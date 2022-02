EDC annonce une solution financière permanente pour accélérer la croissance des entreprises canadiennes

English French

OTTAWA, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exportation et développement Canada (EDC) annonce l’élargissement de son Programme d’investissement de contrepartie, qui passe d’une solution temporaire en réaction à la COVID-19 à un programme permanent, afin d’aider encore plus de petits et moyens exportateurs directs et indirects. En effet, EDC souhaite favoriser encore davantage la croissance à l’étranger de plus d’entreprises canadiennes en s’associant à des investisseurs du secteur privé.

« En nous associant à des investisseurs du secteur privé, nous pouvons offrir rapidement et efficacement des fonds aux exportateurs canadiens, qui peuvent ainsi accélérer leurs plans de croissance internationale et profiter de nouveaux débouchés », fait valoir Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales à EDC. « Grâce à l’admissibilité élargie de cette solution, ces capitaux seront accessibles à un plus grand nombre d’entreprises qui sont à différentes étapes de croissance, y compris celles qui sont confrontées à des obstacles systémiques, comme les femmes, les Autochtones et les Canadiens Noirs. »

Depuis son lancement en avril 2020, le Programme d’investissement de contrepartie d’EDC a suscité beaucoup d’intérêt et a reçu des commentaires positifs d’entreprises de partout au pays. À ce jour, le programme a aidé 82 entreprises qui ont reçu au total 223 millions de dollars en investissements d’EDC. De ce nombre, 35 % appartiennent au secteur des technologies propres et 23 % sont dirigées par des équipes de gestion et des fondateurs qui s’identifient comme étant issus de la diversité.

Dans le cadre du Programme d’investissement de contrepartie, EDC travaille avec des investisseurs en capital-risque et en capital-investissement pour accroître les fonds offerts aux entreprises canadiennes – en injectant un montant équivalent à l’investissement du secteur privé. Grâce à une approbation accélérée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de tous les documents requis, EDC peut injecter un montant équivalent à celui des investisseurs, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars. Pour être admissible, l’entreprise doit afficher des revenus annuels d’au moins 500 000 $ et avoir un plan pour faire croître ses exportations directes ou indirectes.

Les entreprises canadiennes qui souhaitent savoir ce que nous pouvons faire pour les aider à accélérer leur croissance peuvent consulter le site edc.ca, nous envoyer un courriel à l’adresse EDCInvMP@edc.ca ou nous appeler au 1-800-229-0575, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l’Est.

Témoignages de clients

Le fait de travailler avec EDC nous a permis de nous concentrer sur nos grandes priorités et de mettre en œuvre nos plans d’expansion internationale de micro-usines, ce que nous attendions avec impatience. La réactivité et l’expertise de leur équipe sont inégalées; ces gens ne se contentent pas du statu quo. Nous comptons poursuivre notre partenariat, car comme nous, ils ont à cœur de générer des retombées sociales et ils nous soutiennent dans notre objectif de redéfinir ce qu’est la valorisation des déchets. Merci à l’équipe d’EDC pour son accessibilité et sa collaboration.

Felix Böck, chef de la direction et fondateur de ChopValue, Vancouver, Colombie-Britannique



En tant que fondatrice d’une entreprise de logiciels, j’ai exploré les différents programmes de financement à ma disposition, et l’efficacité est essentielle. Ce qui m’a vraiment époustouflé à propos d’EDC, c’est la rapidité du processus de financement de son Programme d’investissement de contrepartie par rapport à tous les autres processus de financement auxquels j’ai participé. Le fait de savoir qu’EDC investissait dans Plum a donné confiance aux autres investisseurs et a augmenté le montant du capital dont nous disposions dans cette ronde de financement. Nous avons utilisé ce capital supplémentaire pour combler un vide et nous préparer à reproduire aux États-Unis le succès que nous avions connu au Canada en augmentant nos comptes d’entreprise dans ce pays.

Caitlin MacGregor, chef de la direction de Plum.io Inc, Waterloo (Ontario)



Le Programme d’investissement de contrepartie d’EDC est vraiment unique en son genre. La rapidité avec laquelle les décisions sont prises et les transactions conclues est sans précédent, et distingue vraiment EDC des autres co-investisseurs et programmes de co-investissement. L’organisation fait preuve d’un leadership extraordinaire en ayant le courage de faire confiance à ses commandités de manière accélérée, mais prudente. Tout comme McRock Capital, EDC reconnaît l’importance de soutenir des commandités et des entrepreneurs diversifiés, non seulement parce que c’est la bonne chose à faire, mais aussi parce qu’il a été prouvé que cela favorise la performance. L’importance accordée à la diversité, à l’équité et à l’inclusion, ainsi qu’aux entreprises du secteur des technologies propres, est non seulement remarquée, mais change aussi la donne dans l’écosystème technologique.

Whitney Rockley et Scott MacDonald, cofondateurs de McRock Capital, Toronto (Ontario)



C’est un grand privilège pour Mysa d’avoir pu profiter du Programme d’investissement de contrepartie d’EDC. Le fait d’avoir eu EDC à nos côtés durant le processus de financement de série A, et plus tard de série B, nous a aidés à réaliser notre ronde d’investissement, si bien que nous avons pu remettre nos plans de croissance sur les rails, malgré l’incertitude causée par la pandémie. Compétents et désireux de nous aider de toutes les façons possibles, les partenaires locaux et nationaux d’EDC nous ont été d’un grand soutien. Nous entendons continuer d’encourager de plus en plus de propriétaires à adopter un mode de vie plus durable dans leur utilisation des produits et services et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur un partenaire de confiance comme EDC.

Joshua Green, chef de la direction, Mysa, St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador



« Depuis le lancement du Programme d’investissement de contrepartie, le Fonds de solidarité FTQ et EDC ont investi ensemble dans 12 entreprises désireuses de poursuivre leur croissance. Dans le secteur de l’aéronautique, nous avons soutenu le rapprochement stratégique de la société Abipa Canada avec le Groupe ARM, situé en Europe. Dans le marché de l’intelligence artificielle, les deux organisations ont investi dans Omnirobotic, une entreprise novatrice de Laval qui offre l’automatisation dans les usines. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec EDC pour aider les entreprises à croître à l’international ou à prospérer dans les secteurs émergents comme les technologies propres. »

Alain Denis, vice-président principal aux investissements, Fonds de solidarité FTQ



