Talenom Oyj, pörssitiedote 8.2.2022 klo 9.00

TALENOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021: KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS SÄILYI ERINOMAISENA KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIAN EDETESSÄ

TAMMI–JOULUKUUN 2021 YHTEENVETO

Liikevaihto 82,8 (65,2) milj. euroa, kasvu 27,1 (12,4) %

Käyttökate 27,7 (23,3) milj. euroa, 33,4 (35,7) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 14,8 (12,9) milj. euroa, 17,8 (19,8) % liikevaihdosta

Nettotulos 10,8 (9,6) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,25 (0,22) euroa

Hallituksen ehdotus osingoksi 0,17 (0,15) euroa osakkeelta

LOKA–JOULUKUUN 2021 YHTEENVETO

Liikevaihto 21,8 (16,5) milj. euroa, kasvu 32,2 (10,4) %

Käyttökate 6,6 (5,0) milj. euroa, 30,4 (30,7) % liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) 2,8 (2,4) milj. euroa, 12,8 (14,7) % liikevaihdosta

Nettotulos 1,9 (1,8) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,04 (0,04) euroa





OHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN (JULKAISTU 16.12.2021)

Talenom odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

AVAINLUVUT

Konserni 1–12/2021 1–12/2020 Muutos, % 10–12/2021 10–12/2020 Muutos, % Liikevaihto, 1 000 euroa 82 808 65 161 27,1 % 21 756 16 463 32,2 % Liikevaihdon kasvu, % 27,1 % 12,4 % 32,2 % 10,4 % Käyttökate, 1 000 euroa 27 662 23 279 18,8 % 6 608 5 048 30,9 % Käyttökate liikevaihdosta, % 33,4 % 35,7 % 30,4 % 30,7 % Liikevoitto, 1 000 euroa 14 763 12 881 14,6 % 2 791 2 425 15,1 % Liikevoitto liikevaihdosta, % 17,8 % 19,8 % 12,8 % 14,7 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 17,7 % 19,6 % 17,7 % 19,6 % Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa 25 582 23 436 9,2 % Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 39 240 29 328 33,8 % Nettovelkaantumisaste, % 88,0 % 91,0 % Omavaraisuusaste, % 38,1 % 38,1 % Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 37 957 20 295 87,0 % 13 670 4 751 187,7 % Likvidit varat, 1 000 euroa 10 121 9 104 11,2 % 10 121 9 104 11,2 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,25 0,22 10,5 % 0,04 0,04 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 43 462 583 42 654 214 1,9 % 43 639 652 42 645 587 2,2 % Nettotulos, 1 000 euroa 10 794 9 579 12,7 % 1 877 1 803 4,1 %



TOIMITUSJOHTAJA OTTO-PEKKA HUHTALA



Vuosi 2021 jää mieleen koronaviruksen sävyttämästä epävarmuudesta. Lopulta vuodesta muodostui taloudellisen kasvun näkökulmasta pääosin positiivinen niin yleisesti talouselämässä kuin myös meillä Talenomilla. Laajensimme toimintaa Espanjaan ja jatkoimme kansainvälistymistrategiamme toteuttamista. Olemme havainneet Suomen kaltaisen tilitoimistoalan digitalisaatiokehityksen, johon olemme investoineet jo useamman vuoden ajan, olevan tapahtumassa myös muualla Euroopassa.

Konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 27,1 prosenttia 82,8 miljoonaan euroon kiihtyen loppuvuotta kohden. Kasvu perustui vahvan orgaanisen kasvun lisäksi aiempaa enemmän yritysostoihin. Käyttökateprosentti oli 33,4 (35,7) ja liikevoittoprosentti 17,8 (19,8). Kannattavuus säilyi erinomaisena ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikommasta kannattavuudesta, yrityskauppojen integrointikuluista ja nousseesta poistotasosta huolimatta.

Suomen liiketoiminta jatkoi viime vuonna erinomaista kehitystään. Liikevaihto kasvoi viime vuonna 17,1 prosenttia 71,8 miljoonaan euroon sekä orgaanisen kasvun että yrityskauppojen siivittämänä. Orgaanisen kasvun taustalla olivat onnistunut uusasiakashankinta ja lisäarvopalvelujen myynti. Käyttökatemarginaali säilyi erinomaisella tasolla 37,5 (38,1) prosentissa ja liikevoittomarginaali 21,1 (21,8) prosentissa. Automaation kehityksellä oli positiivinen ja yritysostokohteilla lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen.

