COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE L’ACQUISITION DE MIDGAR STUDIO, DÉVELOPPEUR DU JEU EDGE OF ETERNITY

NACON ANNONCE L’ACQUISITION DE MIDGAR STUDIO,

DÉVELOPPEUR DU JEU EDGE OF ETERNITY





Lesquin, le 7 février 2022 – NACON est heureux d’annoncer l’acquisition à 100% de Midgar Studio. Avec l’intégration de ce studio au sein du groupe, NACON poursuit sa stratégie de développement et ajoute une nouvelle expertise à son portfolio en intégrant une équipe au talent reconnu spécialisée dans les J-RPG.

Basé dans le sud de la France et fondée par des créateurs passionnés, Midgar Studio propose des expériences qui se démarquent par la qualité de leur réalisation qui place l’excellence technique et graphique au service de l’immersion du joueur. Passionnée par la culture japonaise, et plus particulièrement de J-RPG, l’équipe est à l’origine du jeu Edge of Eternity qui s’inspire des plus grandes licences du genre. Publié en juin 2021, le jeu à monde ouvert s’inscrit dans un univers de fantasy offrant une expérience unique. Unanimement salué tant par la critique que par les joueurs, il a été surnommé le « Final Fantasy à la française ».

« Être créatif et en même temps dans l'excellence technique est un défi qui constitue à la fois une particularité mais aussi la marque de fabrique de Midgar Studio. Nous sommes très heureux de rejoindre NACON qui a su comprendre et entendre nos besoins. Bénéficier de leur soutien nous donne l’opportunité de mener à bien nos ambitions tout en conservant une grande autonomie. », explique Jeremy Zeler-Maury

« Il est toujours important pour NACON d’accueillir une nouvelle équipe au sein de notre entreprise, sans brider sa créativité et ses modes de fonctionnement qui sont la base de son succès. Midgar Studio propose un travail de grande qualité sur un segment que nous ne maitrisons pas encore. En combinant le savoir-faire du studio et notre expertise sur la partie publishing, nous pourrons bientôt offrir de nouvelles productions françaises de grande qualité à nos joueurs » déclare Alain Falc, Président Directeur Général de NACON.

Le pôle « Jeux vidéo » de NACON comptera ainsi 15 sites de développement (10 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie, 2 au Canada et 1 en Australie) totalisant près de 600 développeurs, soutenus par une équipe Edition de 70 personnes.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 15 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

A propos de Midgar Studio

Midgar Studio est une entreprise de développement de jeu vidéo fondée en 2008 par Jérémy Zeler-Maury. D’abord consacrée à la prestation de services, le studio mue progressivement vers une activité indépendante de création à part entière. L’accompagnement du jeu d’aventure Hover en 2018 marque la même année l’entrée en accès anticipé du J-RPG Edge of Eternity. Disponible depuis juin 2021, ce jeu en monde ouvert est le fruit du travail de sept années de développement d’une dizaine d’artistes et de développeurs passionnés.

