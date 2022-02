KESLA OYJ SISÄPIIRITIETO 8.2.2022 KLO 13.00

PAKOTESÄÄNNÖSTEN TULKINTAAN LIITTYVÄ VAROTOIMI

Rahoituslaitoksen tekemän pakotesäännösten tulkinnan perusteella Keslan merkittävään venäläiseen asiakkaaseen liittyvä rahaliikenne on kyseisen rahoituslaitoksen toimesta keskeytetty.

Kesla on aloittanut pakotesäännösten tulkintaan liittyvän EU-tasoisen viranomaisselvityksen, jonka vastausta odotetaan lähitulevaisuudessa.

Varotoimena toimitukset ja tilausten valmistus asiakkaalle on toistaiseksi keskeytetty. Muilta osin Keslan tuotanto toimii normaalisti. Keskeytys koskee noin 10 miljoonan euron tilauskantaa. Vapautunutta kapasiteettia on kohdistettu muihin asiakastilauksiin.

