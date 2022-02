Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Arrêté du 31/12/2021

MOBILISES POUR LA REPRISE ET POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INDRE ET LOIRE ET LA VIENNE

Arrêté du 31 décembre 2021 (Communiqué diffusé le 8 février 2022)

PLUS DE 23 000 NOUVEAUX CLIENTS ET 2,5 MILLIARDS D’EUROS DE FINANCEMENTS NOUVEAUX POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE ET LES TRANSITIONS SOCIETALES

(en m€) Déc. 2020 Déc. 2021 Évol. Encours de crédits (réintégration de 223 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 11 298 11 887 + 5,2 % Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 15 854







10 490 16 667







11 195 + 5,2%







+ 6,7%

Avec 2,5 milliards, un nouveau maximum de décaissements de crédits a été atteint. En immobilier, ce sont près de 1,5 md€ (+5,6%) de nouveaux prêts permettant d’atteindre un encours de 7,2 md€ (+ 8,2%). Sur un an, la part de marché progresse de 0,9 point à 36,1% (données à fin octobre). Par ailleurs, le chiffre d’affaires de Square Habitat, l’agence immobilière de la Caisse Régionale, a progressé de +21% (à 17 m€). Les nouveaux crédits à la consommation, qui financent les travaux, les véhicules ou biens d’équipement croissent de +23% à près de 250 m€. L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a également été soutenue par plus de 750 m€ de réalisations.

Le financement en circuit court de l’économie est assuré par la hausse des avoirs confiés par les clients, qui porte ainsi à 11,2 md€ la collecte bilan (+6,7%). La collecte globale, qui inclut l’assurance vie et les titres, a franchi les 16 md€ et s’élève désormais à 16,7 md€ (+5,2%).

Dans le même temps, la relation client s’intensifie avec un fort équipement, notamment en assurance de biens et de personnes (322 000 contrats à fin 2021, +3,8%). Elle s’appuie sur un programme dynamique de reconnaissance de la fidélité, qui bénéficie à 175 000 ménages et 13 000 professionnels fidèles sociétaires, avec des avantages tarifaires et extra bancaires.

Au total, plus de 23 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en 2021, le niveau le plus élevé depuis 2017, portant le nombre total de partenaires à près de 534 000 dont 474 000 particuliers et 303 000 sociétaires (+3,3%).

DES CHARGES ET DES RISQUES MAITRISES ET UNE SOLIDITE FINANCIERE RENFORCEE AFIN D’ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TOUS LES CLIENTS

Le Produit Net Bancaire d’activité, en hausse de 1,4%, est porté par la dynamique commerciale tant en matière de financement que de services alors que le Produit Net Bancaire global est pénalisé par un effet base notamment lié aux 5,6 m€ de dividendes exceptionnels perçus de Square Habitat en 2020. Les charges générales d’exploitation, en hausse de 1,2%, restent maîtrisées tout en assurant la continuité des recrutements, de la formation, de l’investissement dans la proximité (près de 5 m€) et le digital.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Déc. 2020 Déc. 2021 Évol. Produit Net Bancaire d’activité 243,7 247,1 +1,4% Produit Net Bancaire 289,5 282,8 -2,3% Charges Générales d’Exploitation -179,6 -181,9 +1,2% Résultat Brut d’Exploitation 109,9 100,9 -8,2% Résultat Net Social 61,4 62,6 +2,0% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Déc. 2020 Déc. 2021 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 45,7 72,5 +58,7% Capitaux propres 2 220 2 498 +12,5% Total bilan 15 222 16 402 +7,8%

Le poids des encours en défaut se réduit encore de 1,82 % à 1,54% avec un coût du risque stable (18,7 m€), qui intègre des provisions d’anticipation (16,8 m€) afin de sécuriser l’avenir.

Le résultat net social croit de 2 % à 62,6 m€, pour un résultat net consolidé en normes internationales (IFRS) en progression à 72,5 m€ (+58,7%).

Le ratio de solvabilité à 27,8% (à fin décembre 2021), plus du double du seuil règlementaire (10,5%), est un gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) au 31 décembre 2021 s'élève à 201,6% pour une exigence réglementaire à 100%.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 2,98 € par Certificat Coopératif d’Investissement (CCI), soit un rendement de 3,6 % rapporté au cours de 81,90 € du 31 décembre 2021.

VERS UN NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE POUR AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

Les 1 700 salariés de la Caisse Régionale et de ses filiales ainsi que plus de 800 administrateurs ont commencé à élaborer, malgré les contraintes de la pandémie, le nouveau projet qui sera finalisé au premier semestre de l’année.

Ce nouveau Projet d’Entreprise s’appuiera sur les réussites de TEAM 2021 : un réseau densifié de 142 points de vente, un renforcement dans l’accompagnement des équipes, avec un effort de formation en hausse de plus de moitié pour dépasser 7 % de la masse salariale, 45% de cadres femmes, 40% de managers de managers femmes et l’intégration de travailleurs handicapés (7% de l‘effectif). La transition énergétique a aussi été accompagnée en 3 ans avec plus de 700 m€ d’encours conservés ou originés. De même, pour la seule année 2021, plus de 1,5 m€ de subventions à plus de 1 100 associations et partenaires ont été accordés grâce notamment à l’action des 64 Caisses locales et 303 000 sociétaires soit plus de 2 clients sur 3.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 4 février 2022. Comptes annuels et consolidés en cours de certification par les Commissaires aux Comptes

