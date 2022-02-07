Ingredion Incorporated 報告 2021 年業績；預計 2022 年營業收入增長 7% 至 9%

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2021 年第四季度報告和調整後的每股收益* 分別為 0.99 美元和 1.09 美元，而 2020 年第四季度報告和調整後的每股收益分別為 1.70 美元和 1.75 美元。

2021 年全年報告和調整後的 EPS 分別為 1.73 美元及 6.67 美元，而去年同期分別為 5.15 美元及 6.23 美元 2021 年全年報告的業績包括與公司的阿根廷營運對 Arcor 合資公司貢獻相關的 3.4 億美元減值費用

公司預計 2022 年全年調整後的每股盈利將在 6.85 美元至 7.45 美元之間。



伊利諾伊州威斯特徹斯特郡, Feb. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品和飲品製造業配料解決方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 今日公告了 2021 年第四季度及全年業績。該結果根據 2021 年及 2020 年美國公認會計原則（「GAAP」）報告，包括從公司提供的非公認會計 (non-GAAP) 原則財務指標中排除的項目。

Ingredion 主席兼行政總裁 Jim Zallie 表示：「在 2021 年持續受到宏觀經濟及全球供應鏈挑戰，我們的團隊表現出色。我們促進了推動增長路線圖，同時實現了穩健的淨銷售額與利潤增長。我們與客戶合作，共同創造和迎合他們不斷變化的需求，實施策略性定價行動，並透過我們的『Cost Smart』計劃實現成本效益，這些都是支撐我們在 2021 年取得成功的重大成就，

在第四季度，我們達成了 10% 的淨銷售額增長，這得益於強勁的雙位數專業增長。我們持續遇上強勁的客戶需求，這增加了對受限制的全球供應鏈的壓力。在本季度，當決定投資於服務配送以滿足客戶承諾時，我們遇上了供應鏈成本的增加。」

Zallie 再表示：「在 2021 年全年，淨銷售額增長 15% 達至 69 億美元，反映出超過 6 億美元的價格組合改善。隨著粟米與投入成本的持續波動，我們的銷售和定價團隊在全年展現出靈活性，從而有效地管理價格組合的上漲。我們的特色原料實現了青少年淨銷售額的高速增長，這得益於我們的食品定形劑和減糖平台的增長，而現在，特色原料占淨銷售額的 33%。」

Zallie 繼續說：「展望 2022 年，我們預計淨銷售額與營業利潤將實現強勁增長。在簽訂合同期間，我們的團隊與客戶一同規劃他們的需求，並實施定價以反映投入成本的膨脹。在專業領域中，我們亦期待著另一個強勁增長的年度。尤其是 PureCircle 正以強勁的氣勢進入 2022 年，並在 2021 年以正面的營業利潤率完結。雖然植物性蛋白的產量增長速度慢於預期，但 2021 年銷售額在適當的基礎上翻了一番，憑著強大的銷售渠道，我們對增長前景保持樂觀。

儘管在無法預測的一年中面臨了許多挑戰，但我們敬業的團隊特別聚焦於商業優勢繼續執行公司的策略性支柱，盡心盡力服務我們的客戶。對於我們的員工每天都落力參與，為利益相關者創造持久的價值，我感到非常自豪。」

*調整後攤薄每股收益（「調整後每股收益」）、調整後營業收入、調整後有效所得稅率及已發行調整後稀釋後加權平均普通股均為非公認會計原則財務指標。在本新聞稿中包含的簡明綜合財務報表後，參閱名為「非公認會計準則資訊」的補充財務資訊第二部分，以將這些非 GAAP 財務指標與最直接可比的 GAAP 指標進行對賬。

每股攤薄收益 (EPS)

4Q20 4Q21 YTD20 YTD21 Reported EPS $1.70 $0.99 $5.15 $1.73 Impairment/Restructuring costs 0.62 0.28 1.11 0.53 Acquisition/Integration costs 0.04 0.01 0.13 0.10 Impairment*** - - - 5.01 Tax items and other matters (0.61) (0.19) (0.16) (0.70) Adjusted EPS** $1.75 $1.09 $6.23 $6.67



影響報告及調整後 EPS 變化的估計因素

4Q21 YTD21 Margin (0.90) (0.44) Volume 0.09 0.53 Foreign exchange (0.03) 0.07 Other income 0.06 0.13 Total operating items $(0.78) $0.29 Other non-operating income - 0.01 Financing costs 0.07 0.02 Shares outstanding - (0.02) Non-controlling interests - - Tax rate 0.05 0.14 Total non-operating items $0.12 $0.15 Total items affecting EPS** $(0.66) $0.44

**由於四捨五入，總數可能不足

*** 全年報告的業績反映了與公司的阿根廷營運對 Arcor 合資公司的貢獻相關的 3.4 億美元淨資產減值費用。

財政摘要

截至 2021 年 12 月 31 日，債務及現金包括短期投資總額分別為 20 億美元及 3.32 億美元，與 2020 年 12 月 31 日相比分別為 22 億美元及 6.65 億美元。總債務和現金的減少主要是由於在 2021 年第三季度償還了定期貸款信貸額度下的所有未償還債務，部分被商業票據發行的淨收益所抵消。

第四季度的淨融資成本為 1,600 萬美元，低於去年同期的淨融資成本，主要是由於該期間的外匯影響降低。

第四季度報告及，調整後的有效稅率分別為 12.8% 及 24.2%，與去年同期相比分別為 18.9% 及 27.1%。報告稅率的下降主要是由於對巴西間接稅的利息與信貸處理以及墨西哥的通貨膨脹調整相關的有利判斷。這些物品部分被墨西哥比索兌美元的價值變化所抵消。

全年報告及，調整後的有效稅率分別為 49.6％ 及 25.6％，與去年同期相比分別為 30.0％ 及 26.9％。報告稅率的增加主要是由於與在阿根廷的 Arcor 合資公司相關的減值費用以及收益組合的變化。

全年淨資本支出為 3 億美元，比去年減少 4,000 萬美元。



業務評述

所有 Ingredion

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 1,593 (24) 4 182 1,755 10% 12% Fullyear 5,987 28 265 614 6,894 15% 15%



報告的營業收入

$ inmillions 2020 FX

Impact Business

Drivers Acquisition /Integration Restructuring /Impairment Other 2021 %change %change

excl.FX Fourth quarter 163 (2) (71) 1 27 (32) 86 (47)% (46)% Fullyear 582 7 19 8 46 (352) 310 (47)% (48)%



調整後的營業收入

$ in millions 2020 FX Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 186 (2) (71) 113 (39)% (38)% Fullyear 659 7 19 685 4% 3%



淨銷售額

第四季度和全年淨銷售額較 2020 年期間有所增長，原因是價格組合強勁，包括粟米成本上漲和銷量增加，這也反映了 PureCircle 和 KaTech 的業績。排除匯率影響後，本季度和全年的淨銷售額分別增長了 12% 及 15%。



營業收入

第四季度報告和調整後的營業收入分別為 8,600 萬美元及 1.13 億美元，與去年同期相比分別下降了 47% 及 39%。報告的營業收入下降是由於粟米和投入成本上升，包括與我們在南蘇城 (South Sioux City) 和范思高 (Vanscoy) 設施的植物性蛋白業務相關的操作成本，以及與 Cost Smart 相關的重組成本等上升。調整後的營業收入減少是由於粟米和投入成本上升，包括基於植物的蛋白質操作的上升成本。排除匯率影響後，報告及調整後的營業收入分別比去年同期下降了 46% 和 38%。

全年報告和調整後的營業收入分別為 3.10 億美元和 6.85 億美元，與去年同期相比分別下降了 47% 和上升了 4%。報告的營業收入減少主要是由於公司的阿根廷資產對 Arcor 合資公司的貢獻而產生的淨資產減值費用。調整後營業收入的增加是由於強勁的價格組合和銷量改善足以抵消較高的粟米與投入成本。排除匯率影響後，報告及調整後的營業收入分別比去年同期下降了 48% 和上升了 3%。

由於與 Cost Smart 相關的重組成本，第四季度報告的營業收入比調整後的營業收入低 2,700 萬美元。

全年報告的營業收入比調整後的營業收入減少了 3.75 億美元，主要原因是本公司阿根廷資產對 Arcor 合資公司貢獻相關的資產減值費用。

北美洲

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 923 3 18 97 1,041 13% 12% Fullyear 3,662 27 125 323 4,137 13% 12%



部門營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 129 1 (46) 84 (35)% (35)% Fullyear 487 5 (5) 487 0% (1)%

第四季度營業收入為 8,400 萬美元，比去年同期減少了 4,500 萬美元。下降是由於粟米和投入成本上升，包括與我們在南蘇城 (South Sioux City) 和范思高 (Vanscoy) 設施的植物性蛋白業務相關的操作成本，這足以抵消我們有利的價格組合和更高的產量。

全年營業收入為 4.87 億美元，跟去年持平。結果是由有利的價格組合和更高的產量所帶動的，這被更高的粟米和投入成本以及與我們在南蘇城 (South Sioux City) 和范思高 (Vanscoy) 設施的植物蛋白業務相關所增加的成本完全抵消了。



南美

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 276 (10) (67) 57 256 (7)% (4)% Fullyear 919 (29) (69) 236 1,057 15% 18%



部門營業收入

$ in millions 2020 FX Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 44 (1) (13) 30 (32)% (29)% Fullyear 112 (3) 29 138 23% 26%

第四季度營業收入為 3,000 萬美元，比去年同期減少了 1,400 萬美元。下降的原因是上一年的稅收優惠、交易量減少和投入成本增加，以及受阿根廷惡性通貨膨脹的影響 從融資成本轉為作為 Arcor 合資公司權益法收入的一部份納入南美營業收入。排除匯率影響後，第四季度分部營業收入下降了 29%。

全年營業收入為 1.38 億美元，比上年增加了 2,600 萬美元。這一增長是由有利的價格組合所推動，這足以抵消粟米和投入成本的上漲。排除匯率影響後，界別的營業收入全年增長 26％。

亞太區

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 230 (11) 36 14 269 17% 22% Fullyear 813 13 144 27 997 23% 21%



部門營業收入

$ in millions 2020 FX Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 20 (1) (2) 17 (15)% (12)% Fullyear 80 2 5 87 9% 7%

第四季度營業收入為 1,700 萬美元，比去年同期減少了 300 萬美元。下降的原因是原材料成本上漲，但部分被有利的價格組合和 PureCircle 業績的改善所抵消，該業績報告了本年度最後三個月的正面營業收入。

全年營業收入為 8,700 萬美元，比上年增加了 700 萬美元。該增長是由有利的價格組合和 PureCircle 業績的同比改善所推動，這足以抵消原材料和投入成本的上漲。

歐洲、中東及非洲 (EMEA)

淨銷售額

$ in millions 2020

Net Sales FX

Impact Volume Price

mix 2021

Net Sales % change % change

excl. FX Fourth quarter 164 (6) 17 14 189 15% 19% Fullyear 593 17 65 28 703 19% 16%



部門營業收入

$ in millions 2020 FX

Impact Business

Drivers 2021 % change % change

excl. FX Fourth quarter 29 (1) (8) 20 (31)% (29)% Fullyear 102 3 1 106 4% 1%

第四季度營業收入為 2,000 萬美元，比去年同期減少了 900 萬美元。下降的原因是製造費用增加，包括巴基斯坦的公用事業成本，這足以抵消歐洲有利的價格組合及更高的銷量。

全年營業收入為 1.06 億美元，比去年增加了 400 萬美元。該增長主要歸功於巴基斯坦有利的價格組合以及歐洲銷量的增加。

股息與股票回購

2021 年，Ingredion 支付了 1.72 億美元的股息，即每股 2.57 美元，佔調整後每股收益的 39%。隨著調整後每股收益的增長，Ingredion 審核其股息與股息支付。此外，Ingredion 在本年度回購了 6,800 萬美元的已發行普通股，目前在其授權的普通股回購計劃下有 510 萬股可供認購。Ingredion 認為透過現金股息及股票回購為股東帶來價值回報是其資本分配策略的一部分，以支撐股東的總回報。

2022 年全年展望

公司預計 2022 年全年報告和調整後每股收益將為 6.85 美元至 7.45 美元之間，而 2021 年調整後每股收益為 6.67 美元。該預期不包括與收購相關的、整合及調整成本，以及任何潛在的減值成本。

與去年相比，2022 年全年展望假設：受有利的價格組合和下半年較高的營業利潤率的推動，北美營業收入預計將由高個位數至低兩位數增長；南美洲的營業收入，包括阿根廷合資公司出現惡性通貨膨脹的影響，預計將有個位數的下降；在有利的價格組合及更高的銷量的推動下，預計亞太地區的營業收入將增長個位數；在有利的價格組合的推動下，預計歐洲、中東與非洲地區的營業收入將增長個位數；且預計企業成本將持平。公司預計全年報告及調整後的營業收入將增長 7% 至 9%。

全年運營現金預計在 6 億美元至 6.8 億美元之間，因為營運資本變化對營運現金的影響在過去兩年中預計將規範化。全年的資本支出預計在 3 億美元至 3.35 億美元之間。

公司預計報告及調整後的有效稅率為 27.0% 至 28.5%。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion 於 2022 年 2 月 3 日（星期四）上午 8 點召開電話會議。（中部時間）/ 上午 9 時 （東部時間）舉行電話會議。由主席兼行政總裁 Jim Zallie 及執行副主席兼財務總監 James Gray 主持。電話會議將實時進行網絡直播，並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 存取。隨附的報告可在電話會議開始前幾個小時透過公司網站登入。網絡廣播的重播將在有限的時間內在網站 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 提供。

關於該公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 是全球領先的原料成分解決方案供應商，為 120 多個國家的客戶提供服務。該公司 2021 年的淨銷售額為 70 億美元，將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲品、動物營養、釀造及工業市場的增值原料成分解決方案。而 Ingredion 的 Idea Labs® 創新中心遍布全球及有約 12,000 名員工，將與客戶共同創造並實現了將人、自然及技術的潛力融合在一起以改善生活為目標。瀏覽 ingredion.com 以了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 節及《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所規定的前瞻性聲明。本公司擬將這些前瞻性聲明納入此類聲明的安全港原則。

前瞻性聲明包括，除其他外，公司對 2022 年全年調整後每股收益、報告和調整後的營業收入、運營現金、資本支出、報告和調整後的有效稅率的預期，以及公司對全面 - 2022 年分部營業收入和其他關於公司未來前景或財務狀況、淨銷售額、營業收入、銷量、公司成本、稅率、資本開支、開支或其他財務項目的任何聲明、與公司前景或未來的營運，包括管理層的計劃或策略及目標，以及任何基於上述各項的假設、預期或信念。

這些聲明有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可」、「將」、「應」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「預料」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「備考」、「預測」、「展望」、「前景」、「機會」、「潛在」、「臨時」、或其他類似的表達方式或其反面用法。除本新聞稿中的歷史事實聲明或本新聞稿中提及或併入的所有其他聲明均為「前瞻性聲明」。

這些聲明基於當前的情況或期望，但受某些固有風險及，不確定因素的影響，其中許多風險及，不確定因素很難預測並且超出我們的控制範圍。雖然我們認為這些前瞻性聲明中反映我們的預期是基於合理假設的，但我們提醒投資者，我們不能保證預期將會是正確的。

由於各種因素，實際結果及發展可能與這些聲明表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：2019 冠狀病毒病對我們產品需求和財務結果的影響；消費偏好及觀念的變化，包括與高果糖粟米糖漿和我們生產的其他產品有關的偏好；全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或製造或出售產品的各個地理區域和國家／地區的客戶及消費者的總體政治、經濟、商業及市場條件的影響，尤其是經濟、南美的貨幣及政治狀況以及歐洲的經濟及政治狀況，以及這些因素可能對我們的銷售量、產品定價，以及我們從客戶收取應收款的能力產生影響；我們服務的主要行業之未來財務業績，並從中獲得很大部分營業額，包括但不限於食品、飲品、動物營養廠及釀造行業；透過基因改造和生物技術開發產品的可接受性之不確定性；我們以足以獲得市場認可的價格或質量開發或獲取新產品和服務的能力；粟米提煉行業及相關行業的競爭壓力和／或客戶壓力增加，包括在我們的主要產品和我們的副產品（尤其是粟米油）的市場和價格方面；原材料的可用性，包括馬鈴薯澱粉、木薯澱粉、阿拉伯樹膠及我們某些建基於特定粟米品種的產品，以及我們將粟米或其他原材料的潛在成本轉嫁給客戶的能力；能源成本及可用性，包括巴基斯坦的能源問題；我們控制成本、達成預算並實現預期協同作用的能力，包括我們按時、按預算完成計劃中的維護和投資項目的能力，並根據我們在 Cost Smart 計劃下實現預期的節省以及在貨運和運輸方面實現預期的節省的能力；金融和資本市場的行為，包括由於外幣波動、利率和匯率波動以及市場變化，以及對沖此類波動而產生相關風險的結果；我們具有以優惠條件成功確定並完成收購或策略聯盟的能力，以及我們成功整合所收購業務或實施和維持策略聯盟並在上述所有方面實現預期協同作用的能力；我們製造工廠的運作困難；減值準備對我們的商譽或長期資產的影響；我們稅率的變動或其他所得稅負債的承擔；我們維持令人滿意的勞資關係之能力；自然災害、戰爭或類似的敵對行為、威脅或恐怖主義行為、像 2019 冠狀病毒病等疫情的爆發或延續，或我們無法控制的其他重大事件的發生對我們業務的影響；政府政策、法律或法規的變化以及法律合規成本，包括對環境法規的合規性；氣候變化的潛在影響；有關資訊技術系統、程序和網站的安全漏洞；我們以合理利率籌集資金的能力及其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴展業務的因素；股票市場的動盪以及其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們繼續執行股息政策的風險；以及我們維持財務報告有效內部控制的能力。

