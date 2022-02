Climb (ex Tacotax) lève 10 millions d’euros pour aider les Européens à mieux gérer leurs finances personnelles

English French

La fintech spécialisée dans le conseil aux particuliers sur leurs impôts et leurs investissements donne un coup d’accélérateur à sa croissance. Les fonds NewAlpha et Open CNP et les fondateurs de Qonto et de MeilleursAgents participent à ce tour de financement.

Climb (ex Tacotax), l’entreprise qui a déjà aidé 800 000 Français à mieux gérer leurs impôts et leurs investissements, annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros (série A) avec l’ambition de devenir le leader européen de la gestion des finances personnelles des particuliers. Cette levée s’est accompagnée du lancement de la marque Climb.

Ce tour de table réunit au capital les fonds d’investissement spécialisés fintech NewAlpha et Open CNP et des business angels de renom : Alexandre Prot et Steve Anavi (Qonto), les fondateurs de MeilleursAgents, Céline Lazorthes (Resilience, Leetchi/Mangopay), Frédéric Jousset (Webhelp), Thibaud Elzière (eFounders), François Davy (Bridgepoint) et Frank Zorn (Deskeo, Groupon). Le champion olympique Teddy Riner participe également à ce tour de financement.

“Cette levée de fonds est une étape décisive pour le développement de Climb. Aujourd’hui, 72% des Européens se disent perdus lorsqu’il s’agit de prendre les bonnes décisions avec leur argent. Climb change la donne en simplifiant radicalement la gestion de ses impôts et de ses investissements. Nos clients peuvent également accéder à des conseils d’experts et des simulateurs sur le site pour apprendre à faire les bons choix“ souligne Aldric Emié, CEO et cofondateur de Climb.

Aurélie Nicolas, Directrice d’investissement chez NewAlpha Asset Management, commente : “L’approche hybride de Climb, associant technologie et accompagnement humain par des conseillers, nous a convaincus. Nous sommes ravis d’accompagner la société dans son développement produit, pour offrir une expérience client simple.”

Alexandra Pailhes, Responsable Investissements chez Open CNP, ajoute : “Climb propose aux particuliers un accompagnement combinant la gestion de leurs impôts et de leurs investissements. C’est ce que font les banquiers privés avec leurs clients fortunés et Climb démocratise cette approche. Nous avons été convaincus par l’ambition de la société, portée par une équipe expérimentée et complémentaire.”

Avec une levée de fonds de seulement 600 000 d’euros réalisée il y a 5 ans, Climb a déjà permis à ses utilisateurs de réaliser plus de 320 millions d’euros d’investissements. Avec ce tour de table, l’entreprise veut devenir la référence de la gestion des finances personnelles pour les particuliers.

“Nous avons réalisé plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires depuis notre création, avec très peu de capital levé. Aujourd’hui, on gère l’argent de nos clients comme on gère l’argent de notre société : avec la même efficacité” précise Aldric Emié.





Historiquement, l’entreprise proposait à ses utilisateurs d’être mis en relation avec des gestionnaires de patrimoine dans toute la France. Depuis un an, Climb s’occupe de ses clients de A à Z : de la prise d’information sur le site jusqu’à la réalisation de leurs investissements. Climb propose à ses clients d’investir dans des produits d’épargne (Assurance-vie, PER, ETF), des produits immobiliers (SCPI, Investissements Locatifs) et des produits de réduction d’impôts. Une offre d’investissement dans les cryptomonnaies sera lancée au deuxième trimestre 2022. Les utilisateurs Climb sont également accompagnés chaque année pour remplir et optimiser leur déclaration de revenus.

En hypercroissance, l’entreprise compte déjà 50 collaborateurs et en recrute 50 autres en 2022.

Avec cette levée de fonds, Climb veut prendre la place de leader sur les finances personnelles, grâce à :