宜瑞安报告2021年业绩；预计2022年实现7%到9%的营业收入增长

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2021年第四季度报告和调整后每股收益*分别为0.99美元和1.09美元，而2020年第四季度报告和调整后每股收益分别为1.70美元和1.75美元。

2021年全年报告和调整后每股收益分别为1.73美元和6.67美元，而上年同期分别为5.15美元和6.23美元。2021年全年报告业绩包括3.4亿美元的减值支出，这与公司的阿根廷业务向Arcor合资企业提供资产相关。

公司预计2022年全年调整后每股收益介于6.85美元至7.45美元之间。



伊利诺伊州威彻斯特, Feb. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向食品和饮料生产业的全球领先原料解决方案提供商宜瑞安公司（Ingredion Incorporated，纽约证券交易所股票代码：INGR）今日公布了2021年第四季度和全年的业绩。业绩数据依据2021年和2020年美国公认会计原则（GAAP）列报，含公司报告的非GAAP财务指标之外的项目。

“2021年，面对宏观经济和全球供应链中持续存在的挑战，我们的团队执行有方。我们推进了‘促进增长路线图’，同时在净销售额和利润方面取得了坚实增长。我们与众多客户合作，共同创建和满足他们不断变化的各项需求，实施战略性定价措施，并通过我们的‘成本智能’计划实现成本节约。这些都是重要的成绩，是我们在2021年收获成功的基础，”宜瑞安公司总裁兼首席执行官Jim Zallie表示。

“在第四季度，我们的特种产品实现强劲的两位数增长，促成净销售额增长10%。我们的客户需求持续强劲，凸显了全球供应链受限方面的压力。在第四季度，我们的供应链成本不断攀升，原因是我们在服务交付方面进行了投资以满足客户承诺。”

Zallie表示：“对于2021年全年来说，净销售额增长15%，反映出价格组合方面增幅超过6亿美元。我们的销售和定价团队面对全年的玉米和原料价格持续波动，进行灵活处理，有效管控了价格组合上升。我们的食品定型剂和减糖平台获得增长，特种产品原料方面因此实现近20%的增长，目前特种产品占到净销售额的33%。”

Zallie继续介绍道：“展望2022年，我们期待保持强劲的净销售额和运营利润增长。在合同订立过程中，我们的团队与客户就其需求制定计划，并实施定价措施以消解原料成本通胀。在特种产品方面，我们同样预测今年又会是增势强劲的一年。值得注意的是，谱赛科（PureCircle）在2021年实现积极的运营利润，并以强劲势头迈入2022年。尽管植物型蛋白质的生产增长低于预期，但是2021年的销售额稳步翻倍，销售渠道强劲，我们对增长预期保持乐观。

我们在充满不可预测性的一年中度过了很多挑战，我们敬业的团队持续执行我们的战略支柱，特别关注卓越商务问题，尽全力为我们的客户提供各种服务。我为我们的员工感到无比自豪，因为他们每天都在不断为我们的利益相关者创造持久的价值。”

*调整后的摊薄每股收益（“调整后每股收益”）、调整后营业收入、调整后实际所得税率和调整后的摊薄加权平均流通在外普通股均为非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿中随附的简明合并财务报表后题为“非GAAP信息”的补充财务信息第II节，以便根据最具直接可比性的美国公认会计原则指标调整这些非GAAP指标。

摊薄每股收益（EPS）

4Q20 4Q21 YTD20 YTD21 Reported EPS $1.70 $0.99 $5.15 $1.73 Impairment/Restructuring costs 0.62 0.28 1.11 0.53 Acquisition/Integration costs 0.04 0.01 0.13 0.10 Impairment*** - - - 5.01 Tax items and other matters (0.61) (0.19) (0.16) (0.70) Adjusted EPS** $1.75 $1.09 $6.23 $6.67



预计会影响报告和调整后每股收益变化的因素

4Q21 YTD21 Margin (0.90) (0.44) Volume 0.09 0.53 Foreign exchange (0.03) 0.07 Other income 0.06 0.13 Total operating items $(0.78) $0.29 Other non-operating income - 0.01 Financing costs 0.07 0.02 Shares outstanding - (0.02) Non-controlling interests - - Tax rate 0.05 0.14 Total non-operating items $0.12 $0.15 Total items affecting EPS** $(0.66) $0.44

**由于四舍五入的原因，总额可能与各项相加略有出入

***全年报告结果反映出3.4亿美元的净资产减值支出，这与公司的阿根廷业务向Arcor合资企业提供资产相关。

财务亮点

截至2021年12月31日，总债务及现金（含短期投资）分别为20亿美元和3.32亿美元，截至2020年12月31日的数据分别为22亿美元和6.65亿美元。总债务和现金减少的主要原因是2021年第三季度偿还了所有定期贷款信贷安排下的未偿借款，其中部分被商业票据发行的净收益抵消。

第四季度的净融资成本为1600万美元，相比一年前有所降低，主要是这段期间的外汇影响降低。

第四季度的报告和调整后实际税率分别为12.8%和24.2%，相比之下，上年同期的数字分别为18.9%和27.1%。报告税率下降的主要原因是正确判断了巴西对利息的处理和对非直接税的利用，以及对墨西哥通胀调整的正确判断。这些项目部分被墨西哥比索兑美元汇率变化抵消。

全年的报告和调整后实际税率分别为49.6%和25.6%，相比之下，上年同期的数字分别为30.0%和26.9%。报告税率上升的主要原因是与阿根廷Arcor合资企业有关的减值支出的影响，以及混合收入的变化。

全年的净资本支出为3亿美元，比去年降低4000万美元。



业务回顾

整个宜瑞安

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 1,593 (24) 4 182 1,755 10% 12% Fullyear 5,987 28 265 614 6,894 15% 15%



报告营业收入

$ inmillions 2020 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /Integration Restructuring /Impairment Other 2021 %change %change

excl.FX Fourth quarter 163 (2) (71) 1 27 (32) 86 (47)% (46)% Fullyear 582 7 19 8 46 (352) 310 (47)% (48)%



调整后营业收入

$ in millions 2020 FX Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 186 (2) (71) 113 (39)% (38)% Fullyear 659 7 19 685 4% 3%



净销售额

第四季度和全年的净销售额较上年同期有所上升，原因在于强劲的价格组合（包括玉米成本上涨的传导）和销量上升，这也反映了PureCircle和KaTech的业绩。剔除汇率影响后，该季度和全年的净销售额分别上升12%和15%。



营业收入

第四季度报告和调整后营业收入分别为8600万美元和1.13亿美元，较上年同期分别降低47%和39%。报告营业收入下降的原因在于玉米和原料成本上涨，包括与南苏城和Vanscoy工厂植物性蛋白质生产激增相关的成本上涨，与成本智能相关的重组成本也发挥了作用。调整后营业收入下降的原因在于玉米和原料成本上涨，包括与植物性蛋白质生产激增相关的成本。剔除汇率影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期下降46%和38%。

全年报告和调整后营业收入分别为3.10亿美元和6.85亿美元，较上年同期分别下降47%和提高4%。报告营业收入下降的主要原因是与公司向Arcor合资企业提供的的阿根廷资产相关的净资产减值支出。调整后营业收入增长的原因是强劲的价格组合和销量提升，抵消了玉米和原料成本上涨的影响。剔除汇率影响后，报告和调整后营业收入分别比去年同期下降48%和上升3%。

由于与成本智能相关的重组成本，第四季度报告营业收入比调整后营业收入低2700万美元。

全年报告营业收入比调整后营业收入低3.75亿美元，主要原因是与公司向Arcor合资企业提供的阿根廷资产相关的净资产减值支出。

北美

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 923 3 18 97 1,041 13 % 12 % Fullyear 3,662 27 125 323 4,137 13 % 12 %



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 129 1 (46) 84 (35)% (35)% Fullyear 487 5 (5) 487 0% (1)%

第四季度营业收入为8400万美元，相比去年同期下降4500万美元。下降的原因在于玉米和原料成本上涨，包括与南苏城和Vanscoy工厂植物性蛋白质生产激增相关的成本，抵消了价格组合提升和销量提升的有利影响。

全年营业收入为4.87亿美元，与去年持平。这个结果来自于有利的价格组合和销量提升，但是完全被玉米成本和原料成本提升，以及南苏城和Vanscoy工厂植物性蛋白质生产激增相关的成本提升所抵消。



南美

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 276 (10) (67) 57 256 (7)% (4)% Fullyear 919 (29) (69) 236 1,057 15% 18%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 44 (1) (13) 30 (32)% (29)% Fullyear 112 (3) 29 138 23% 26%

第四季度营业收入为3000万美元，相比去年同期下降1400万美元。下降的原因是去年的税收得益、销量下降和原料成本上升以及阿根廷恶性通货膨胀的影响，作为Arcor合资企业权益法收入的一部分，从应该计入南美营业收入的融资成本中转移。剔除外汇影响后，第四季度的部门营业收入下降29%。

全年营业收入为1.38亿美元，较上一年增加2600万美元。上升的原因是有利的价格组合，抵消了玉米和原料成本上升的影响。剔除外汇影响后，全年的部门营业收入增长26%。

亚太地区

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 230 (11) 36 14 269 17% 22% Fullyear 813 13 144 27 997 23% 21%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 20 (1) (2) 17 (15)% (12)% Fullyear 80 2 5 87 9% 7%

第四季度营业收入为1700万美元，相比上年同期下降300万美元。下降的原因是原材料成本上升，部分被有利的价格组合和PureCircle的业绩提升抵消。PureCircle报告2021年后3个月实现积极的营业收入。

全年营业收入为8700万美元，相比上一年增加700万美元。上升的原因是有利的价格组合，以及PureCircle的同期业绩提升抵消了原材料和成本上升的影响。

欧洲、中东和非洲（EMEA）

净销售额

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 164 (6) 17 14 189 15% 19% Fullyear 593 17 65 28 703 19% 16%



部门营业收入

$ in millions 2020 FX Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 29 (1) (8) 20 (31)% (29)% Fullyear 102 3 1 106 4% 1%

第四季度营业收入为2000万美元，相比上一年同期下降900万美元。下降的原因是制造支出攀升，包括在巴基斯坦的公用事业成本，抵消了欧洲的有利价格组合及销量上升的影响。

全年营业收入为1.06亿美元，相比上一年增加400万美元。这一增长主要是由于巴基斯坦有利的价格组合和欧洲的销量上升。

股息和股票回购

2021年，宜瑞安支付1.72亿美元的股息，每股股息2.57美元，占调整后每股收益支出的39%。宜瑞安的调整后每股收益实现增长，对其股息和股息支出进行了评估。此外，宜瑞安在2021年回购价格6800万美元的流通在外普通股，目前已获授权的普通股回购计划中还有510万股。宜瑞安将通过现金分红和股票回购向股东返还价值作为其资本分配战略的一部分 ，从而为整体的股东利益返还提供支持。

2022年全年展望

公司预计2022年全年报告和调整后每股收益介于6.85美元至7.45美元之间，2021年调整后每股收益为6.67美元。这一预计值排除了与收购相关的整合与重组成本以及任何潜在减值成本。

与去年相比，2022年全年展望如下：预计北美营业收入将在下半年有利的价格组合和营业利润提升的推动下，实现高个位数到低双位数增长；考虑到创纪录的恶性通货膨胀对阿根廷合资企业的影响，南美营业收入预计将降至低个位数增长；由于有利的价格组合和销量增加影响，亚太地区的营业收入预计将实现高个位数增长；由于有利的价格组合，欧洲、中东和非洲地区的营业收入预计实现低个位数增长；公司成本预计与去年持平。公司预计全年报告和调整后营业收入增长为7%至9%。

