Groupe Minier Imperial obtient une subvention de 245 355 $ du gouvernement du Québec pour optimiser son schéma de procédé de récupération à « Crater Lake »

English French

MONTRÉAL, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Minier Imperial ltée (« Imperial ») (TSX CROISSANCE: IPG; OTCQB : IMPNF), a le plaisir d’annoncer qu’elle a reçu une subvention de 245 355 $ du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour entreprendre des travaux d’optimisation de son procédé métallurgique en instance de brevet (US Patent and Trademark Office brevet provisoire #63/265,176) pour la minéralisation en terres rares de scandium à Crater Lake.



« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Québec et au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles d'avoir reconnu la vision d’Imperial de développer une solide industrie du scandium et des terres rares en soutenant le Plan d'économie verte 2030 du gouvernement du Québec.», a déclaré Peter J. Cashin, président et chef de la direction du Groupe Minier Imperial. « L’optimisation vise à améliorer la récupération du scandium, à réduire les coûts d’exploitation de la mine et à réduire l’empreinte carbone du procédé métallurgique d’Imperial. Cette subvention est une étape clé dans l’objectif stratégique à long terme de l’Imperial de devenir le premier fournisseur mondial de scandium. »

La subvention est liée à un programme de soutien financier de 4,25 millions de dollars, sur quatre ans, annoncé par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec en septembre 2021. Le programme vise à soutenir les entreprises dans le domaine de l’exploration minière pour l’identification, l’exploration et le développement de projets de minéraux critiques et stratégiques à fort potentiel (MCS) au Québec. Intitulé Programme de soutien à l’exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques, 2021-2024, le programme fournit une aide financière aux sociétés d’exploration minière pour faire progresser le développement de leurs gisements (MCS) dans la province.

Les objectifs du Programme sont les suivants :

Stimuler l’activité d’exploration pour les CSM;

Faire progresser les projets de CSM de qualité vers des étapes plus avancées du processus de mise en valeur des minéraux;

Évaluer la qualité des minéraux potentiels grâce à des travaux optimisés de géométallurgie et de géoenvironnement;

Investir dans le travail de développement technologique géométallurgique et géoenvironnemental pour développer des MSS.



L’étude d’optimisation est entreprise par SGS Canada dans son laboratoire d’essai à Sainte-Foy, au Québec. Cette étude a commencé le 31 janvier et devrait se terminer à la fin du troisième trimestre de 2022. Les résultats des travaux aideront à la conception technique de l’usine pilote d’Imperial pour le projet Crater Lake.

Ce montant complète une subvention antérieure reçue d’Investissement Québec et d’Innovation et développement Manicouagan (voir communiqué de presse Group Minier Imperial: 20 décembre 2021) pour soutenir une étude de marché sur le scandium afin d’examiner les avantages d’établir un approvisionnement nord-américain de produits d’alliages de scandium et de scandium/aluminium et de déterminer le développement industriel et technologique dans la région de Baie-Comeau, en général, et dans l’industrie québécoise de l’aluminium, en particulier.

Dans d’autre nouvelle, Imperial souhaite d’annoncer que Martin Nicoletti, le directeur financier d’Impériale depuis la fondation de la société en 2018, a remis sa démission, avec effet immédiat. Il sera remplacé par M. Patrick Masumpa, Contrôleur de la corporation depuis 2021.

« Le conseil d'administration et moi-même tenons à exprimer notre gratitude pour l'expertise de Martin dans la gestion compétente des finances d’Imperial et pour m'avoir aidé à faire d'Imperial Mining l'un des principaux explorateurs et développeurs de ressources minérales critiques en Amérique du Nord, en particulier le scandium », a déclaré Peter Cashin, président et chef de la direction. « Je suis heureux que Martin continue de soutenir la croissance d’Imperial en tant que conseiller de la Société. Nous tenons à le remercier pour son importante contribution à la Société et à ses actionnaires et lui souhaitons beaucoup de succès dans tous ses projets futurs. »

À PROPOS D’IMPERIAL MINING GROUP LTD.

L’Impériale est une société canadienne d’exploration et de mise en valeur des minéraux axée sur l’avancement de ses projets de métaux technologiques au Québec. L’Imperial est cotée à la Bourse de croissance TSX sous le nom de « IPG » et à la Bourse OTCQB sous le symbole « IMPNF » et est dirigée par une équipe expérimentée de professionnels de l’exploration et de l’exploitation minières ayant de solides antécédents en matière de découverte de gisements minéraux dans de nombreux produits métalliques.

Peter J. Cashin, Président et chef de la direction d’Imperial

Téléphone: +1 (514) 360-0571

Courriel : info@imperialmgp.com CHF Marchés des capitaux

Cathy Hume, chef de la direction

Téléphone: +1 (416) 868-1079 x251

Courriel : cathy@chfir.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Site Web : www.imperialmgp.com Twitter : @imperial_mining Facebook : Imperial Mining Group

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.