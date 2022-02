Yara leverer økt avkastning og foreslår utbytte på NOK 30 per aksje

English Norwegian

Oslo, 8. februar 2022: Yara rapporterer økt avkastning i fjerde kvartal ettersom høyere priser mer enn utlignet økte energikostnader. EBITDA eksklusive spesielle poster1 var USD 765 millioner sammenlignet med USD 511 millioner ett år tidligere. Nettoresultat var negativt USD 26 millioner sammenlignet med positivt USD 246 millioner et år tidligere, som følge av at Yara har ført totalt USD 250 millioner i nedskrivninger, hvorav USD 232 millioner knytter seg til gruveprosjektet i Dallol, Etiopia. Nettoresultat eksklusive valutaeffekter og spesielle poster per aksje1 var USD 1.19, sammenlignet med USD 0.76 for fjerde kvartal 2020.



Hovedelementene i resultatet for fjerde kvartal er:

Økte marginer reflekterer en robust forretningsmodell

7.9% ROIC 1 , stabilt fra ett år tidligere ettersom nedskrivninger utligner marginvekst

, stabilt fra ett år tidligere ettersom nedskrivninger utligner marginvekst NOK 30 per aksje årlig foreslått utbytte; totalt NOK 58 per aksje kontantavkastning2 betalt eller forpliktet i 2021





«Yara leverer sterk kapitalavkastning i et volatilt marked, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 50%. Jeg vil gjerne berømme hele organisasjonen for solid innsats», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Vi foreslår et utbytte på NOK 30 per aksje til generalforsamlingen, som bringer vår totale kontantavkastning for 2021 til NOK 58 per aksje», sier Holsether.

Driftsresultatet for fjerde kvartal var USD 148 millioner, sammenlignet med USD 210 millioner et år tidligere. Nettoresultatet henførbart til aksjonærer i Yara International ASA var USD 41 millioner (USD 0.16 per aksje) sammenlignet med USD 246 millioner (USD 0.93 per aksje) ett år tidligere.

Yaras fundamentale markedsforhold er robuste, ettersom utfordringene knyttet til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen landbruk og hydrogenøkonomien. Yaras ledende virksomheter innen matvareløsninger og ammoniakk er godt posisjonert til å både adressere og skape forretningsmuligheter knyttet til disse utfordringene.

Yaras markedssituasjon er god, med høye nitrogenpriser som reflekterer både sterk etterspørsel og tilbudsknapphet. Imidlertid fortsetter høye og volatile naturgasspriser å være en utfordring for den europeiske nitrogenidustrien, noe som bidrar til bekymring for global matvaresikkerhet, i en situasjon med en allerede stram tilbudssituasjon for alle de viktigste næringsstoffene.

1) For definisjon og avstemming av alternative resultatmål, se APM avsnitt side 31-36 i kvartalsrapporten

2) Inkluderer 20 kr tilleggsutbytte utbetalt 3Q 2021 og tilbakekjøp av aksjer (kjøpt i løpet av året, inkludert tilhørende proporsjonal innløsing av Statens aksjer)



Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 31-36 i kvartalsrapporten.