全年营业现金流预计介于6亿美元至6.8亿美元之间，过去两年中营业现金对经营资本变化的影响将趋于稳定。全年资本支出预计介于3亿美元至3.35亿美元之间。

公司预计，报告和调整后实际税率为27.0%至28.5%。

电话会议和直播详情

宜瑞安将在2022年2月3日星期四上午8点（中部时间） /上午9点（美国东部时间）召开电话会议， 会议由总裁兼首席执行官Jim Zallie以及执行副总裁兼首席财务官James Gray主持。电话会议将进行实时网络直播，可通过以下网站访问https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations。会议演示稿可从公司网站获取，并于会议开始前几小时提供下载。网络直播将通过https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results网站提供限时重放。

公司简介

宜瑞安公司（Ingredion Incorporated，纽约证券交易所股票代码: INGR）总部位于芝加哥郊区，是全球领先的原料解决方案提供商，为全球120多个国家和地区的众多客户提供服务。公司将谷物、水果、蔬菜和其他植物材料转化为食品、饮料、动物饲料和工业市场使用的增值原料材料解决方案，2021年净销售额近70亿美元。凭借遍布世界各地的宜瑞安Idea Labs®创新中心和约1.2万名员工，公司与客户共同确立并实现其目标：融合人、自然和科技的潜力，创建更美好的生活。如需了解更多信息和最新公司新闻，请访问ingredion.com。

前瞻性声明

本新闻稿含有《1933年证券法案》第27A节及其修订以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订中定义的前瞻性声明。公司拟将这些前瞻性声明纳入该等声明的安全港条款。

除其他事项之外，前瞻性声明包括公司对2022年全年调整后每股收益、报告和调整后营业收入、经营现金、资本支出、报告和调整后实际税率的预测；公司关于2022年全年部门营业收入的预测；任何关于公司未来前景、财务状况、净销售额、营业收入、销量、企业成本、税率、资本支出、费用或其他财务项目的陈述；以及任何有关公司前景或未来运营的陈述，包括管理层为此制定的计划、战略和目标；以及基于上述内容的任何假设、期望或信念。

这些陈述有时可以通过以下前瞻性词语的使用加以辨别，如“可能”、“将要”、“应该”、“预期”、“假设”、“相信”、“计划”、“预估”、“估计”、“期望”、“打算”、“继续”、“估算”、“预测”、“展望”、“推进”、“机会”、“潜力”、“暂定”、其他类似表达或负面表达。本新闻稿中包含或提及的、或引用中所述的历史事实之外的所有陈述均为“前瞻性声明”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出，但存在某些固有的风险和不确定性，其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。我们相信这些前瞻性声明所反映的预期均基于合理假设，但投资者须注意：我们无法担保这些预期将成为现实。

由于各类因素影响，实际结果和发展可能与这些声明中明示或暗示的预期显著不同，其中包括：新冠疫情对我们的产品需求和财务结果的影响；与高果糖玉米糖浆和我们其他产品相关的消费偏好的改变；全球经济状况以及在我们购买原材料或产销产品的各地理区域和国家/地区影响到客户和消费者的总体政治、经济、商业和市场状况的影响，特别包括南美的经济、货币和政治状况和欧洲的经济和政治状况及其可能对我们产品销售量和定价、我们对信用市场的利用和我们向客户收取应收账款能力的影响；我们所服务并且作为我们销售额重要来源的主要行业的未来财务表现，包括但不限于食品、饮料和动物饲料；对通过基因编辑和生物技术所开发产品之接受度的不确定性；我们开发或获得新产品和服务的速度和质量足以满足期望和获得市场认可的能力；玉米加工行业和相关行业日益增长的竞争和/或消费者压力，包括在我们主要产品和副产品（尤其是玉米油）的市场和价格方面；原材料的供应情况，包括马铃薯淀粉、木薯淀粉、阿拉伯树胶和我们某些产品所需的特殊玉米品种，以及我们向客户转嫁玉米或其他原材料成本上涨的能力；原材料和能源成本及供应情况，包括巴基斯坦能源问题；我们消化成本、完成预算和实现预期协调的能力，包括我们能够按预算按时完成计划维护和投资项目，以及按照成本智能计划和货运和运输成本方面实现预期节约的能力；金融和资本市场的表现以及对我们借贷成本的影响，包括由于外币波动、利率和汇率波动以及市场波动而产生的风险以及对冲此类波动的相关风险；我们按有利条款成功确定并完成收购或结成战略联盟的能力，以及我们成功整合所收购企业或实施并在上述所有方面维持战略联盟实现预期协同作用的能力；我们生产厂的运营困难；商誉或长期资产减值的影响；税率变动或额外所得税负债敞口；我们维持良好劳资关系的能力；自然灾害、战争或类似敌对活动、恐怖主义活动或威胁、新冠肺炎等流行病疫情的爆发或持续以及其他可能对我们业务造成的影响的、我们无法控制的重大事件；政府政策、法律或规章的变动以及包括遵守环境规章在内的遵守法规成本；气候变化的潜在影响；信息技术系统、程序和网站相关的安全问题；我们以合理利率为我们的未来增长和扩张进行筹款的能力及其它影响我们获得充足资金的因素；股票市场的不稳定性和其他可能对我们的股价造成负面影响的因素；可能影响我们持续执行股息政策的风险；我们对财务报告保持有效内部控制的能力。

