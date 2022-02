Smart Communications und OneSpan geben Partnerschaft zur Wertsteigerung der Kundenkonversationen durch Integration elektronischer Signaturen bekannt

English German

LONDON und NEW YORK, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications™, ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, aussagekräftigere Kundenkonversationen zu führen, und OneSpan, ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Identität und elektronischer Signaturen, geben heute ihre Kooperation bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird die E-Signatur-Lösung OneSpan Sign zur Optimierung der Smart Communications Conversation Cloud™-Plattform integriert. Diese Integration steigert die betriebliche Effizienz und verbessert das Kundenerlebnis. Durch die Rationalisierung der digitalen Vertragsprozesse erzielen gemeinsame Kunden eine höhere Kundenzufriedenheit und höhere Abschlussraten. Die Zeit bis zur Umsatzerzielung wird verkürzt, während zugleich ein Compliance-Nachweis erbracht wird.



Kunden sind zunehmend bereit, über eine Vielzahl digitaler Kanäle wie E-Mail, SMS und In-App-Nachrichten mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Unternehmen müssen ihre Strategien weiterentwickeln, um eine sichere digitale Kundenkommunikation in einer zunehmend papierlosen Welt zu unterstützen. Durch die Integration von OneSpan Sign in Smart Communications-Lösungen können Unternehmen Kundeninformationen über intelligente, interviewähnliche digitale Formulare erfassen, einfach zu prüfende, personalisierte und gesetzeskonforme Dokumente erstellen und Unterschriften in Echtzeit durch die Digitalisierung des Unterzeichnungsworkflows erleichtern.

Durch die Integration von Smart Communications und OneSpan Sign werden inhaltsorientierte Arbeitsabläufe verändert, um eine deutliche Kapitalrendite (ROI) zu erzielen:

Reibungslose digitale Erlebnisse, die die Kundenzufriedenheit verbessern und zu höheren Abschlussraten führen

Geringere Fehlerquote, NIGO-Raten und Ausgaben durch die Reduzierung von Papier-, Druck- und Versandkosten

Das weltweit strengste Prüfprotokoll zum Nachweis von Compliance



Die Partnerschaft unterstützt Unternehmen - insbesondere in reglementierten Branchen wie dem Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- und Gesundheitswesen - bei der Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen für die Vertragsunterzeichnung:

Versicherungen - Beschleunigung des Online-Abschlusses von Policen durch die Digitalisierung der Schadensaufnahme und -abwicklung

Finanzdienstleistungen - Modernisierung von Kontoeröffnungen und Kreditvergabe sowie Serviceleistungen für bestehende Kunden zur Verkürzung von Vertriebs- und Reaktionszyklen

Gesundheitswesen - Rationalisierung der Anmeldung von Gruppenleistungen, der Aufnahme von Patienten und der Einverständniserklärungen für Patienten



„Die Ausrichtung von OneSpan auf die Erstellung vertrauenswürdiger Vereinbarungen passt perfekt zu unserem Anspruch, unseren Kunden intelligente Konversationserlebnisse zu ermöglichen, die Abläufe rationalisieren und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten“, so Dave Towers, Chief Revenue Officer von Smart Communications. „Diese nahtlose und sichere Nutzererfahrung, die das Risiko von Dokumentenfehlern eliminiert, ist entscheidend für den Erhalt des Kundenvertrauens und der Unternehmensintegrität, wovon alle unsere gemeinsamen Kunden profitieren, insbesondere diejenigen in der Banken- und Versicherungsbranche.“

„Klobige und komplexe Formulare verursachen unnötige Reibungsverluste bei digitalen Vertragsprozessen“, so John Gunn, Chief Revenue Officer von OneSpan. „Die Modernisierung von Formularen ist der Schlüssel zur Minimierung von Reibungsverlusten bei der Akquisition neuer Kunden. Unsere Partnerschaft mit Smart Communications ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, schnellere und intelligentere Formulare zu erstellen, die einfach auszufüllen sind, bevor sie elektronisch signiert werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onespan.com/integrations/smartcommunications

Über Smart Communications

Smart Communications ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, Unternehmen dabei zu unterstützen, sinnvollere Kundenkonversationen zu führen. Seine Conversation Cloud™-Plattform bietet auf einzigartige Weise personalisierte Omnichannel-Konversationen über das gesamte Kundenerlebnis hinweg und ermöglicht es Unternehmen, in der heutigen auf digitale Technologien fokussierten, kundenorientierten Welt erfolgreich zu sein und gleichzeitig Prozesse zu vereinfachen und effizienter zu arbeiten. Smart Communications hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und betreut von Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus mehr als 650 Kunden. Die Conversation Cloud-Plattform von Smart Communications umfasst die leistungsstarken Funktionen des Customer Communications Management (CCM) auf Unternehmensebene von SmartCOMM™, Formulartransformationsfunktionen, die ermöglicht werden durch SmartIQ™, und die Fachkompetenz der Handelsdokumentation von SmartDX™. 2021 erwarb das Unternehmen Assentis, einen führenden europäischen Anbieter von Softwarelösungen, spezialisiert auf Customer Communications Management (CCM) mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie smartcommunications.com

Über OneSpan

OneSpan ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für den Bereich intelligente Betrugsabwehr. Ziel des Unternehmens ist es Vertrauen rund um die Identitäten der Menschen, die von ihnen verwendeten Geräte sowie die von ihnen durchgeführten Transaktionen zu schaffen. Die Sicherheitslösungen von OneSpan kommen bei über der Hälfte der 100 weltweit führenden Banken und Tausenden von Finanzinstituten in aller Welt zum Einsatz und sorgen dort für eine erhebliche Reduktion von betrügerischen digitalen Transaktionen und für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Ganz gleich, ob es um die Automatisierung von Verträgen mit Identitätsüberprüfung und elektronischen Unterschriften, die Reduzierung von Betrug durch fortschrittliche Analysen oder die transparente Absicherung von Finanztransaktionen geht: OneSpan trägt dazu bei, die Kosten zu senken, die Kundenakquise zu beschleunigen und gleichzeitig das Benutzererlebnis zu verbessern.

Erfahren Sie mehr unter Onespan.com/de