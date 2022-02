FutureDial 自動化解決方案處理全球超過 2.31 億部二手手機

越來越多的無線營運商、第三方物流供應商 (3PL) 及流動裝置回收商採用 FutureDial 的機械人技術和自動化軟件,使 2021 年二手 iPhone 與 Android 智能手機的轉售數量出現爆炸性增長

February 07, 2022

Sunnyvale, California, UNITED STATES