我們的前瞻性聲明僅代表截止日期，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映新聲明或未來事件後聲明日期後的事件或情況或發展。如果我們更新或更正其中的一個或多個聲明，投資者及，其他人不應該斷定我們將進行額外的更新或更正。有關這些風險和其他風險的進一步說明，請參閱我們截至 2020 年 12 月 31 日的 10-K 表年度報告中的「風險因素」和其他信息以及我們隨後向美國美國證券交易委員會提交的 10-K、10-Q 及 8-K 表格報告。

聯絡人：

投資者： Jason Payant | 電話：708-551-2584

傳媒： Becca Hary | 電話：708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended

December 31, Change % Year Ended

December 31, Change % 2021 2020 2021 2020 Net sales $ 1,755 $ 1,593 10 % $ 6,894 $ 5,987 15 % Cost of sales 1,465 1,241 5,563 4,715 Gross profit 290 352 (18 %) 1,331 1,272 5 % Operating expenses 184 172 7 % 668 628 6 % Other operating (income) (5 ) (35 ) (34 ) (31 ) Restructuring/impairment charges and related adjustments 25 52 387 93 Operating income 86 163 (47 %) 310 582 (47 %) Financing costs 16 22 74 81 Other non-operating (income) (8 ) (2 ) (12 ) (5 ) Income before income taxes 78 143 (45 %) 248 506 (51 %) Provision for income taxes 10 27 123 152 Net income 68 116 (41 %) 125 354 (65 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 8 6 Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 115 (42 %) $ 117 $ 348 (66 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 66.8 67.2 67.1 67.2 Diluted 67.6 67.6 67.8 67.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.00 $ 1.71 (42 %) $ 1.74 $ 5.18 (66 %) Diluted $ 0.99 $ 1.70 (42 %) $ 1.73 $ 5.15 (66 %)





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) December 31, 2021 December 31, 2020 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 328 $ 665 Short-term investments 4 - Accounts receivable – net 1,130 1,011 Inventories 1,172 917 Prepaid expenses 63 54 Total current assets 2,697 2,647 Property, plant and equipment – net 2,423 2,455 Intangible assets - net 1,348 1,346 Other assets 531 410 Total assets $ 6,999 $ 6,858 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 308 $ 438 Accounts payable and accrued liabilities 1,204 1,020 Total current liabilities 1,512 1,458 Long-term debt 1,738 1,748 Other non-current liabilities 524 580 Total liabilities 3,774 3,786 Share-based payments subject to redemption 36 30 Redeemable non-controlling interests 71 70 Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock – authorized 25,000,000 shares – $0.01 par value, none issued - - Common stock – authorized 200,000,000 shares – $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at December 31, 2021 and December 31, 2020 1 1 Additional paid-in capital 1,158 1,150 Less: Treasury stock (common stock; 11,154,203 and 10,795,346 shares at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively) at cost (1,061 ) (1,024 ) Accumulated other comprehensive loss (897 ) (1,133 ) Retained earnings 3,899 3,957 Total Ingredion stockholders' equity 3,100 2,951 Non-redeemable non-controlling interests 18 21 Total equity 3,118 2,972 Total liabilities and equity $ 6,999 $ 6,858





