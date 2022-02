English Finnish Swedish

7.2.2022

Aktia Pankki Oyj:n kannustinohjelmat vuosina 2022–2023

Osakesäästöohjelma

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa Aktia-konsernin työntekijöiden pitkän aikavälin osakesäästöohjelmaa, AktiaUnaa, joka otettiin käyttöön vuonna 2018 tukemaan Aktian strategian toteuttamista.

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on kannustaa Aktian työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja omistamaan yhtiön osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää työntekijöiden ja johdon intressit ja sitoutuminen pitkäaikaiseen työskentelyyn hyvän arvonkehityksen ja kasvavan omistaja-arvon puolesta. Ohjelmassa on kaksi osaa, Aktian kaikille työntekijöille suunnattu osakesäästöohjelma AktiaUna ja konsernin avainhenkilöille suunnattu suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma AktiaUna PSP. AktiaUna PSP perustuu osakesäästämiseen AktiaUnassa.

AktiaUna-osakesäästöohjelma antaa Aktian noin 950 työntekijälle mahdollisuuden säästää 2–4 % palkastaan (johtoryhmän jäsen enintään 12 % ja valikoidut avainhenkilöt enintään 7 %) ja hankkia säästösummalla säännöllisesti Aktian osakkeita 10 %:n alennuksella. Lisäksi osallistujia kannustetaan antamalla heille maksuttomia lisäosakkeita osakesäästöohjelmassa hankittujen osakkeiden perusteella noin kahden vuoden kuluttua. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä on säilyttänyt säästöillä hankitut osakkeet omistusjakson päättymiseen saakka ja että hänen työsuhteensa ei ole päättynyt ennen sitä.

Lisäosakkeiden arvo säästökaudella 2022–2023 on ohjelman käyttöönottohetkellä yhteensä enintään 2 800 000 euroa, mikä vastaa Aktia-osakkeen 11,52 euron kurssilla noin 240 000 Aktia-osakkeen arvoa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu osallistujien määrästä ja työntekijöiden ohjelmassa hankkimien osakkeiden määrästä.

AktiaUna-osakesäästöohjelman lisäksi konsernin noin 30 avainhenkilölle, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, tarjotaan mahdollisuus osallistua osakesäästöohjelman suoriteperusteiseen osaan. Suoriteperusteisen osan mahdollinen palkkio riippuu niiden osakkeiden määrästä, jotka henkilö hankkii osakesäästöohjelmassa, sekä siitä, kuinka hyvin ansaintakriteerit saavutetaan suoritekauden aikana. Suoritekauden 2022–2023 ansaintakriteerit ovat Aktia-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto (60 %) ja nettopalkkiotuotot (40 %). Suoritekauden palkkio maksetaan viidessä erässä suoritekauden päätyttyä vuosina 2024, 2025, 2026, 2027 ja 2028 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden aikana palkkioerän maksamisesta.

Suoriteperusteisen palkkion arvo suoritekaudella 2022–2023 on ohjelman käyttöönottohetkellä yhteensä enintään 3 950 000 euroa, mikä vastaa Aktia-osakkeen 11,52 euron kurssilla noin 340 000 Aktia-osakkeen arvoa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu avainhenkilöiden AktiaUna-osakesäästöohjelmassa hankkimien osakkeiden määrästä sekä suoritekauden ansaintakriteerien tavoitteiden saavuttamisesta.

Liiketoiminta-alueiden suoriteperusteinen kannustinohjelma

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin liiketoiminta-alueiden suoriteperusteisen kannustinohjelman 2022–2023 liiketoiminta-alueiden avainhenkilöille. Uuden ohjelman tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa kannustamalla avainhenkilöitä saavuttamaan omalle liiketoiminta-alueelle asetettuja taloudellisia ja strategisia tavoitteita.

Ohjelmassa on yhden vuoden mittainen suoritekausi, kalenterivuosi 2022. Suoritekautta seuraa noin 14 kuukauden mittainen sitouttamisjakso. Ohjelman palkkio perustuu suoritekaudella 2022 kunkin liiketoiminta-alueen operatiiviseen liikevoittoon ja strategiseen mittariin. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää osallistumista osakesäästöohjelma AktiaUnaan.

Suoritekaudelta ansaittu rahamääräinen palkkio muunnetaan Aktia Pankki Oyj:n osakkeiksi suoritekauden jälkeen ja maksetaan viidessä erässä sitouttamisjakson päätyttyä vuosina 2024, 2025, 2026, 2027 ja 2028 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden aikana palkkioerän maksamisesta.

Suoritekauden palkkion arvo on ohjelman käyttöönottohetkellä tavoitetasolla yhteensä enintään 1 500 000 euroa, mikä vastaa Aktia-osakkeen 11,52 euron kurssilla noin 130 000 Aktia-osakkeen arvoa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu suoritekauden ansaintakriteerien tavoitteiden saavuttamisesta ja osakkeen muuntokurssista suoritekauden päättyessä. Ohjelman kohderyhmään kuuluu suoritekaudella 2022 noin 50 avainhenkilöä. Samat henkilöt eivät voi kuulua osakesäästöohjelman suoriteperusteiseen osaan ja liiketoiminta-alueiden suoriteperusteiseen kannustinohjelmaan.

Hallitus päättää vuosittain osakesäästöohjelman uuden säästökauden sekä osakesäästöohjelman suoriteperusteisen osan ja liiketoiminta-alueiden suoriteperusteisen kannustinohjelman suoritekausien käyttöönotosta.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolilla Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.