Givaudan réaffirme ses objectifs de croissance et d’expansion en opérant une transformation digitale avec les solutions Esker

LYON, le 8 janvier — Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, annonce aujourd’hui la décision de Givaudan, leader mondial de la création de parfums et d’arômes pour les marchés du goût, du bien-être, des parfums et des cosmétiques, de bénéficier de l’accompagnement d’Esker dans la digitalisation de ses factures fournisseurs. Ce projet vient s’ajouter à l’automatisation des commandes clients que l’entreprise avait choisi de déployer à l’échelle mondiale lors du développement du programme Givaudan Business Solutions il y a quelques années.

Givaudan recherchait en effet une solution d’automatisation qui réponde à ses besoins et s’adapte à l’expansion de son portefeuille tout au long du processus de certification B Corporation. Ce label est remis aux entreprises qui respectent les normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales. À l’origine, Givaudan s’était adressé à Esker pour gagner en efficacité dans la saisie des commandes. La réduction notable du temps de traitement des commandes a convaincu Givaudan de confier également à Esker la gestion des factures fournisseurs. En éliminant l’étape de saisie manuelle des données grâce à l’automatisation, les solutions Esker renforcent l’efficacité des équipes de Givaudan tout en leur permettant de se consacrer davantage à la relation client et fournisseur.

"Nous avons besoin d'une technologie de pointe pour développer notre méthodologie tournée vers l'avenir ainsi que pour offrir la meilleure expérience client possible. Ce sont nos deux piliers stratégiques chez Givaudan. Même dans le contexte inédit actuel, qui a entraîné une redistribution et une virtualisation de nos équipes, nous restons déterminés à maintenir la qualité de notre travail et notre vitesse de production. Nous voyons en Esker un partenaire de confiance qui améliore et développe nos activités grâce à ses solutions clés en main d’une grande fiabilité." Jan-Willem Scheele, Global Solution Expert, Customer Care and Demand Planning chez Givaudan

Givaudan a déployé les solutions Esker de digitalisation des Factures Fournisseurs et des Commandes Clients au sein de ses équipes dans le monde entier et en particulier dans les Centres de Services Partagés situés à Kuala Lumpur, Buenos Aires et Budapest dans un contexte de croissance internationale rapide.

Digitalisation des commandes clients

Avant de mettre en place la solution proposée par Esker, Givaudan devait traiter 60 000 commandes clients par mois en procédant à de nombreuses saisies et modifications manuelles. Désormais, le service clients accélère le traitement des commandes. Certaines régions comptent déjà jusqu’à 20 % de commandes traitées automatiquement. Résultat : l’entreprise a pu limiter les goulots d’étranglement et les tâches chronophages, optimisant ainsi les délais et la qualité de la gestion des commandes sans augmentation des effectifs malgré sa croissance.

Digitalisation des factures fournisseurs

En vue d’accélérer sa croissance et de sécuriser sa chaine d’approvisionnement, Givaudan a également fait appel à Esker dans le cadre de la refonte de son système de comptabilité fournisseurs. La saisie des données de facturation restait majoritairement manuelle. En intégrant la technologie de capture intelligente des factures d’Esker à son ERP SAP, Givaudan a pu gérer sa croissance tout en gagnant un temps précieux.

"Le cœur de métier de Givaudan est la création et la transformation de produits bruts. Il fallait donc que nous puissions compter sur une solution intégrant de bout en bout l’ensemble des besoins de notre chaîne d'approvisionnement. Sachant que nous traitons en moyenne 2 300 à 2 500 factures par jour sur l’ensemble de nos sites, les solutions Esker présentent déjà des avantages évidents. L’équipe Esker a pris le temps d’analyser nos besoins et a rapidement identifié comment améliorer nos processus de comptabilité fournisseurs. Elle nous a ensuite aidé à simplifier le travail de nos collaborateurs, pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée." Marton Nagy, Global Solution Expert Procure-to-Pay chez Givaudan

Avec l’automatisation du traitement des factures fournisseurs, l’entreprise donne à son équipe comptable les moyens de s’investir davantage dans la qualité de vie au travail qui fait la renommée de Givaudan.

"Notre objectif n’est pas de réduire nos effectifs mais, au contraire, de les valoriser. Nous avons besoin de collaborateurs créatifs qui nous amènent toujours plus loin. Grâce à l’automatisation des tâches fastidieuses et répétitives, ils peuvent employer leur temps à des fins plus utiles." Marton Nagy, Global Solution Expert Procure-to-Pay chez Givaudan

L’automatisation au service du changement

Givaudan a entamé sa transition vers l’automatisation avec le parcours « Touchless » d’Esker bien avant la crise sanitaire qui a éclaté en 2020. Son approche lui a permis de s’adapter par avance aux nouveaux modes de travail à distance. Givaudan attribue une part importante de sa réussite et de sa capacité d’adaptation aux changements radicaux de l’environnement de travail mondial à l’implémentation de la solution et à la collaboration étroite avec l’équipe d’Esker.

À propos de Givaudan

Givaudan est le leader mondial de la création de parfums et d’arômes. Riche d’une tradition de plus de 250 ans, la société possède une longue expérience de l’innovation en matière de saveurs et de senteurs. D’une boisson favorite à votre repas quotidien, des parfums de prestige aux cosmétiques et aux produits de lessive, ses créations suscitent des émotions et ravissent des millions de consommateurs, partout dans le monde. La société est déterminée à générer une croissance à long terme tout en s’engageant à l’amélioration du bonheur et de la santé des personnes et de la nature. Durant l’exercice 2019, la société a employé près de 14 900 personnes dans le monde et généré un chiffre d’affaires de CHF 6,2 milliards et un flux de trésorerie disponible de 12,7 % du chiffre d’affaires. www.givaudan.com.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.

