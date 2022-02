イングレディオン インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、2021年の結果を報告、2022年に7%～9%の営業利益増加を予想

イリノイ州ウエストチェスタ, Feb. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業を対象とした原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は本日、2021年第4四半期および2021年通年の決算報告を行った。2021年および2020年の決算は、米国会計基準 (GAAP) で作成しており、GAAP以外の会計基準(non-GAAP)では開示されない項目を含む。

「2021年は、マクロ経済やグローバルなサプライチェーンの課題が続く中、当社のチームは順調に業績を伸ばしました。『成長推進ロードマップ』を推進し、堅調な売上高と利益の増加を達成しました。お客様と協力して需要の変化に対応するとともに、戦略的な価格設定を実施し、『コストスマートプログラム』によるコスト削減を実現したことは、2021年の成功を支えることになった大きな成果でした」とイングレディオンの社長兼最高経営責任者のジム・ザリー (Jim Zallie)は述べている。

「第4四半期には、純売上高がスペシャルティ製品の2桁台の力強い成長に牽引され、10%の成長を達成しました。お客様からの高い需要により、制約の多いグローバルサプライチェーンへの圧力が高まりました。同四半期には、お客様へのお約束を遂行するためにサービス提供に投資することを決定し、サプライチェーンのコストが増加しました」。

「2021年通年の売上高は、価格ミックスの改善で6億ドル以上を計上し、15%増の69億ドルとなりました。当社の営業・価格設定チームは、トウモロコシや投入コストが変動し続ける中、年間を通じて機敏な対応を行い、価格ミックスの上昇を効果的に管理しました。スペシャルティ製品の売上高は、テクスチャー剤や減糖剤などのプラットフォームが牽引して10%台の高い伸びを示し、スペシャルティ製品は売上高の33%を占めるようになりました。

2022年に向けては、純売上高と営業利益の力強い成長を見込んでいます。契約交渉時に、当社のチームはお客様と協力して需要について計画し、投入コストの上昇を反映した価格設定を行いました。スペシャルティ分野においても、今年も力強い成長が期待されます。注目すべきは、ピュアサークル (PureCircle) は2021年をプラスの営業利益率で終え、強い勢いを備えて2022年を迎えていることです。植物由来タンパク質の生産量増強は予想よりも遅れていますが、2021年の売上高は控えめなベースから倍増しており、強力な販売パイプラインを有していることから、成長の見通しについては楽観的です。

予測不可能な1年間に直面した多くの課題に対し、当社の献身的なチームは戦略的な支柱を継続して実行し、特にコマーシャルエクセレンスに焦点を当て、お客様のために最善を尽くしました。ステークホルダーの方々のために持続的な価値を創造するために日々努力を続けている従業員を非常に誇りに思っています」。

*調整および希薄化後1株あたり利益 (以下「調整後EPS」)、調整後営業利益、調整後実効税率、調整および希薄化後加重平均普通株式数は、non-GAAPの財務指標である。これらnon-GAAP指標に最も近いGAAP指標については、本ニュースリリースに記載されている要約連結財務諸表に続く「Non-GAAP情報」と題された補足財務情報のII項を参照のこと。

希薄化後1株あたり利益 (EPS)



今期のEPSおよび調整後EPSの変動に影響したと推察される諸要因

** 端数処理のため、合計は計数の総和と必ずしも一致しない

*** 通年結果報告には、同社のアルゼンチン事業のアルコー合弁会社への貢献に関連する3億4,000万ドルの減損費用が含まれている。

決算概要

ビジネスレビュー

イングレディオン全社



報告された営業利益



調整後営業利益



売上高

営業利益

北米

売上高



セグメント別営業利益

南米

売上高



セグメント別営業利益

アジア太平洋

売上高



セグメント別営業利益

ヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

売上高



セグメント別営業利益

配当金および自社株買い

2021年、イングレディオンは1億7,200万ドル(1株あたり2.57ドル)の配当金を支払い、これは調整後EPSの39%に相当した。イングレディオンでは、調整後のEPSの成長実現に応じて、配当と配当性向を見直している。また、イングレディオンは当期中に発行済普通株式6,800万ドルを買い戻しており、授権された普通株式買戻しプログラムで現在510万株の利用が可能である。イングレディオンは、総株主利益を支援するための資本配分戦略の一環として、現金配当と自社株買いによる株主への価値還元を考慮している。

