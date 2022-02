English Danish

Til Nasdaq Copenhagen A/S 8. februar 2022

Meddelelse nr. 16/2022











Jyske Realkredit åbner to nye 2,5%-obligationer med udløb i 2053





Jyske Realkredit vil udstede to nye særligt dækkede obligationer fra kapitalcenter E. Obligationerne vil være DKK-denominerede fastforrentede konverterbare obligationer med udløb 1. oktober 2053. En obligation vil være til fastforrentede lån med afdrag og en til fastforrentede lån med mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

Obligationerne vil blive registreret i VP SECURITIES A/S og Jyske Realkredit vil søge om optagelse til handel af obligationerne på NASDAQ Copenhagen A/S.

De endelige vilkår vil blive offentliggjort i en separat fondsbørsmeddelelse.

