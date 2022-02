Agfa-Gevaert: Aandeleninkoopprogramma – gereglementeerde informatie

English Dutch

In het kader van het aandeleninkoopprogramma dat werd aangekondigd in het persbericht van 10 maart 2021, begon Agfa-Gevaert NV met de aankoop van eigen aandelen op Euronext Brussel.

De toelating om eigen aandelen in te kopen werd gegeven door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de Groep van 12 mei 2020.

Agfa-Gevaert NV heeft een financiële tussenpersoon verzocht om in zijn naam aandelen Agfa-Gevaert in te kopen voor maximaal 50.000.000 euro op basis van een discretionair mandaat dat inging op 1 april 2021 en geldt tot 31 maart 2022.

Als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur heeft de vennootschap, bij notariële akte van 28 december 2021, in totaal 2.288.302 eigen aandelen vernietigd. Deze beslissing werd genomen conform de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2020. Het nieuwe aantal uitstaande aandelen (noemer) bedraagt bijgevolg 160.506.706.

Op 4 februari 2022 bezat de Agfa-Gevaert Groep 939.027 eigen aandelen, wat overeenkomt met 0,59% van het totale aantal aandelen van de Groep.

Details per dag:



Datum Aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Minimum-

prijs (€) Maximum-

prijs (€) Totale

prijs (€) 31 januari 2022 35.400 3,7397 3,7100 3,7600 132.385,38 1 februari 2022 33.940 3,8199 3,7650 3,8600 129.647,41 2 februari 2022 34.500 3,8019 3,7600 3,8800 131.165,55 3 februari 2022 35.000 3,7724 3,7500 3,8000 132.034,00 4 februari 2022 34.100 3,7007 3,6900 3,7250 126.193,87 Totaal 172.940 3,7668 651.426,21

Sinds het begin van het aandeleninkoopprogramma tot 4 februari 2022 kocht de Agfa-Gevaert Groep 8.183.511 eigen aandelen, wat neerkomt op 4,88% van het totaal aantal uitstaande aandelen op 1 april 2021.

