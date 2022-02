XBiotech signe un accord de fabrication clinique

French German

AUSTIN, Texas, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fabrication avec Janssen Research & Development, LLC concernant un produit clinique, comprenant le bermekimab, un anticorps monoclonal True Human vendu à Janssen par XBiotech en décembre 2019.



XBiotech découvre et développe des traitements basés sur les anticorps qu'elle identifie chez des donateurs dotés d'une immunité humaine naturelle contre une maladie. XBiotech a également développé une technologie de fabrication unique et possède une installation de production de pointe à son siège social d'Austin, au Texas.

La technologie de fabrication et les installations de production de la société soutiennent la commercialisation de ses médicaments candidats mis au point en interne. Les services de fabrication de médicaments sous contrat à des tiers ne faisaient pas fait partie intégrante de la stratégie commerciale de la société. Cependant, avec la vente du bermekimab à Janssen en 2019, XBiotech s'est engagée à fournir des services de fabrication pendant une période de transition à Janssen et fabrique le bermekimab sous contrat depuis la vente. Le nouvel accord étendra la prise en charge de cette fabrication par XBiotech jusqu'en décembre 2023.

John Simard, président-directeur général de XBiotech, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir continuer à soutenir Janssen dans son développement du bermekimab. Bien que la fabrication sous contrat ne soit pas une activité centrale pour nous, la fabrication du bermekimab s'intègre bien à notre système et les revenus générés nous ouvrent la voie pour le développement de nos traitements à venir. »

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant les anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L'utilisation de l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies. Les techniques de découverte et de fabrication qui permettent cela ont été conçues et sont exclusives à XBiotech. XBiotech, dont le siège social est à Austin, au Texas, est également leader dans le développement de technologies de fabrication innovantes visant à réduire le coût et la complexité de la production de médicaments biologiques. Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps « humanisés » ou « entièrement humains » disponibles dans le commerce, les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification.) Les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance sans précédent.