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Year Ended

December 31, (in millions) 2021 2020 Cash provided by operating activities: Net income $ 125 $ 354 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 220 213 Mechanical stores expense 55 54 Impairment on disposition of assets 340 - Deferred income taxes (61 ) (7 ) Margin accounts (32 ) 43 Changes in other trade working capital (248 ) 107 Other (7 ) 65 Cash provided by operating activities 392 829 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (300 ) (340 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 18 7 Payments for acquisitions, net of cash acquired (40 ) (236 ) Other (13 ) (2 ) Cash used for investing activities (335 ) (571 ) Cash (used for) provided by financing activities: (Payments on) proceeds from borrowings, net (390 ) 326 Commercial paper borrowings, net 250 - Debt issuance costs - (9 ) (Repurchases) issuances of common stock, net (49 ) 4 Dividends paid, including to non-controlling interests (184 ) (178 ) Cash (used for) provided by financing activities (373 ) 143 Effect of foreign exchange rate changes on cash (21 ) - (Decrease) increase in cash and cash equivalents (337 ) 401 Cash and cash equivalents, beginning of period 665 264 Cash and cash equivalents, end of period $ 328 $ 665





Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, except for percentages) Three Months Ended

December 31, Change Year Ended

December 31, Change Change 2021 2020 Change Excl. FX 2021 2020 % Excl. FX Net Sales North America $ 1,041 $ 923 13 % 12 % $ 4,137 $ 3,662 13 % 12 % South America 256 276 (7 %) (4 %) 1,057 919 15 % 18 % Asia-Pacific 269 230 17 % 22 % 997 813 23 % 21 % EMEA 189 164 15 % 19 % 703 593 19 % 16 % Total Net Sales $ 1,755 $ 1,593 10 % 12 % $ 6,894 $ 5,987 15 % 15 % Operating Income North America $ 84 $ 129 (35 %) (35 %) $ 487 $ 487 0 % (1 %) South America 30 44 (32 %) (29 %) 138 112 23 % 26 % Asia-Pacific 17 20 (15 %) (12 %) 87 80 9 % 7 % EMEA 20 29 (31 %) (29 %) 106 102 4 % 1 % Corporate (38 ) (36 ) (6 %) (6 %) (133 ) (122 ) (9 %) (9 %) Sub-total 113 186 (39 %) (38 %) 685 659 4 % 3 % Acquisition/integration costs (2 ) (3 ) (3 ) (11 ) Restructuring/impairment charges (25 ) (52 ) (47 ) (93 ) Impairment on disposition of assets - - (340 ) - Other matters - 32 15 27 Total Operating Income $ 86 $ 163 (47 %) (46 %) $ 310 $ 582 (47 %) (48 %)

II. 非公認會計準則資訊



為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）準備的綜合財務業績，我們使用非 GAAP 歷史財務指標，當中排除某些 GAAP 歷史項目，如收購和整合成本、重組和減稅、墨西哥稅收（利益）規定和某些其他特別項目。我們通常在提及這些非 GAAP 金額時使用「調整後」這個術語。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標，進行策略決策、預測未來業績及評估目前績效。透過披露非 GAAP 財務指標，管理層打算為投資者提供與我們的營運業績和顯示趨勢的一項更有意義和一致的比較結果。使用這些非通用會計準則時還加入及連同根據 GAAP 所提供的結果，並反映我們營運的另一種觀點，而在與我們的 GAAP 業績查看時，可讓我們更全面了解影響業務的因素及趨勢。這些非 GAAP 指標應被視為補充（而非取代或優於）根據 GAAP 計算的相應指標。



非 GAAP 財務指標並未按照 GAAP 規定編制，因此該等資訊不一定可與其他公司提供的類似計算媲美。下表列出每個非 GAAP 財務指標與最切合相比 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended Three Months Ended Year Ended Year Ended December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2021 December 31, 2020 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 67 $ 0.99 $ 115 $ 1.70 $ 117 $ 1.73 $ 348 $ 5.15 Add back: Acquisition/integration costs, net of income tax benefit of $1 million and income tax expense of $3 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax benefit of $ - million and $2 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (i) 1 0.01 3 0.04 7 0.10 9 0.13 Restructuring/impairment charges, net of income tax benefit of $6 million and $11 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and $11 million and $18 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (ii) 19 0.28 41 0.62 36 0.53 75 1.11 Impairment on disposition of assets, net of $ - million of income tax benefit for the three months and year ended December 31, 2021 (iii) - - - - 340 5.01 - - Other matters, inclusive of income tax benefit of $12 and $7 million for the three months and year ended December 31, 2021, respectively, and net of income tax expense of $9 million and $10 million for the three months and year ended December 31, 2020, respectively (iv) (12 ) (0.18 ) (25 ) (0.38 ) (22 ) (0.32 ) (16 ) (0.24 ) Fair value adjustments to equity investments, net of income tax expense of $1 for the three months and year ended December 31, 2021 (v) (5 ) (0.07 ) - - (5 ) (0.07 ) - - Tax provision (benefit) - Mexico (vi) 2 0.03 (13 ) (0.19 ) 6 0.09 3 0.04 Other tax matters (vii) 2 0.03 (3 ) (0.04 ) (27 ) (0.40 ) 3 0.04 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 74 $ 1.09 $ 118 $ 1.75 $ 452 $ 6.67 $ 422 $ 6.23 Net income, EPS and tax rates may not foot or recalculate due to rounding.

