Crypto Blockchain Industries (CBI) et la Fondation HORYOU s’associent pour créer un métaverse et un token dédiés à l’action humanitaire et à la préservation de la planète

Création d’un vaste univers Horyou au sein d’AlphaVerse

Émission d’un token au service de la philanthropie digitale

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce un accord avec Horyou, une plate-forme internationale qui promeut une approche plus humaniste de la technologie en reliant les acteurs du bien commun. Dans le cadre de cet accord, CBI développera un univers « Horyou AlphaVerse » au sein de son métaverse et des NFTs notamment au profit de la Fondation Horyou.

Le partenariat de licence entre CBI et Horyou prévoit deux axes de développements complémentaires : la création d’un univers Horyou au sein d’AlphaVerse, et la vente de NFTs propre à cet univers, au travers de la création d’un token dénommé « LIGHTS ». L’univers digital sera développé autour de thématiques écologiques et sociétales et notamment Terre, Mer et Océans, Santé, Technologies Digitales et Innovations Sociales, Arts et Culture, Lifestyle et Créativité. LIGHTS, le nouveau token, pourra être échangé ou utilisé dans le cadre de projets à caractères durables, innovants et philanthropiques ainsi que comme jeton de fonctionnement dans le monde Horyou AlphaVerse.

Avec cette plateforme alliant métaverse et NFTs au service du bien social, Horyou et CBI déploient une approche responsable : « la blockchain avec une raison d’être » (« Blockchain with a purpose »), des principes défendus depuis 2013 par Horyou et son fondateur, Yonathan Parienti. Les partenaires souhaitent ainsi contribuer à digitaliser et à faciliter le soutien et les contributions de moyens tout comme la responsabilité sociale et sociétale. Cet engagement se concrétise de deux manières : directement, chaque utilisation de tokens LIGHTS étant identifiable sur la blockchain et indirectement, dans la mesure où chacune de ces utilisations donnera lieu à versement de jetons LIGHTS à la Fondation Horyou et à hauteur de 0,05% de ces transactions (« Preuve d’impact » - « Proof of Impact ») permettant à cette dernière de poursuivre sa mission humanitaire et sociale.

Dans le cadre de ce partenariat, 18 milliards de tokens LIGHTS seront émis sur la smart chain de Binance, dont : 1,6 milliard pour permettre un échange contre les 1,6 milliard de HoryouToken (HYT) déjà émis (swap 1 HYT pour 1 LIGHTS possible jusqu’à février 2025) ; 11,0 milliards pour le développement et les partenariats stratégiques du projet avec un mécanisme de lockup (Fondation Horyou et Groupe Horyou : 5,2 milliards ; CBI : 5,8 milliards) ; 0,7 milliard pour des ventes privées organisées prochainement par Horyou, avec option d’achat de terrains dans le métaverse ; et enfin 4,7 milliards pour l’expansion de l’univers, la majorité des tokens étant émis au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Ce partenariat de licence s’inscrit dans le cadre du développement d’AlphaVerse, le métaverse constitué d’une variété de mondes numériques (métaverses) de CBI. AlphaVerse se développe autour d’un hub central sur la blockchain, qui connecte autant de métaverses que possible, conçus par CBI ou par des tiers, en contrepartie de revenus partagés.