Ruotsin liikevaihto kasvoi 177,5 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon pääosin yrityskauppojen johdosta. Käyttökate oli 7,1 (-1,6) prosenttia liikevaihdosta ja liikevoitto oli -3,0 (-12,6) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 aikana rakensimme Ruotsin maaorganisaation, mikä mahdollistaa kasvun kiihdyttämisen ja omien ohjelmistojen käyttöönoton. Saimme uusasiakashankinnan hyvään vauhtiin syksyllä, ja odotamme saman kehityksen jatkuvan kuluvan vuoden aikana. Kannattavuus kehittyy oikeaan suuntaan ja odotamme kehityksen nopeutuvan, kun pääsemme siirtämään asiakkaita alustaamme syksyllä 2022.

Liiketoiminnan vahva kassavirta on mahdollistanut merkittävät investoinnit ohjelmistoihin ja yritysostoihin sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Olemme päivittäneet asiakaskäyttöliittymiämme ja ohjelmistoarkkitehtuuriamme. Kokemuksemme mukaan pienen ja keskisuuren yrityksen taloushallinnon tarpeet ovat samankaltaiset, mikä on mahdollistanut meille keskittymisen yhden alustan rakentamiseen kansainvälisesti skaalautuvaksi ja näin ollen nopeamman käyttöönoton uusissa maissa. Pienasiakassegmentissä merkittäviä asioita olivat maksutilien ja -korttien käyttöönotto sekä digitaalisen myynnin käynnistyminen. Palveluliiketoiminnassa saimme asiakkailta kiitosta kirjanpitäjästä konsultiksi -matkastamme. Asiakastyytyväisyys palveluumme Suomessa nousi ennätyskorkealle (Q4/2021 NPS 65 vs. Q4/2020 NPS 51).

Talenom saavutti viidenkymmenen vuoden iän vuodenvaihteessa ja yhtiölle valmistui ensimmäinen historiikki Talenom Tarina. Kirjaa lukiessa esille nousee vahvasti Talenomin arvot: Rohkeus, Tahto ja Välittäminen. Olemme ylpeitä ja kiitollisia Talenomin juurista yhtiön perustajille. Nämä juuret kantavat meitä tänäkin päivänä.

Lähdemme uuteen vuoteen positiivisin näkymin. Organisoimme johtoryhmäämme uudelleen tammikuussa 2022 vastataksemme entistäkin paremmin yhtiömme kehitysvaiheeseen, jossa kannattava kasvu ja kansainvälistyminen ovat keskeisessä roolissa. Alkaneen vuoden painopistealueina ovat kasvun lisäksi palveluiden edelleen kehitys Suomessa, uusien markkina-alueiden tutkiminen, pienasiakasliiketoiminnan skaalaaminen sekä järjestelmien käyttöönotto Ruotsissa. Arvioimme liikevaihtomme olevan tänä vuonna noin 100–110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15–18 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää kuluneesta vuodesta asiakkaitamme luottamuksesta, loistavaa henkilöstöämme sitoutumisesta ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä.

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto 10 514 330,71 euroa siirretään voitto/tappio edellisiltä tilikausilta -tilille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,17 euroa osakkeelta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

WEBCAST-TILAISUUS

Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esittelee katsauksen pääkohdat suorassa webcast-lähetyksessä tänään tiistaina 8.2.2022 klo 10.00. Suora webcast-lähetys on suomenkielinen, mutta tilaisuudesta julkistetaan jälkikäteen myös englanninkielinen tallenne yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.talenom.fi

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://talenom.videosync.fi/tilinpaatos-2021

Osallistujat voivat esittää webcast-lähetyksen aikana kysymyksiä videoalustan chat-toiminnon kautta. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tilaisuus pidetään kokonaan virtuaalisena.

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli 16,2 % vuosina 2005–2021. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla. Lue lisää: sijoittajat.talenom.fi