備註



(i) 在截至 2021 年 12 月 31 日的三個月和一年期間，公司分別錄得 200 萬美元和 300 萬美元的稅前費用，以及與 Amyris 和 Arcor 合資企業的投資。



(ii) 在截至 2021 年 12 月 31 日的三個月期間，公司錄得 2,500 萬美元的稅前重組相關費用。這些成本包括 2100 萬美元的重組相關費用，主要在北美，是作為其 Cost Smart 銷售成本計劃的一部分。在截至 2021 年 12 月 31 日的年度內，公司記錄了 4,700 萬美元的稅前重組相關費用淨額，其中包括 1,700 萬美元的與其 Cost Smart SG&A 計劃相關的員工相關費用和其他費用，以及作為其 Cost Smart 銷售成本計劃一部份的 2,700 萬美元的淨費用。

在截至 12 月 31 日的三個月和一年期間， 2020 年，該公司錄得 5,200 萬美元及 9,300 萬美元，分別，關於稅前重組和減稅費用，其中包括 2020 年第四季度對 TIC Gum 無形資產和 4,800 萬美元的稅前重組費用進行了 3,500 萬美元的減值費用，包括 2,500 萬美元的員工相關費用和其他費用，與 Cost Smart SG&A 計劃及 2,300 萬美元的重組相關費用相關，主要在北美和亞太區，作為 Cost Smart 銷售成本計劃的一部分。



(iii) 在截至 2021 年 12 月 31 日的一年期間，公司錄得 3.4 億美元的淨資產減值費用，與公司在阿根廷的業務對 Arcor 合資企業的貢獻相關，其中主要包括 3.11 億美元的累計外判損失與貢獻的淨資產相關。



(iv) 在 2021 年 12 月 31 日止的一年期間，公司錄得與巴西間接稅事務相關的 1,500 萬美元稅前收益。2021 年 5 月，巴西最高法院頒佈了一項裁決，確認了下級法院的裁決，即公司有權獲得某些間接稅收抵免。

在截至 2020 年 12 月 31 日的三個月和年度中，公司記錄了與巴西間接稅事項相關的 3,500 萬美元的稅前收益。此收益一部分被與收購、天氣事件及債務提前清償相關的其他非經常性開支所抵消。

(v) 在截至 2021 年 12 月 31 日的三個月和一年期間，公司錄得 600 萬美元的稅前公平價值調整。



(vi) 該公司在截至 2021 年 12 月 31 日的三個月和一年期間，分別錄得 200 萬美元和 600 萬美元的稅收撥備，原因是墨西哥比索在此期間對美元的變動。由於墨西哥比索兌美元匯率的變動及其對公司的墨西哥財務報表重新計量的影響，公司在截至 2020 年 12 月 31 日的三個月和一年間分別錄得 1300 萬美元的稅收優惠和 300 萬美元的稅收準備金。



(vii) 本項目涉及與外國子公司的某些未匯出收入相關的稅務責任的轉回、公司間重組的稅務調整以及上述非公認會計原則 (non-GAAP) 加回的稅務影響。

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, (in millions, pre-tax) 2021 2020 2021 2020 Operating income $ 86 $ 163 $ 310 $ 582 Add back: Acquisition/integration costs (i) 2 3 3 11 Restructuring/impairment charges (ii) 25 52 47 93 Impairment on disposition of assets (iii) - - 340 - Other matters (iv) - (32 ) (15 ) (27 ) Non-GAAP adjusted operating income $ 113 $ 186 $ 685 $ 659 For notes (i) through (iv), see notes (i) through (iv) included in the Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS.