我们的前瞻性声明仅针对截至声明日期的情况，我们无任何义务在声明日期之后因为任何新的信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性声明以反映事件或情况。如果我们确实更新或更正了其中一项或多项声明，投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。有关这些和其他风险的进一步描述，请参见向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的年度报告（表格10-K）以及后续报告（表格10-K、10-Q和8-K）中收录的“风险因素”和其他信息。

联系方式：

投资者：Jason Payant，708-551-2584

媒体：Becca Hary，708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended

December 31, Change % Year Ended

December 31, Change % 2021 2020 2021 2020 Net sales $ 1,755 $ 1,593 10 % $ 6,894 $ 5,987 15 % Cost of sales 1,465 1,241 5,563 4,715 Gross profit 290 352 (18 %) 1,331 1,272 5 % Operating expenses 184 172 7 % 668 628 6 % Other operating (income) (5 ) (35 ) (34 ) (31 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments 25 52 387 93 Operating income 86 163 (47 %) 310 582 (47 %) Financing costs 16 22 74 81 Other non-operating (income) (8 ) (2 ) (12 ) (5 ) Income before income taxes 78 143 (45 %) 248 506 (51 %) Provision for income taxes 10 27 123 152 Net income 68 116 (41 %) 125 354 (65 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 8 6 Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 115 (42 %) $ 117 $ 348 (66 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.8 67.2 67.1 67.2 Diluted 67.6 67.6 67.8 67.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.00 $ 1.71 (42 %) $ 1.74 $ 5.18 (66 %) Diluted $ 0.99 $ 1.70 (42 %) $ 1.73 $ 5.15 (66 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) December 31, 2021 December 31, 2020 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 328 $ 665 Short-term investments 4 - Accounts receivable – net 1,130 1,011 Inventories 1,172 917 Prepaid expenses 63 54 Total current assets 2,697 2,647 Property, plant and equipment – net 2,423 2,455 Intangible assets - net 1,348 1,346 Other assets 531 410 Total assets $ 6,999 $ 6,858 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 308 $ 438 Accounts payable and accrued liabilities 1,204 1,020 Total current liabilities 1,512 1,458 Long-term debt 1,738 1,748 Other non-current liabilities 524 580 Total liabilities 3,774 3,786 Share-based payments subject to redemption 36 30 Redeemable non-controlling interests 71 70 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at December 31, 2021 and December 31, 2020 1 1 Additional paid-in capital 1,158 1,150 Less: Treasury stock (common stock; 11,154,203 and 10,795,346 shares at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,061 ) (1,024 ) Accumulated other comprehensive loss (897 ) (1,133 ) Retained earnings 3,899 3,957 Total Ingredion stockholders' equity 3,100 2,951 Non-redeemable non-controlling interests 18 21 Total equity 3,118 2,972 Total liabilities and equity $ 6,999 $ 6,858





