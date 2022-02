La Corporation Aurifère Opus One annonce qu'elle réalise un levé magnetique aérien régional à haute résolution sur l'ensemble de ses propriétés dans le district de Casa-Berardi-Douay-Cameron, région de Matagami, Québec

English French

MONTRÉAL, 08 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation Aurifère Opus One Inc. (OOR: TSX-V) est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services d’une entreprise de géophysique réputée pour effectuer un levé magnétique aérien à haute résolution sur ses projets Vezza Nord, Vezza Extension et Noyell, tous situés à proximité, au sud de la ville de Matagami dans le prolifique corridor de déformation aurifère Casa-Berardi-Douay-Cameron. Ce secteur constitue la priorité du programme d'exploration d'Opus One en Abitibi.



Le levé magnétique couvrira la propriété Noyell qui abrite la découverte aurifère appelée Zone 1. Cette dernière, qui a été forée en 2020 et 2021 par Opus One, est actuellement définie sur une longueur de plus de 400 m et d’une profondeur jusqu'au niveau 375 m. Voir le tableau ci-dessous pour toutes les intersections détaillées avec un facteur de métal (longueur de grade X) supérieur à 10.

Le levé magnétique couvrira également les propriétés Vezza Nord et Vezza Extension. Vezza Extension est interprétée comme étant potentiellement l'extension ouest de l'horizon minéralisé de l'ancienne mine Vezza. Cette cible très prometteuse n'a toutefois jamais été testée par forage.



Opus One utilisera ce levé détaillé, de haute qualité, pour affiner ses connaissances géologiques et structurales de la région pour éventuellement, définir de nouvelles cibles de forage.

Ressources OPUS ONE inc.



Opus One Resources Inc. est une société d'exploration minière qui travaille à la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés qui sont stratégiquement situées dans des camps miniers reconnus, à proximité de mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec, dans une des zones où la production d'or est parmi les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs dans les régions de Val-d'Or, Matagami et Chibougamau.



Une personne qualifiée, Pierre O'Dowd P.Geo, a vérifié les données publiées, y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l'exigent les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

