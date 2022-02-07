FutureDial 自動化解決方案處理全球超過 2.31 億部二手手機

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加州桑尼維爾, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated 於年內繼續在為無線營運商、流動裝置回購和以舊換新公司、手機回收商和第三方物流供應商 (3PL) 提供流動裝置處理解決方案方面處於領先地位，並宣佈其機械人和自動化軟件解決方案已被流動供應鏈中的客戶使用，為全球累積超過 2.314 億部二手 Android 智能手機和 iPhone 進行數據清理、功能測試和分級，以便在二手市場轉售。此外，使用 FutureDial 軟件與機械人技術對二手 iPhone 和 Android 智能手機進行品質保證的功能測試總數超過 4 億次。僅在 2021 年第四季度，FutureDial 報告稱，客戶的處理量增加了 50% 以上。



在流動供應鏈不斷增長的逆向物流市場中，FutureDial 是二手手機自動化處理解決方案以及這些手機處理操作的數據管理系統的領先首選供應商。隨著當今市場上二手智能手機的平均售價接近 180 美元，該利潤豐厚的市場繼續增長，其總可用市場價值約為 527 億美元。北美二手智能手機市場占有率達到 24.4%，預計至 2024 年將增長至 27%。

透過自動化促進工作流程與利潤

隨著市場的增長，流動裝置逆向物流營運商和無線營運商面臨著跟進處理每年以舊換新或退貨的數百萬手機型號的挑戰。當目前的手動流程無法輕鬆擴展，並且像今天一樣存在勞動力挑戰時，這將變得越來越困難。建基於這些公司的自動化目標與在自動化生命週期中期望的發展速度，FutureDial 與他們密切地合作。FutureDial 提供的解決方案範圍從單一工作站實施到全面整合解決方案，這些解決方案透過客戶現場的流動裝置處理線，自動化及簡化接觸點與工作流程。在處理中心自動化這些流程可以為公司節省大量成本，這讓他們能夠在每部轉售的手機上賺取更多金錢。

流程自動化實現了二手手機的可認證定價

FutureDial 主席兼行政總裁 Frank Harbist 指出：「我們的機械人及軟件解決方案處理的手機數量超過 2.31 億部，這顯示我們在客戶接受、實施和擴展流程自動化時看到了爆炸性的增長。我們的模組化及全面整合的機器械和軟件解決方案，可滿足客戶對接收、數據清除、功能測試以及對轉售的智能手機和平板電腦進行外觀分級的獨特需求。我們的流程自動化方法和生命週期導向，讓客戶能夠對數百萬部二手手機進行一致、準確並可認證的測試及轉售價格分級，從而實現其業務目標。」

關於 FutureDial

FutureDial 成立於 1999 年，是流動裝置逆向物流供應鏈處理解決方案的領先供應商。FutureDial 使用簡易、經 ADISA 認證的自動化 SMART Processing Platform™ (智能處理平台) 減少了操作員的接觸次數，為流動裝置回購以舊換新公司、第三方物流供應商 (3PL)、無線營運商及流動裝置製造商 (OEM) 節省時間和金錢。透過簡化和自動化流程、整合工作流程並深入了解業務營運，FutureDial 利這些企業更有效、更有經濟效並且更快的回應其客戶需求。請瀏覽 http://www.futuredial.com 或電郵至 sales@futuredial.com。

傳媒聯繫人：

FutureDial, Incorporated 市場營銷傳播經理 Bruce Brunger

｜電話：(408) 245-8880 內線︰206｜電郵：bruceb@futuredial.com