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Year Ended December 31, (in millions) 2021 2020 Cash provided by operating activities: Net income $ 125 $ 354 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 220 213 Mechanical stores expense 55 54 Impairment on disposition of assets 340 - Deferred income taxes (61 ) (7 ) Margin accounts (32 ) 43 Changes in other trade working capital (248 ) 107 Other (7 ) 65 Cash provided by operating activities 392 829 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (340 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 18 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired (40 ) (236 ) Other (13 ) (2 ) Cash used for investing activities (335 ) (571 ) Cash (used for) provided by financing activities: (Payments on) proceeds from borrowings, net (390 ) 326 Commercial paper borrowings, net 250 - Debt issuance costs - (9 ) (Repurchases) issuances of common stock, net (49 ) 4 Dividends paid, including to non-controlling interests (184 ) (178 ) Cash (used for) provided by financing activities (373 ) 143 Effect of foreign exchange rate changes on cash (21 ) - (Decrease) increase in cash and cash equivalents (337 ) 401 Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264 Cash and cash equivalents, end of period $ 328 $ 665





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended

December 31, Change Year Ended

December 31, Change Change 2021 2020 Change Excl. FX 2021 2020 % Excl. FX Net Sales North America $ 1,041 $ 923 13 % 12 % $ 4,137 $ 3,662 13 % 12 % South America 256 276 (7 %) (4 %) 1,057 919 15 % 18 % Asia-Pacific 269 230 17 % 22 % 997 813 23 % 21 % EMEA 189 164 15 % 19 % 703 593 19 % 16 % Total Net Sales $ 1,755 $ 1,593 10 % 12 % $ 6,894 $ 5,987 15 % 15 % Operating Income North America $ 84 $ 129 (35 %) (35 %) $ 487 $ 487 0 % (1 %) South America 30 44 (32 %) (29 %) 138 112 23 % 26 % Asia-Pacific 17 20 (15 %) (12 %) 87 80 9 % 7 % EMEA 20 29 (31 %) (29 %) 106 102 4 % 1 % Corporate (38 ) (36 ) (6 %) (6 %) (133 ) (122 ) (9 %) (9 %) Sub-total 113 186 (39 %) (38 %) 685 659 4 % 3 % Acquisition/integration costs (2 ) (3 ) (3 ) (11 ) Restructuring/impairment charges (25 ) (52 ) (47 ) (93 ) Impairment on disposition of assets - - (340 ) - Other matters - 32 15 27 Total Operating Income $ 86 $ 163 (47 %) (46 %) $ 310 $ 582 (47 %) (48 %)

II. 非GAAP信息



为了补充根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的合并财务业绩，我们使用非GAAP的历史财务指标，其中不包括某些GAAP项，如收购和整合成本、重组和减值成本、墨西哥税项（收益）和某些其他特别项目。在提及这些非GAAP金额时，我们通常使用“调整后”一词。

管理层内部使用非GAAP财务指标进行战略决策、预测未来结果和评估当前绩效。通过披露非公认会计准则的财务指标，管理层力图为投资者提供呈报期内我们经营业绩和趋势的更有意义、更统一的对比。这些非GAAP财务指标用于补充根据GAAP呈报的业绩或与之结合使用，作为考察我们运营中各个方面的另一种方式。这些运营方面在与我们的GAAP业绩结合考察时，可提供对我们业务影响因素和趋势的更完整理解。这些非GAAP指标应被视为按照GAAP核算的相应指标的补充，而不是替代，也并无更高的优先级。



