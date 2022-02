English Danish



Selskabsmeddelelse nr. 3 2022









Holmens Kanal 2 – 12

1092 København K

Telefon 45 14 00 00











8. februar 2022

Danske Banks bestyrelsesformand genopstiller ikke

ved næste ordinære generalforsamling





Karsten Dybvad genopstiller ikke ved Danske Banks næste generalforsamling og indstiller bestyrelsesmedlem Martin Blessing som ny formand.

Martin Blessing har været medlem af bestyrelsen siden 2020 og er formand for bankens risikoudvalg. Med sine mange års erfaring som direktionsmedlem og adm. direktør fra bl.a. tyske Commerzbank, har han omfattende erfaring fra den finansielle sektor, og sammen med sin erfaring fra sin tid i Danske Banks bestyrelse, vil han bidrage til at sikre kontinuitet såvel som fortsat fremgang. Karsten Dybvad vil desuden fortsat være tilknyttet banken som rådgiver for bankens ledelse.

”Jeg er meget beæret over at blive indstillet til bestyrelsesformand for Danske Bank. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Karsten Dybvad for hans dedikation til og vellykkede reformation af Danske Bank gennem de seneste tre år samt hans vejledning og samarbejde i bestyrelsen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg sammen med bestyrelsen og i tæt samarbejde med bankens direktion sikre, at Danske Bank fortsætter den positive udvikling. Jeg er glad for, at Karsten fortsat vil være tilgængelig for banken og mig personligt i denne proces,” siger Martin Blessing.

Karsten Dybvad har siden sin tiltrædelse i 2018 foretaget omfattende ændringer i Danske Bank, herunder sat et nyt ledelsesteam ledet af administrerende direktør Carsten Egeriis og styrket governance, så ledelsen nu kan fokusere på Danske Banks videre udvikling.

”Jeg vil gerne takke Danske Banks aktionærer og bestyrelse for tilliden under transformationen af banken og ikke mindst ledelsen og bankens mange dedikerede medarbejdere for at levere på vores langsigtede mål om at reformere Danske Bank. Sammen har vi flyttet banken fremad i en afgørende og vanskelig periode og er lykkedes med at opbygge et solidt fundament for Danske Banks videre udvikling både i forhold til økonomi og omdømme. Jeg er derfor glad for at give stafetten videre til Martin Blessing, som jeg ved også er dedikeret til at fortsætte vores kommercielle momentum og den kulturændring, som Danske Bank har påbegyndt. En proces, jeg ser frem til fortsat at bidrage til,” siger Karsten Dybvad.

En oversigt over de af bestyrelsen nominerede kandidater til bestyrelsen vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen for 2022, som vil blive udsendt senest 23. februar 2022.

Danske Bank

Bestyrelsen

Kontaktperson: Stefan Singh Kailay, pressechef, telefon 45 14 14 00





Vedhæftede filer