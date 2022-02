English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp:s incitamentsprogram 2022–2023

Aktiesparprogrammet

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om att fortsätta det långsiktiga aktiesparprogrammet för Aktiakoncernens anställda, AktiaUna, som introducerades 2018 för att stödja genomförandet av Aktias strategi.

Syftet med aktiesparprogrammet är att uppmuntra Aktias anställda att investera i samt äga bolagets aktier. Syftet är också att likrikta de anställdas och ledningens intressen och engagemang för ett långsiktigt arbete och en god värdeutveckling samt ett växande aktieägarvärde. Programmet har två delar, AktiaUna, aktiesparprogrammet för alla anställda i Aktia och AktiaUna PSP, ett prestationsbaserat aktiebelöningsprogram riktat till nyckelpersoner i koncernen. AktiaUna PSP baserar på aktiesparande inom AktiaUna.

AktiaUna aktiesparprogrammet gör det möjligt för Aktias cirka 950 anställda att spara 2–4 % av sin lön (ledningsgruppsmedlemmarna upp till 12 % och utvalda nyckelpersoner upp till 7 %) och med sparsumman regelbundet förvärva Aktia-aktier med 10 procents rabatt. Deltagarna uppmuntras ytterligare genom att efter cirka 2 år ge dem vederlagsfria tilläggsaktier för förvärvade aktier inom ramen för aktiesparprogrammet. Erhållande av tilläggsaktier förutsätter att den anställda behållit de aktier som hen förvärvat med sparmedlen fram till slutet av aktieägoperioden och att hens anställningsförhållande inte upphört innan dess.

Tilläggsaktiernas värde för sparperioden 2022–2023 uppgår vid tidpunkten för inrättande av programmet, till totalt högst 2 800 000 euro, vilket med en kursnivå på 11,52 euro för Aktia-aktien, motsvarar värdet på cirka 240 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på antalet deltagare i programmet och antalet aktier som de anställda förvärvar inom programmet.

Utöver AktiaUna aktiesparprogrammet erbjuds cirka 30 nyckelpersoner, däribland verkställande direktören samt ledningsgruppsmedlemmarna, möjlighet att delta i den prestationsbaserade delen av aktiesparprogrammet. Den eventuella belöningen från den prestationsbaserade delen baserar sig på antalet aktier som personen förvärvar inom AktiaUna aktiesparprogrammet samt hur målen för prestationskriterierna uppnås under prestationsperioden. Prestationskriterierna för prestationsperioden 2022–2023 utgörs av Aktiakoncernens jämförbara rörelseresultat (60 %) samt provisionsnetto (40 %). Prestationsperiodens belöning utbetalas efter utgången av prestationsperioden i fem rater under åren 2024, 2025, 2026, 2027 och 2028, delvis som bolagets aktier och delvis som en kontantandel. Aktier som erhållits som belöning får inte överlåtas inom ett år efter utbetalningen av belöningsraten.

Värdet på den prestationsbaserade belöningen under prestationsperioden 2022–2023 uppgår vid tidpunkten för inrättande av programmet till totalt högst 3 950 000 euro, vilket med en kursnivå på 11,52 euro för Aktia-aktien motsvarar värdet på cirka 340 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på antalet aktier som nyckelpersonerna förvärvar inom AktiaUna aktiesparprogrammet samt hur målen för prestationskriterierna uppnås under prestationsperioden.

Affärsområdens prestationsbaserade incitamentprogram

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om att inrätta ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022–2023 för nyckelpersoner inom bolagets affärsområden. Det nya programmet är avsett att stödja bolagets strategi genom att uppmuntra nyckelpersoner att uppnå finansiella och strategiska mål som ställs upp inom det egna affärsområdet.

Programmet har en ettårig prestationsperiod, kalenderåret 2022. Prestationsperioden följs av en restriktionsperiod på cirka 14 månader. Belöningen för programmet baserar sig under prestationsperioden 2022 på rörelseresultatet samt på strategiskt kriterium skilt för varje affärsområde. Deltagande i programmet kräver deltagande i aktiesparprogrammet AktiaUna.

Den monetära belöning som intjänats under prestationsperioden konverteras till Aktia Bank Abp:s aktier efter prestationsperioden och betalas ut i fem rater efter restriktionsperiodens slut 2024, 2025, 2026, 2027 och 2028, delvis som bolagets aktier och delvis som en kontantandel. Kontantandelen strävar till att täcka skatter och skatteliknande avgifter som belöningen medför för nyckelpersonen. Aktier som erhållits som belöning får inte överlåtas inom ett år efter utbetalningen av belöningsraten.

Värdet för belöningen under prestationsperioden uppgår vid tidpunkten för inrättande av programmet till totalt högst 1 500 000 euro på målnivån, vilket med en kursnivå på 11,52 euro för Aktia-aktien motsvarar värdet på cirka 130 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på hur målen för prestationskriterierna uppnås under prestationsperioden och på aktiens konverteringskurs vid slutet av prestationsperioden. Målgruppen för programmet under prestationsperioden 2022 omfattar cirka 50 nyckelpersoner. Samma personer kan inte tillhöra både den prestationsbaserade delen av aktiesparprogrammet och affärsområdenas prestationsbaserade incitamentsprogram.

Styrelsen beslutar årligen om inrättandet av en ny sparperiod i aktiesparprogrammet samt aktiesparprogrammets prestationsbaserade del och om inrättandet av prestationsperioder inom affärsområdenas prestationsbaserade incitamentprogram.

