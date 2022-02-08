TAL 投資者通知：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵虧損超過 10 萬美元的 TAL Education Group 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – TAL

紐約, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表在 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 7 月 22 日（包括首尾兩天）期間（下稱「集體訴訟期間」）的 TAL Education Group (NYSE: TAL) 證券購買者提出集體訴訟。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 4 月 5 日或之前向法院申請。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 TAL Education 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步︰要參與 TAL Education 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2250.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 4 月 5 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導陳述及／或未披露：(1) TAL Education 無視反中國法律、法例和政策，透過欺騙性營銷策略和非法商業行為獲取收益和營運增長，這些非法商業行為使 TAL Education 面臨極端風險，令 TAL Education 在未來可能受到更嚴厲措施的管制；(2) TAL Education 參與誤導和欺詐性廣告行為，包括提供虛假和誤導折扣資訊，旨在向客戶隱瞞 TAL Education 項目的真實成本，建立虛假客戶評論，以欺詐手段吸引新客戶加入 TAL Education 項目，教師資格和課程質素的虛假陳述，以及被操縱的宣傳活動的市場推廣；(3) TAL Education 無視中國旨在減輕補習服務給學生及其家庭帶來的負擔的政策，包括向課程註冊者收取巨額預付款和經常性債務，提供旨在為富裕學生提供不公平優勢的課程，透過在允許的輔導時間之外開設課程，並將營利性課程與政府規定的學校教育掛鉤；(4) 因此，TAL Education 面臨極端未披露的風險，包括不利的執法行動、監管罰款和處罰，以及實施不利於 TAL Education 的業務和財務利益的新規則和法例；(5) 因此，TAL Education 的歷史增長是不可持續，或者是所代表的合法商業策略的結果，被告對 TAL Education 的業務、營運和前景的正面陳述存在重大虛假和誤導，以及缺乏合理的事實依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 TAL Education 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2250.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

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