EDU 投資者通知：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵虧損超過 10 萬美元的 New Oriental Education & Technology Group Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – EDU

紐約, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何： 全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表在 2018 年 4 月 24 日至 2021 年 7 月 22 日（包括首尾兩天）期間（下稱「集體訴訟期間」）的 New Oriental Education & Technology Group Inc. (NYSE: EDU) 證券購買者提出集體訴訟。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 4 月 5 日或之前向法院申請。



何事： 如果您在集體訴訟期間購買了 New Oriental Education 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步︰ 要參與 New Oriental Education 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2251.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 4 月 5 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導性陳述及／或未能披露： (1) New Oriental Education 收入和營運增長是欺騙式營銷策略及濫用業務行為而獲得，這些策略無視中國的法規和政策，使 New Oriental Education 面臨極大風險，這將令 New Oriental Education 受更嚴厲的措施所監管； (2) New Oriental Education 提供誤導與欺詐性廣告，包括提供虛假和誤導性折扣資訊，旨在向 New Oriental Education 客戶隱瞞真實成本； (3) New Oriental Education 偽造師資與教學經驗，以提升招生人數； (4) New Oriental Education 無視政府此前關於將招生與提供家教服務掛鉤的警告； (5) 因此，New Oriental Education 面臨極端未披露的不利執法行動風險、監管罰款和處罰，以及實施不利於 New Oriental Education 業務和利益的新規則和法規； (6) 中國政府在兩屆人大會議後實施的新規則、法規和政策遠比被告向投資者所代表的要嚴厲得多，實際上對 New Oriental Education 及其業務構成了生存威脅；(7) 因此，被告對 New Oriental Education 的業務、營運和前景的正面陳述具有重大誤導性及缺乏合理的事實依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 New Oriental Education 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2251.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

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