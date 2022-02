Ensemble, créons un futur meilleur : TELUS annonce ses ambitions sur le plan social pour 2022 et les années à venir

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, nous réaffirmons notre ambition de résoudre certains des problèmes sociaux les plus pressants qui affectent nos collectivités à court et à long terme. En tant que chef de file mondial en matière de vocation sociale, TELUS invite ses clients, les membres de l’équipe actuels et retraités ainsi que l’ensemble des Canadiens à continuer de mettre la technologie et la compassion humaine au service d’un futur meilleur.



Facilitons l’accès aux soins de santé pour 25 millions de Canadiens.

pour 25 millions de Canadiens. Favorisons des aliments de meilleure qualité pour aider à nourrir les quelque 800 millions de personnes affamées sur la planète.

pour aider à nourrir les quelque 800 millions de personnes affamées sur la planète. Rendons la connectivité accessible à tous en offrant les programmes Connectés pour l’avenir à 3 millions de Canadiens dans le besoin.

en offrant les programmes Connectés pour l’avenir à 3 millions de Canadiens dans le besoin. Réduisons notre empreinte écologique en utilisant des sources d’énergie entièrement renouvelables d’ici 2025.

en utilisant des sources d’énergie entièrement renouvelables d’ici 2025. Renforçons nos collectivités en faisant don de plus de 1,4 milliard de dollars… et ce n’est qu’un début!



« La volonté de miser sur l’innovation technologique et la compassion humaine pour améliorer la vie de nos concitoyens définit le rôle de TELUS comme chef de file en matière de sociocapitalisme, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction. Dans un monde de plus en plus exigeant, nous nous engageons à offrir aux Canadiens la technologie, les services numériques et l’analyse de données dont ils ont besoin pour travailler, apprendre et recevoir des soins médicaux essentiels à domicile ou lorsqu’ils sont en déplacement, rester en contact avec leur famille et leurs amis peu importe la distance qui les sépare et aider à améliorer la santé globale de notre planète. Malgré la pandémie, nous envisageons avec optimisme une période de reprise économique et sociale durant laquelle nos réseaux à large bande de calibre mondial stimulera l’innovation nécessaire pour cultiver la diversité et la concurrence dans le secteur privé canadien, ainsi que l’équité économique dans le monde numérique. Guidés par notre vocation sociale et propulsées par la passion de notre équipe, nous voulons résoudre les problèmes les plus pressants de notre époque et saisir les passionnantes opportunités en matière de santé, d’éducation, d’agriculture et d’environnement pour offrir un futur meilleur à tous les Canadiens. »

Depuis plus de 20 ans, avec l’appui des clients de TELUS ainsi que des membres actuels et retraités de l’équipe au Canada et ailleurs, nous misons sur la puissance de notre technologie pour stimuler le changement social et produire des résultats exceptionnels à l’échelle mondiale pour ceux qui en ont le plus besoin. En 2020, nous avons lancé TELUS Agriculture , une nouvelle unité d’affaires qui offre des solutions novatrices grâce à notre technologie de pointe afin d’aider le secteur agricole à améliorer le système alimentaire mondial et à produire de meilleurs résultats. Durant la dernière décennie, TELUS Santé est devenue la plus grande entreprise de technologie dans le domaine de la santé au pays. Elle a aussi versé 3,2 milliards de dollars en capitaux afin de transformer le système de santé et d’y intégrer des capacités virtuelles et numériques essentielles, propulsées à l’avant-plan par la pandémie de COVID-19. TELUS s’est aussi donné pour mission d’atteindre la carboneutralité d’ici 2030 et de combler tous ses besoins en électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables ou à faibles émissions d’ici 2025.

« En ce début d’année plein de possibilités, explique Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale à TELUS, nos ambitions au jour le jour sont de mettre la compassion et la technologie au service du bien commun et de miser sur nos activités essentielles pour résoudre certains des problèmes sociaux les plus pressants de notre époque. Nous voulons que tous les Canadiens, y compris les membres de l’équipe et les clients de TELUS, soient fiers des remarquables retombées qu’ils nous aident à produire à l’échelle mondiale. Qu’il s’agisse de favoriser la santé et le mieux-être des collectivités, de combler le fossé numérique ou de nous attaquer au problème des changements climatiques, nos ambitions témoignent de ce que nous pouvons accomplir en unissant nos forces. Dans cette optique, définir des indicateurs de réussite concrets nous aide à changer les choses dans nos collectivités. »

Cette année, les membres de l’équipe actuels et retraités ont fait 1,3 million d’heures de bénévolat dans leurs collectivités. Depuis 2000, nous avons versé 1,3 milliard de dollars à des organismes de bienfaisance au Canada. Au cours de la dernière année, nous avons aidé les Canadiens au moyen d’un éventail de programmes et d’initiatives. Voici quelques exemples :

Verser 85 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux dans le besoin aux quatre coins du pays.

Nous engager à verser 1,25 million de dollars pour appuyer la Colombie-Britannique après une vague d’incendies et d’inondations sans précédent.

après une vague d’incendies et d’inondations sans précédent. Appuyer plus de 500 organismes caritatifs au Canada (et plus de 2 millions de jeunes Canadiens dans le besoin) grâce à nos comités d’investissement communautaire et à la Fondation TELUS pour un futur meilleur .

et à la . Verser 1 million de dollars (financement et frais publicitaires) pour aider les propriétaires de petites entreprises canadiennes dans le cadre de la campagne #AidonsNosPME .

. Élargir la portée des programmes Connectés pour l’avenir afin d’aider davantage de Canadiens dans le besoin : Maintenant disponible en Colombie-Britannique et en Alberta, Internet pour l’avenir permet aux personnes âgées à faible revenu d’avoir accès à Internet haute vitesse avec un forfait mensuel débutant à 9,95 $, leur permettant de rester connectées à ce qui leur importe le plus, et ce, dans le confort de leur foyer. Le programme Technologies pour l’avenir , en partenariat avec La Marche des dix sous du Canada, est maintenant offert à plus de 4 000 personnes en situation de handicap. En partenariat avec des organisations autochtones albertaines et britanno-colombiennes, le programme Mobilité pour l’avenir offre maintenant des forfaits et des téléphones intelligents gratuits aux femmes autochtones à risque. Le programme Santé pour l’avenir compte maintenant 14 cliniques au Canada. Résultat : 88 000 visites de patients depuis le lancement du programme suivant l’ajout de quatre nouvelles cliniques mobiles à Toronto, à Vancouver, à Victoria et dans la région de Niagara.



afin d’aider davantage de Canadiens dans le besoin :

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS cultive le changement social partout au pays afin de créer un futur meilleur, cliquez ici.

