C-MEDIA devient la régie publicitaire digitale exclusive du groupement d’officines Aprium

Un partenariat inédit pour les 400 officines adhérentes comprenant la création personnalisée des campagnes de communication de chaque point de vente et l'installation des dispositifs digitaux indoor et outdoor.



Boulogne-Billancourt, le 8 février 2022 - Cegedim-MEDIA (C-MEDIA) , leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d’enseigne, annonce la signature d’un partenariat exclusif avec Aprium Pharmacie, 1er groupement multirégional de pharmaciens indépendants, pour sa communication sur le point de vente. Grâce à ce partenariat, les 400 adhérents du groupement qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accompagnement entièrement personnalisé.

Pour Aprium, les officines doivent saisir l’opportunité de communiquer davantage entre leurs murs en utilisant les écrans digitaux comme un outil de promotion et d’information au service de leur propre clientèle. Pour renforcer l’impact et la qualité des campagnes de communication sur ses zones de chalandises, Aprium souhaite offrir à tous ses adhérents la possibilité d’aller plus loin sur l’animation digitale et la mise en place de communications vitrines modernes, performantes et personnalisées.

Partenaire historique du groupement Aprium Pharmacie, C-MEDIA accompagne ses adhérents depuis 2012 sur des opérations de communication ponctuelle orientées sur des supports print principalement, avec une montée en puissance depuis 3 ans sur la partie vitrines et merchandising.

L’année 2022 marque un nouveau tournant pour les deux partenaires, avec un projet d’une plus grande ampleur : la digitalisation des vitrines et des écrans de comptoir d’officines ainsi que la personnalisation des campagnes de communication dans le cadre d’un contrat exclusif. Au total, 400 officines pourront bénéficier de ce service, 150 points de vente Aprium étant déjà équipés de dispositifs outdoor et environ 170 en indoor.

C-MEDIA dispose d’un choix de produits extrêmement large qui lui permet d’équiper chaque point de vente de panneaux LED ou d’écrans LCD, de toutes tailles et de tous formats, pour s’adapter au plus juste à l’emplacement des officines et de créer avec elles des projets sur-mesure et performants, aussi bien en indoor qu’en outdoor. Grâce à des ciblages très précis, C-MEDIA réalise des campagnes médiatiques qualitatives et efficaces en adéquation avec les besoins des officines et de leurs clientèles, avec un mix d’informations titulaires et de santé.

En tant que régie publicitaire, C-MEDIA assurera la création, la fabrication, la commercialisation et la mise en place de toute la communication digitale des officines du groupement qui le souhaitent.

« Le partenariat entre C-MEDIA et Aprium monte en puissance depuis plusieurs années et nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec un contrat exclusif qui nous permet d’accompagner le groupement dans sa stratégie de communication et d’être un levier de croissance pour tous ses adhérents », indique Alexis Guffroy, Directeur Général de C-MEDIA.

« En complément de notre partenariat pour la mise en place de nos campagnes print depuis plusieurs années, c’est en confiance que nous confions le déploiement de la digitalisation de notre réseau d’officines à C-MEDIA », précise Laurent Keiser, Directeur Général Aprium Pharmacie.

Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), leader de la communication en pharmacie et parapharmacie d'enseigne propose des solutions 360° pour faire la différence tout au long du parcours shopper. C-MEDIA propose une démarche éprouvée de média point de vente, qui s'appuie sur un studio de création intégré et un site de production de plus de 4 500 m2. Grâce à un réseau de plus de 130 promoteurs salariés, C-MEDIA réalise ses missions dans les points de vente sur l'ensemble du territoire en moins de 3 semaines en moyenne.



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 525 millions d'euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



1er groupement multirégional de pharmaciens indépendants né en 2006, Aprium Pharmacie, compte aujourd'hui 400 officines. Ses adhérents sont unis autour d'un engagement simple : se concentrer sur l'écoute des patients et le conseil personnalisé pour veiller sur leur santé au quotidien. La mutualisation de leurs achats, permet aux pharmacies du groupement de proposer un large choix de produits au meilleur prix.



