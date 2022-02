Chiffre d’affaires de l’exercice 2021 : 219,3 M€

Activité 2021 en forte croissance de +52%

Carnets de commandes 2022 bien orientés

Programme soutenu d’investissements industriels en 2022





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 et en cumul de l’exercice 2021.





En millions d’euros T4

20211 T4

2020 reclassé² T4

2020 publié VAR

2021 / 2020 reclassé Métaux & Alliages 32,6 24,5 27,0 +33% Produits dérivés du Pétrole 15,4 10,9 10,8 +42% Caoutchouc & Développements 3,6 3,3 3,3 +10% Chimie Pharma 5,0 2,4 - +105% TOTAL 56,6 41,1 41,1 +38%





En millions d’euros 20211 2020 reclassé² 2020 publié VAR

2021 / 2020 reclassé Métaux & Alliages 128,2 81,2 92,7 +58% Produits dérivés du Pétrole 57,7 40,0 40,0 +44% Caoutchouc & Développements 14,9 11,7 11,7 +27% Chimie Pharma 18,5 11,5 - +62% TOTAL 219,3 144,4 144,4 +52%

1 Intégration en 2021 de plusieurs sociétés non présentes dans le périmètre du Groupe en 2020. Le pôle Produits dérivés du Pétrole inclut désormais la société RAMASS’OIL qui collecte des huiles moteur usagées (acquise au 2ème trimestre 2020), et la société CHAUFFAGE ENERGIES créée au 2ème trimestre 2021 pour proposer des prestations d’entretien de chaudières. Ce pôle ne comprend également qu’un mois de chiffre d’affaires du site d’IZERNORE de la société BROPLAST (filiale cédée le 1er février 2021). Le pôle Caoutchouc & Développements intègre TDA VALORISATION, désormais détenue à 100%, qui assure la collecte de déchets provenant de garages automobiles, industriels et collectivités.

2 Le chiffre d’affaires 2020 est reclassé, pour des raisons de comparabilité, des évolutions dans l’organisation des pôles avec la création du pôle Chimie Pharma (intégrant FLAUREA CHEMICALS - auparavant rattachée au pôle Métaux & Alliages - et la nouvelle filiale SARGON). Par ailleurs, la filiale TREZ France (CA marginal en 2020) jusqu’alors rattachée au pôle Métaux & Alliages, est intégrée au pôle Produits dérivés du Pétrole à la suite de la transformation de l’activité de ce site en un centre de collecte d’huiles moteur usagées.

AUREA affiche au 4ème trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 56,6 M€ en progression de +38% (+35% en organique) par rapport au 4ème trimestre de l’exercice 2020, qui avait quasiment retrouvé le niveau d’activité précédant la crise de la Covid-19. S’appuyant sur une évolution favorable du mix-produit et la poursuite de ses actions de diversification, le pôle Métaux & Alliages affiche à nouveau une progression significative de son chiffre d’affaires en comparaison avec le 4ème trimestre 2020, qui avait enregistré un net redressement des activités malgré la crise pandémique. Soutenu par le niveau élevé des cours du pétrole et bénéficiant du développement continu de la collecte des huiles moteur usagées, le pôle Produits dérivés du Pétrole affiche un très net redressement par rapport à la même période en 2020. Le nouveau pôle Chimie Pharma, dans le prolongement des trimestres précédents, a bénéficié de l’intégration réussie de la nouvelle filiale SARGON, spécialiste de la régénération des solvants.

La deuxième quinzaine de décembre 2021, caractérisée comme chaque année par la fermeture de certaines usines, a été volontairement consacrée à des opérations de maintenance importantes et nécessaires en raison du niveau élevé d’utilisation de l’outil industriel au cours de l’exercice.