2022年通年の展望

同社は、2022年度の調整後報告EPSが6.85~7.45ドルの範囲に収まると予想している(2021年度の調整後EPSは6.67ドル)。この予想は、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

昨年と比較して、2022年通年の見通しでは次のような仮定を行っている。北米の営業利益は、良好な価格ミックスと下半期の営業利益率の上昇により、1桁台後半から2桁台前半の増加を見込んでいる。南米の営業利益は、アルゼンチンの合弁事業におけるハイパーインフレの計上による影響を含め、1桁台前半の減少を見込んでいる。アジア太平洋地域の営業利益は、良好な価格ミックスと販売量の増加により、1桁台後半の増加を見込んでいる。欧州・中東・アフリカ地域の営業利益は、良好な価格ミックスにより1桁台前半の増加を見込んでいる。コーポレートコストは横ばいとなる見込みである。同社は、通年の報告および調整後の営業利益が7%から9%増加すると見込んでいる。

過去2年間に生じた運転資本の変化による営業キャッシュフローへの影響が正常化すると見込まれることから、通年の営業キャッシュフローは6億米ドルから6億8,000万米ドルの範囲になると予想している。通年の資本支出は3億ドルから3億3,500万ドルを見込んでいる。

同社は、報告および調整後の実効税率を27.0%から28.5%と予想している。

電話会議とウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2022年2月3日 (木) 米国中部時間午前8時/米国東部時間午前9時に、社長兼最高経営責任者のジム・ザリーと執行副社長兼最高財務責任者のジェームズ・グレイ (James Gray) が主催するカンファレンスコールを開催する。会議はリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsからアクセスできる。会議で使用されるプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。録画は、期間限定で以下からアクセス可能である。https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

イングレディオンについて

イングレディオン インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated) (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、120以上の国に製品とサービスを提供している。2021年の年間純売上高は約70億ドルであり、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。世界各地にIngredion Idea Labs®イノベーションセンターを置くほか、約12,000人の従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を集結して目的を達成し、生活の向上に貢献している。同社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

本ニュースリリースには、1933年証券法第27A条および改正、後の1934年証券取引法第21E条の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている。イングレディオンは、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、2022年通年の調整後EPS、報告・調整後営業利益、営業キャッシュフロー、資本支出、税率と実効税率についての予想、2022年通年のセグメント営業利益に関する同社の予想、同社の将来の見通しや財務状況、売上高、営業利益、出荷数量、一般管理費、税率、資本支出、経費またはその他の財務項目、同社の見通しまたは将来の事業に関する記述 (経営陣の計画、戦略、目的、前述の基礎となる前提、期待、信念など) に関するその他の記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。本ニュースリリースにおける過去の事実に関する記述、または本ニュースリリースで参照される過去の事実、または言及として本リリースに組み込まれている過去の事実に関する記述以外のすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、同社が支配できる範囲を超えている。これらの将来の見通しに関する記述に反映された同社の期待は合理的な仮定に基づいていると同社は考えているが、投資家は、同社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の業績や展開は、新型コロナウイルス感染が同社製品の需要や業績に与える影響、果糖ぶどう糖液糖や同社が製造するその他の製品に関する消費者の嗜好の変化などの様々な要因により、これらの記述で表明された、あるいは暗示された期待と大きく異なる可能性がある。様々な要因は、以下を含む:世界的な経済状況、ならびに同社が原材料を購入し、製品を製造または販売している様々な地域や国の顧客や消費者に影響を与える一般的な政治、経済、ビジネス、市場の状況(特に南米の経済・通貨・政治状況、欧州の経済・政治状況を含む)の影響、およびこれらの要因が同社の販売数量、製品価格、顧客に対する債権回収能力に与える影響、同社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業(食品、飲料、動物栄養、醸造業など)の将来の財務状況、遺伝子組換えやバイオテクノロジーを利用して開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性、市場に受け入れられる速度や品質で新製品や新サービスを開発または獲得する同社の能力、同社の主要製品および副産物、特にコーン油の市場および価格を含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争および顧客からの圧力の増大、ポテトスターチ、タピオカ、アラビアガム、および同社製品の一部のベースとなっている特定品種のトウモロコシを含む原材料の入手可能性、およびトウモロコシやその他の原材料のコスト上昇を顧客に転嫁する能力、パキスタンのエネルギー問題を含むエネルギーコストおよび入手可能性、コストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジー効果を実現する同社の能力(計画された保守・投資プロジェクトを期限内・予算内に完了する能力、コスト・スマート・プログラムの下で期待される節約効果を実現する能力、ならびに運賃・配送費に関する能力を含む)、金融・資本市場の動向(為替変動、金利・為替レートの変動、市場のボラティリティ、およびこれらの変動に対するヘッジの関連リスクを含む)、有利な条件での買収や戦略的提携を成功させる能力、買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持を成功させ、これらすべてに関連して期待されるシナジー効果を実現する能力、製造施設の運営上の問題、営業権や長期性資産の減損処理の影響、税率の変更や法人税等の追加負担、良好な労使関係を維持する能力、自然災害、戦争または類似の敵対行為、テロリズムの脅威または行為、新型コロナウイルス感染などのパンデミックの発生や継続、その他同社が制御できない重大な事象の発生が同社の事業に与える影響、政府の政策・法律・規制の変更、環境規制への対応を含む法令遵守のためのコスト、気候変動の潜在的影響、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長と拡大のための十分な資金の確保に影響を与えるその他の要因、株式市場の変動および同社の株価に悪影響を与えうるその他の要因、同社の配当政策の継続に影響を与えるリスク、および財務報告に係る内部統制の重要な弱点を適時に修正する能力。

