FutureDial, 자동화 솔루션 통해 전 세계 중고 휴대폰 2억 3100만대 처리

무선 통신사, 모바일 기기 바이백 및 트레이드인 기업, 휴대전화 재활용 업체들 사이에서 보급이 확대되고 있는 FutureDial의 로보틱스 및 자동화 소프트웨어, 2021년 한 해 동안 재판매용 아이폰 및 안드로이드 중고 스마트폰 처리량 급증으로 이어져

February 07, 2022 18:30 ET | Source: FutureDial, Inc. FutureDial, Inc.

Sunnyvale, California, UNITED STATES