞれ200万米ドルおよび600万米ドルの税引当金を計上した。米ドルに対するメキシコペソの動きと、メキシコの財務諸表の再測定への影響により、2020年12月31日に終了した3ヵ月間および1年間に、それぞれ13百万米ドルの税効果および3百万米ドルの税引当金を計上した。



(vii) この項目は、海外子会社の一部の未送金利益に関連する税金負債の戻し入れ、会社間の組織再編に関する税金調整、および上記のNon-GAAP追加項目の税効果に関するものである。

イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) GAAPベースの営業利益とNon-GAAPベースの調整後営業利益の照合 (未監査) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, (in millions, pre-tax) 2021 2020 2021 2020 Operating income $ 86 $ 163 $ 310 $ 582 Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 3 3 11 Restructuring/impairment charges (ii) 25 52 47 93 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - (32 ) (15 ) (27 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 113 $ 186 $ 685 $ 659 For notes (i) through (iv), see notes (i) through (iv) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.





II. Non-GAAP情報 (続き) イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」) GAAP方式の実効税率とNon-GAAP方式の調整後実効税率の照合 (未監査) Three Months Ended December 31, 2021 Year Ended December 31, 2021 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 78 $ 10 12.8 % $ 248 $ 123 49.6 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 1 3 (3 ) Restructuring/impairment charges (ii) 25 6 47 11 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - 12 (15 ) 7 Fair value adjustments to equity investments (v) (6 ) (1 ) (6 ) (1 ) Tax item - Mexico (vi) - (2 ) - (6 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - 27 Adjusted Non-GAAP $ 99 $ 24 24.2 % $ 617 $ 158 25.6 % Three Months Ended December 31, 2020 Year Ended December 31, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 143 $ 27 18.9 % $ 506 $ 152 30.0 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 3 - 11 2 Restructuring/impairment charges (ii) 52 11 93 18 Other matters (iv) (32 ) (9 ) (22 ) (8 ) Tax item - Mexico (vi) - 13 - (3 ) Other tax matters (vii) - 3 - (3 ) Adjusted Non-GAAP $ 166 $ 45 27.1 % $ 588 $ 158 26.9 % For notes (i) through (vii), see notes (i) through (vii) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.



