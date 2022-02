FutureDial自动化解决方案在全球处理超过2.31亿部回收手机

无线运营商、第三方物流提供商(3PL)和移动设备回收商越来越多地使用FutureDial机器人和自动化软件,推动2021年苹果手机和安卓系统智能手机处理再销售数量呈爆炸式增加

February 07, 2022 18:30 ET | Source: FutureDial, Inc. FutureDial, Inc.

Sunnyvale, California, UNITED STATES