同社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、同社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。同社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は同社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会 (SEC) に提出された2020年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、およびForm 10-Qおよび8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

問い合わせ先:

投資家向けの問い合わせ先:Jason Payant, 708-551-2584

報道関係者向けの問い合わせ先: Becca Hary, 708-551-2602

II. Non-GAAP情報



一般会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、取得コストや統合コスト、構造改革および減損コスト、メキシコの税引当 (有利)、およびその他の特定の特別項目などの特定GAAP項目を除外するヒストリカルなnon-GAAP財務指標を使用している。これらのnon-GAAPの金額を参照する場合は、一般的に「調整済み」という用語を使用する。

同社の経営陣は、内部ではnon-GAAP財務指標を使用して、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う。また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における同社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って提示された結果に加えて、および関連して使用されており、同社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、同社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮されるべきである。



non-GAAP財務指標は、GAAPに従って作成されていない。したがってこの情報は、他社が発表する同様の指標に必ずしも対応しない。従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似するGAAP指標は、以下の表に示されている。

イングレディオン インコーポレーテッド (「イングレディオン」)

GAAP方式の純利益(イングレディオン社に帰属)および希薄化後1株当たり利益(「EPS」)および

Non-GAAP方式の調整後純利益(イングレディオン社に帰属)および調整後希薄化後1株当たり利益の調整

(未監査)

Three Months Ended Three Months Ended Year Ended Year Ended

December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020

(in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS

Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 0.99 $ 115 $ 1.70 $ 117 $ 1.73 $ 348 $ 5.15

Add back:

Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million and income tax expense of $3 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax benefit of $ - million and $2 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (i) 1 0.01 3 0.04 7 0.10 9 0.13

Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $6 million and $11 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and $11 million and $18 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (ii) 19 0.28 41 0.62 36 0.53 75 1.11

Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three months and year ended December 31, 2021 (iii) - - - - 340 5.01 - -

Other matters, inclusive of income tax benefit of $12 and $7 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax expense of $9 million and $10 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (iv) (12 ) (0.18 ) (25 ) (0.38 ) (22 ) (0.32 ) (16 ) (0.24 )

Fair value adjustments to equity investments, net of income tax expense of $1 for the three months and year ended December 31, 2021 (v) (5 ) (0.07 ) - - (5 ) (0.07 ) - -

Tax provision (benefit) - Mexico (vi) 2 0.03 (13 ) (0.19 ) 6 0.09 3 0.04

Other tax matters (vii) 2 0.03 (3 ) (0.04 ) (27 ) (0.40 ) 3 0.04

Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 74 $ 1.09 $ 118 $ 1.75 $ 452 $ 6.67 $ 422 $ 6.23