Årsrapport 2021: ALK leverer stærk vækst i salget på 12% efter 29% stigning i tabletsalget; EBITDA stiger 35%

English Danish

ALK’s (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) bestyrelse har godkendt selskabets årsrapport (ESEF-version alk-2021-12-31 -en vedhæftet): Efter et solidt fjerde kvartal endte omsætningen i 2021 i toppen af de senest offentliggjorte forventninger. Der var tocifret salgsvækst i alle regioner, og tabletter var den primære vækstmotor. I 2022 venter ALK 8-12% vækst i omsætningen og en yderligere forbedring af lønsomheden.



ALK’s adm. direktør Carsten Hellmann siger: “2021 udgjorde endnu et vigtigt skridt på vejen mod ALK’s mål om vedvarende vækst og bedre lønsomhed. Vi forventer at bygge videre på den fremgang i 2022 med en omsætningsvækst på 8-12%, mens vi fortsat forfølger vores mål for 2025. Samtidig investerer vi i en række langsigtede initiativer med potentiale til yderligere at styrke væksten i salg og indtjening.”

(Omsætningsvækst er angivet i lokale valutaer. Sammenligningstal for 2020 er vist i parentes.)

Højdepunkter i fjerde kvartal

Omsætningen i fjerde kvartal steg 9 % i lokale valutaer til DKK 1.099 mio. (991), drevet af 23 % vækst i tabletsalget. Dette på trods af en ekstraordinær høj vækst i omsætningen i fjerde kvartal 2020, delvist drevet af et højt antal produktleverancer til Japan.

EBITDA blev mere end fordoblet til DKK 136 mio. (64) som følge af højere salg, bedre bruttomargin og en beskeden vækst i kapacitetsomkostningerne.

Højdepunkter for regnskabsåret 2021

Omsætningen steg 12 % til det højeste niveau nogensinde på DKK 3.916 mio. (3.491) efter tocifret vækst i alle salgsregioner.

Tabletsalget steg 29 % som følge af markedsudvidelser og stigende markedsandele, og salget udgjorde 45 % af den samlede omsætning (39). Salget af SCIT og SLIT-dråber var stort set uændret, mens salget af øvrige produkter steg 10 %.

EBITDA steg 35 % til DKK 534 mio. (395), drevet af højere salg og forbedret bruttomargin. Indtjeningen steg trods en planlagt vækst på 23 % i forsknings- og udviklingsomkostninger til at understøtte kliniske forsøg.

De frie pengestrømme var positive med DKK 202 mio. (56), hovedsageligt på baggrund af højere indtjening.

ALK gjorde yderligere fremskridt med sin langsigtede strategi på trods af den fortsatte effekt af COVID, som især påvirkede enkelte kliniske studier.





Forventninger til 2022

ALK forventer vækst i alle salgsregioner i 2022 og forbedret indtjening i tråd med de langsigtede ambitioner.

Omsætningen ventes at stige 8-12 % i lokale valutaer. Tabletsalget vil forsat være den primære vækstmotor med en forventet salgsvækst på ca. 20 %.

EBITDA ventes at stige til DKK 625-725 mio. (2021: DKK 534 mio.), på baggrund af højere salg, bedre bruttomargin og effektiviseringer. Forsknings- og udviklingsomkostninger ventes at stige til DKK 650-700 mio. (2021: DKK 631 mio.). Salgs- og markedsføringsomkostninger ventes også at stige efter investeringer i nuværende og fremtidige vækstinitiativer, herunder Kina.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. (+45) 4574 7527, mobil (+45) 2261 2525

Presse: Jeppe Ilkjær, mobil (+45) 3050 2014

Audio cast

ALK afholder i dag kl. 12.00 (CET) en telekonference for investorer og analytikere, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger. Telekonferencen audiocastes på https://ir.alk.net, hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. Deltagere bedes ringe ind senest kl. 11.55 (CET). Danske deltagere skal ringe på tlf. (+45) 3544 5577, mens internationale deltagere skal ringe på +44 333 300 0804 eller +1 631 913 1422. Benyt venligst følgende deltager-pinkode: 58470902#

Disse oplysninger er oplysninger, som ALK-Abelló A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning.

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.600 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

Vedhæftede filer