La première année de Rzilient annonce un avenir prometteur

Rzilient, startup du green iT et du numérique responsable, confirme la pertinence de son positionnement. Le rapide développement de ses activités démontre de sa capacité organisationnelle et technologique à accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation digitale en s’appuyant sur l'économie circulaire.

Créée par Alexis Valero et Quentin de Lambert, Rzilient met en réseau une multitude d’acteurs de la chaîne de valeurs iT et offre ses services clés en main au travers de sa plateforme de gestion de parc. Par l'intégration des procédures d'assignation du matériel, l'approvisionnement en reconditionné et des d'outils spécialisés pour un pilotage de flotte simple , elle s’inscrit pleinement dans une dynamique informatique plus durable en B2B. La sobriété numérique — qui implique moins de matériel neuf, un usage maîtrisé tout au long du cycle de vie et une circularisation des équipements informatiques — est ainsi exploitée comme levier pragmatique pour toutes les organisations, privées comme publiques.

Concilier croissance, transformation numérique et transition écologique est désormais une réalité pour ses plus de 200 clients. Rzilient propose, par abonnement, des solutions actionnables pour automatiser les tâches clés liées à la gestion d’un parc informatique, en compatibilité avec les systèmes existants et les gouvernances iT de chaque entreprise. Elles peuvent ainsi adresser leurs objectifs informatiques, déléguer la plupart de leurs démarches, accéder à du support et centraliser leurs données via une plateforme dédiée. Plus de 2.000 utilisateurs l’utilisent et bénéficient ainsi des services d’infogérance de Rzilient.

En 2022, Rzilient va continuer son développement en capitalisant sur ces acteurs qui, de plus en plus nombreux, mettent au centre de leur stratégie de croissance la responsabilité sociétale et numérique des entreprises (RSE et RNE). Tout en optimisant leurs budgets et ressources humaines, ces dernières ont besoin de flexibilité et de simplification. Rzilient y répond concrètement grâce à son expertise green iT.

Dans ce contexte, la société prévoit d’investir fortement pour renforcer ses équipes, faire évoluer ses offres et tisser des partenariats stratégiques pour distribuer ses services à plus grande échelle. Leur plateforme Saas, quant à elle, ne cesse d’étoffer ses fonctionnalités pour répondre précisément aux besoins réels des entreprises et de leurs collaborateurs. Pour ce faire, la société pourra notamment bénéficier du soutien de ses investisseurs qui lui ont permis de réaliser une première levée de fonds de 1,3 millions d’euros fin 2021.

Alexis VALERO, Co-fondateur de Rzilient « L’année 2021 nous a permis de valider la pertinence de notre positionnement. Nous nous sommes rapidement rendu compte de l'enjeu grandissant de l'empreinte du numérique au sein des organisations et de l'absence de solutions concrètes et clés en main. C'est pourquoi nous avons créé une offre tous-services-inclus pour adresser leurs problématiques iT en intégrant les différents flux, données et démarches opérationnelles. Nous allons déployer notre stratégie en renforçant notre technologie et en consolidant nos partenariats pour démocratiser le green iT en entreprise. En moins d’un an, plus d'une centaine de clients nous ont témoigné leur confiance et ils souhaitent aujourd'hui renforcer notre collaboration pour un numérique plus circulaire. Cela nous encourage à redoubler d’efforts, nous sommes sur la bonne voie. »