非GAAP财务指标并非按照GAAP进行编制；因此，这些信息与其他公司提供的类似标题指标不具有可比性。下表提供了每项非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP指标的对账。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Year Ended Year Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 0.99 $ 115 $ 1.70 $ 117 $ 1.73 $ 348 $ 5.15 Add back: Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million and income tax expense of $3 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax benefit of $ - million and $2 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (i) 1 0.01 3 0.04 7 0.10 9 0.13 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $6 million and $11 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and $11 million and $18 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (ii) 19 0.28 41 0.62 36 0.53 75 1.11 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three months and year ended December 31, 2021 (iii) - - - - 340 5.01 - - Other matters, inclusive of income tax benefit of $12 and $7 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax expense of $9 million and $10 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (iv) (12 ) (0.18 ) (25 ) (0.38 ) (22 ) (0.32 ) (16 ) (0.24 ) Fair value adjustments to equity investments, net of income tax expense of $1 for the three months and year ended December 31, 2021 (v) (5 ) (0.07 ) - - (5 ) (0.07 ) - - Tax provision (benefit) - Mexico (vi) 2 0.03 (13 ) (0.19 ) 6 0.09 3 0.04 Other tax matters (vii) 2 0.03 (3 ) (0.04 ) (27 ) (0.40 ) 3 0.04 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 74 $ 1.09 $ 118 $ 1.75 $ 452 $ 6.67 $ 422 $ 6.23 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

备注



（i）在截止2021年12月31日的3个月和全年期间，公司录得税前费用分别为200万美元和300万美元，主要与收购和融合从PureCircle、KaTech和Verdient Foods收购的业务相关，以及对Amyris和Arcor合资企业的投资。



（ii）在截止2021年12月31日的3个月期间，公司录得与重组相关的税前费用2500万美元。这些费用包括2100美元的重组相关费用，主要用于在北美进行成本智能的销售成本项目。在截止2021年12月31日的全年期间，公司录得4700万美元的税前重组净支出，包括1700万美元的员工相关和与我们成本智能SG&A计划相关的其他成本，以及2700万美元的费用净额（是成本智能销售成本计划的一部分）。

在截止2020年12月31日的3个月和全年期间，公司分别录得5200万美元和9300万美元的税前重组和减值费用，其中包括2020年第四季度对TIC Gum无形资产的3500万美元减值费用和4800万美元的税前重组费用（其中包括2500万美元与员工相关和与我们成本智能SG&A计划相关的其他成本，以及2300万美元重组相关的支出，主要用于在北美和亚太地区进行其“成本智能”的销售成本项目）。



（iii）在截止2021年12月31日的全年期间，公司录得3.4亿美元的净资产减值费用，这与公司的阿根廷业务向Arcor合资企业提供资产相关， 其中主要是与所贡献的净资产有关的累计外币换算损失的3.11亿美元。



（iv）在截止2021年12月31日的全年期间，公司录得与巴西间接税问题相关的税前收益1500万美元。2021年5月，巴西最高法院做出裁定，确认下级法院的裁定：公司有权享受一定的间接税收益。

在截止2020年12月31日的3个月和全年期间，公司录得与巴西间接税问题相关的税前收益3500万美元。这些收益被部分抵消，包括与收购、天气事件以及提前偿债相关的一次性费用。

（v）在截止2020年12月31日的3个月和全年期间，公司录得税前平价净调整股权投资为600万美元。



（vi）在截止2021年12月31日的3个月和全年期间，公司分别录得200万美元和600万美元的税收准备金减除，这是由于在此期间墨西哥比索对美元的汇率变动所致。在截止2020年12月31日的3个月和全年期间，公司分别录得1300万美元的税项利益和300万美元的税收准备金减除，原因是在此期间墨西哥比索对美元的汇率变动及其对公司重新评估在墨西哥的财务声明的影响。



（vii）本项目涉及与某些外国子公司未清偿收益相关的税收债务的逆转、公司间重组的税收调整以及上述非GAAP附加返还的税收结果。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, (in millions, pre-tax) 2021 2020 2021 2020 Operating income $ 86 $ 163 $ 310 $ 582 Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 3 3 11 Restructuring/impairment charges (ii) 25 52 47 93 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - (32 ) (15 ) (27 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 113 $ 186 $ 685 $ 659 For notes (i) through (iv), see notes (i) through (iv) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.



