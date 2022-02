MEDDELELSE NR. 219

8. februar 2022

Godt 1. halvår med en omsætningsvækst på 58% og en forbedret EBITDA-margin

ChemoMetec fortsatte væksten i 1. halvår 2021/22 og opnåede en omsætning på DKK 209,8 mio., svarende til en vækst på 58% i forhold til året før. Der var fremgang i alle regioner og inden for alle produktsegmenter. Den største fremgang var på det nordamerikanske marked, der fortsat er drevet af høj vækst inden for cellebaseret terapi. EBITDA steg med 73% til DKK 115,9 mio., og EBITDA-marginen blev forbedret til 55,3% i forhold 50,5% året før.

Første halvår har været præget af generel usikkerhed omkring den globale forsyningssituation, og Covid-19 har i vekslende omfang også fortsat medført usikkerhed. Det vurderes dog, at disse forhold ikke har haft nævneværdig negativ indflydelse på hverken ChemoMetecs omsætning eller indtjening.

”Udviklingen i 1. halvår har været særdeles tilfredsstillende, især i USA, hvor væksten har været historisk høj. Vi er meget stolte over den position, som vi har opbygget i USA over de seneste år – og vi har fået et rigtig godt fodfæste på det største marked for den type analyseinstrumenter, som vi tilbyder. Jeg hæfter mig selvfølgelig også ved, at vi har skabt den høje vækst i en tid, hvor både Covid-19 og de globale forsyningsproblemer er en del af hverdagen. Indtil videre har vi formået at håndtere disse udfordringer. I den kommende periode kan vores forretning dog stadig blive påvirket af udviklingen inden for disse områder”, siger administrerende direktør Steen Søndergaard.

Hovedpunkter

Omsætningen blev i 1. halvår DKK 209,8 mio., svarende til en stigning på 58% i forhold til samme periode året før.

Væksten i omsætningen kan især tilskrives en fremgang på 83% på det nordamerikanske marked, som nu udgør 58% af ChemoMetecs samlede omsætning.

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Cellebaseret terapi og Bioprocessing), steg i 1. halvår med 62% og udgør nu 93% af den samlede omsætning.

Den globale forsyningssituation for råvarer har ikke påvirket ChemoMetecs leveringsevne vedrørende færdige produkter, men der er øget usikkerhed om den fremtidige leveringssikkerhed, hvis den globale komponentmangel fortsætter i 2022.

Resultatet af primær drift, EBITDA, steg i 1. halvår til DKK 115,9 mio. fra DKK 67,1 mio. i samme periode året før, svarende til en stigning på 73%. EBITDA-marginen blev på 55,3% i halvåret mod 50,5% året før.

Som tidligere udmeldt forventes det, at XcytoMatic vil være færdigudviklet i løbet af april 2022, og dette fastholdes.

Den 1. december 2021 købte ChemoMetec ejendommen Gydevang 42-44 i Allerød med henblik på at sikre kapacitet til fremtidig vækst.

Den 3. januar 2022 rykkede ChemoMetec-aktien fra Mid Cap- til Large Cap-segmentet på Nasdaq Copenhagen. ChemoMetecs markedsværdi udgjorde DKK 14,5 mia. pr. 31. december 2021.

Forventningerne til regnskabsåret 2021/22, som senest blev opjusteret den 28. januar 2022, fastholdes.





