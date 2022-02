English Finnish

Panostaja Oyj Pörssitiedote 8.2.2022 klo 14.30



Granon SokoPro -liiketoiminnan myynti toteutettu



Panostajan sijoituskohteen Granon omistaman SokoPro -liiketoiminnan myynti on tänään toteutettu 23. joulukuuta 2021 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti.



Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja



Lisätiedot:



Tapio Tommila, toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi



Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto oli 133 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi