FutureDial自动化解决方案在全球处理超过2.31亿部回收手机

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加利福尼亚森尼韦尔, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated今年继续在为无线运营商、手机设备回收再销售公司、手机回收商和第三方物流提供商（3PL）提供移动设备处理解决方案领域占据绝对领导地位，并宣布其机器人和自动化软化被手机供应链客户用来对全球范围内2.314亿部回收的安卓系统智能手机和苹果手机进行数据清除、功能测试和在二级市场进行再销售。此外，使用FutureDial软件和机器人对回收的苹果手机和安卓系统智能手机进行质量检测的次数超过4亿次。仅2021年第四季度，FutureDial报告客户对手机的处理次数增加超过50%。



在手机供应链不断增长的反向物流市场中，FutureDial是占据领先地位的首选提供商，可提供用于回收手机的自动处理解决方案和用于这些手机处理运行的数据管理系统。随着目前市场中二手智能手机的平均售价接近180美元，市场总额大约超过527亿美元，这一利润丰富的市场仍在持续增长。北美地区的二手智能手机市场份额达到24.4%，到2024年有望增长至27%。

借助自动化提升工作流和利润

随着市场的增长，移动设备反向物流运营商和无线运营商面临的挑战是，要跟上每年处理数以百万计换购或退回的手机型号的速度。目前的人工处理方式难以实现规模化，而且还存在着劳动力方面的挑战，使得这项工作愈加困难。FutureDial以各公司在自动化方面的目标以及其希望通过自动化生命周期达到的理想革新速度为基础，与这些公司进行紧密合作。FutureDial提供的解决方案包括从单一站点实施到总体集成式解决方案，实现客户工作点移动设备处理线全程内接触点和工作流的自动化和精简化。在处理中心实现这些处理的自动化可以为公司大幅节省成本，让公司从每部再次销售的手机中获取更多利润。

流程自动化为回收手机提供可认证的定价

FutureDial总裁兼首席执行官Frank Harbist指出：“超过2.31亿部手机使用我们的机器人和软件解决方案进行处理，这说明随着客户接受、实施和扩大流程自动化，该业务出现爆炸性增长。我们的模块化和完全集成性机器人和软件解决方案满足客户在接收、数据清除和功能测试方面的“独特需求”，并从外表上为智能手机和平板进行再销售分级。我们的流程自动化方式和生命周期取向让客户能够对数百万部回收手机进行持续、准确和可认证的测试和再销售定价分级，从而实现他们的业务目标。”

关于FutureDial

FutureDial成立于1999年，是移动设备反向物流供应链中处理解决方案的领先提供商。FutureDial便于使用且经过ADISA认证的自动化SMART处理平台™可帮助移动设备回收再销售公司、第三方物流提供商（3PL）、无线运营商和移动设备制造商（OEM）减少操作步骤、节省时间和成本。通过实现处理过程精简化和自动化、合并工作流和提供业务运营见解，FutureDial使这些企业变得更加高效、有利可图并能对客户需求作出回应。访问http://www.futuredial.com或发送电子邮件到sales@futuredial.com。

媒体联系：

Bruce Brunger，销售联络经理，FutureDial, Incorporated

电话：(408) 245-8880转206 电子邮箱：bruceb@futuredial.com