フューチャーダイアル自動化ソリューション、全世界で 2億3,100万台以上の中古携帯電話を処理

ワイヤレスキャリア、サードパーティロジスティクスプロバイダー (3PL)、モバイルデバイスリサイクラーによるフューチャーダイアルのロボティクスおよび自動化ソフトウェアの採用の増加により、2021年には再販用に処理される中古のiPhoneおよびAndroidスマートフォンの量が爆発的に増加した。

February 07, 2022 18:30 ET | Source: FutureDial, Inc. FutureDial, Inc.

Sunnyvale, California, UNITED STATES