Pôle Métaux et Alliages (+33%)

Malgré la récurrence des tensions en matière d’approvisionnements néanmoins bien gérées par le Groupe, tout comme les difficultés rencontrées dans la disponibilité des affrêtements pour livrer les clients étrangers, le pôle a enregistré une activité soutenue durant le dernier trimestre de l’exercice 2021. La visibilité des clients industriels est demeurée incertaine, notamment dans le secteur automobile. Toutefois, les carnets de commandes sur la France et à l’export se sont maintenus à un niveau satisfaisant tant pour les alliages d’aluminium que pour les alliages de cuivre, dont le mix-produit a permis de répondre à la demande des secteurs du luxe ou de la connectique orientant ainsi la production vers le haut de gamme.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (+42%)

Les tendances observées au trimestre précédent se sont poursuivies sur la fin de l’exercice 2021. Le maintien des cours du pétrole à un niveau élevé, conjugué à des volumes croissants d’huiles moteur usagées collectés et régénérés, ont généré un chiffre d’affaires en forte progression par rapport à l’exercice précédent, particulièrement affecté par la crise pandémique. Le traitement des eaux polluées et des déchets d’hydrocarbures opéré par la filiale EPR a bénéficié d’une forte demande de la part des clients industriels. Cette filiale poursuit son expansion en élargissant son emprise foncière afin de développer une unité de traitement des filtres à huile et tuyaux flexibles. Les activités dans le PVC ont également été bien orientées, leur croissance étant toutefois freinée par une disponibilité limitée des approvisionnements en déchets.

Pôle Caoutchouc et Développements (+10%)

La forte croissance enregistrée les trimestres précédents de la filiale ROLL-GOM, spécialisée dans le traitement des pneus usagés, s’est prolongée durant le 4ème trimestre 2021, les perspectives favorables d’activité étant inchangées pour le début de l’exercice 2022. META REGENERATION, spécialisée dans le traitement des déchets mercuriels, a bénéficié d’une demande ferme mais reste toujours confrontée à des difficultés de recrutement d’opérateurs. TDA VALORISATION, spécialisée dans la collecte de déchets, notamment dans les garages, a poursuivi sa structuration et la programmation d’investissements, avec pour objectif d’accompagner la dynamique soutenue de développement attendue pour l’exercice 2022.

Pôle Chimie Pharma

FLAUREA CHEMICALS a enregistré une activité en croissance sur le dernier trimestre de l’exercice 2021 mais toujours limitée par les difficultés liées à la disponibilité de l’outil industriel ou de personnel. L’activité de régénération de solvants exercée par la nouvelle filiale SARGON, a été soutenue au 4ème trimestre, la société concentrant ses efforts sur l’optimisation de sa politique commerciale.

Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires du Groupe AUREA ressort à

219,3 M€ en croissance de 52% par rapport à l’exercice 2020 (50% en organique) et supérieur de 19% au chiffre d’affaires de l’exercice 2019.

Au regard du bon niveau d’activité réalisé sur l’ensemble de l’année 2021 associé à une gestion prudente, AUREA anticipe une nette amélioration de sa performance opérationnelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Situation financière du Groupe

Au 31 décembre 2021, le Groupe AUREA dispose d’un niveau de trésorerie confortable, qui lui permettra de financer sans difficulté les investissements en cours ou programmés durant l’exercice 2022.

Perspectives de l’exercice 2022

Les usines du Groupe AUREA bénéficient à ce jour de carnets de commandes globalement bien constitués, renforcés au cours des derniers mois par le contexte général de pénuries et de difficultés dans les chaînes d’approvisionnement. La visibilité quant à leur évolution demeure toutefois assez limitée. Par ailleurs, au-delà des difficultés de recrutement observées depuis plusieurs trimestres dans certaines activités, AUREA a constaté au cours des dernières semaines une augmentation des indisponibilités du personnel en lien avec la résurgence de la crise pandémique.

Enfin, le Groupe est engagé dans un programme d’investissements industriels d’une ampleur inédite qui devraient entrer en fonctionnement au cours du 2ème semestre 2022, et conforter ses ambitions de développement sur de nouvelles niches de marché ou activités.

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2021, le 28 avril 2022 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 1er fabricant de chlorure de zinc en Europe, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com





Pièce jointe