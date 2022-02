Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 décembre 2021

FORTE DE SON RÉSULTAT 2021,

LA CAISSE RÉGIONALE SE MOBILISE POUR

L’ÉCONOMIE ET LE TERRITOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE

Paris, le 8 février 2022,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mardi 8 février pour arrêter les comptes de l’année 2021(1).

> Poursuite de l’accompagnement de nos clients vers une sortie de crise

Avec plus de 92 200 nouveaux clients en 2021 (+10% vs. 2020), l’intensité relationnelle affiche un niveau robuste dans un contexte atypique, marqué par des signes de relance et la persistance de la pandémie.

Les encours de crédit progressent de 4,7% sur un an glissant, tirés par un marché habitat toujours dynamique (6,3 Mds€ de réalisations) et par un rebond de la demande de notre clientèle Professionnels et Entreprises. Depuis le début de la crise sanitaire, la Caisse Régionale a accompagné le dispositif des Prêts Garantis par l’État pour un montant total de 1,6 Mds€. Par ailleurs, les encours de collecte continuent de progresser (+9,0% sur un an glissant) avec une inflexion vers l’assurance vie, les OPCVM et les titres.

> PNB et RBE en hausse et un résultat en rebond grâce à un niveau de risque très modéré

Le PNB consolidé s’établit à 1 074,7 M€, en hausse de 8,3% par rapport à celui de l’année 2020, qui n’intégrait pas la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie. Retraitée de cet élément spécifique, la progression du PNB est de 3,5%. L’impact d’une année de relance sur les commissions est amplifié par les mesures mises en place par la BCE en faveur du refinancement des banques pendant la pandémie et par les performances exceptionnelles du portefeuille de capital investissement.

Les frais généraux sont maîtrisés, conduisant à un RBE de 487,6 M€, en progression de 5,2% en sous-jacent.

Le coût du risque annualisé représente 10 bp des encours de crédit vs. 21 bp en 2020 : le renforcement de la couverture du risque sur les encours sains s’est poursuivi à un rythme plus modéré, et le risque sur les encours douteux est demeuré contenu, reflet de la qualité de notre portefeuille et de la poursuite des mesures de soutien gouvernementales en faveur des entreprises. À 0,9%, le taux de créances dépréciées sur encours brut est à nouveau très faible. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises se renforce à 182% (vs. 158% fin 2020), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale et dans un contexte d’amélioration conjoncturelle du risque de crédit.

Le résultat net consolidé s’établit à 331,2 M€, en forte hausse de 56,3% par rapport au résultat 2020 publié, et en rebond de +28,9% en sous-jacent.

> Des fondamentaux financiers renforcés

Les provisions sont renforcées, la situation de liquidité est favorable et le ratio de solvabilité global phasé estimé de 24,3%, en augmentation de 2,6 points sur un an, est largement supérieur aux exigences réglementaires. La Caisse Régionale s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner la relance de l’économie en sortie de la pandémie.

> Le Certificat Coopératif d’Investissement

Le CCI a clôturé à 86,67€ le 31 décembre 2021, en hausse de 16% sur un an.

Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 3,20€ par CCI, représentant un rendement de 3,7% par rapport au dernier cours de l’année.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, acteur responsable et engagé aux côtés des Franciliens et du territoire

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France affirme son rôle de partenaire de confiance au service de son territoire. Dans un contexte sanitaire toujours incertain, la Caisse Régionale a maintenu l’ensemble de son réseau d’agences de proximité ouvert au public et a vu sa fréquentation augmenter de 18% en 2021. En parallèle, fidèle à son modèle 100% humain et 100% digital, elle a mis en place des entretiens en visioconférence, et multiplie les solutions d’interaction avec ses clients en s’appuyant sur des outils à la pointe de la technologie bancaire.

La banque régionale continue à se développer dans le secteur des grandes entreprises et des ETI. Ainsi, elle a financé en tant que co-arrangeur le rachat à 100% du Groupe Soufflet par le groupe coopératif agricole français InVivo.

Grâce au Label Santé by Crédit Agricole IDF, plus de 3 800 professionnels de santé ont bénéficié en 2021 de solutions et d’un accompagnement personnalisé pour faciliter leur installation, illustrant l’engagement de la banque dans le domaine des inégalités territoriales, l’accès aux soins et les déserts médicaux.

Plus largement, le Crédit Agricole d’Ile-de-France ambitionne de placer la transition écologique et l’inclusion au cœur de son métier de bancassureur et de ses actions en faveur du territoire. La Banque mutualiste a formalisé en 2021 sa politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, avec la volonté d’accompagner ses clients dans un monde en transition, et d’être une entreprise responsable et engagée pour son territoire et la société.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/

2020 31/12/

2021 FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/12/

2020 31/12/

2021 Encours de collecte(2) 75,3 82,1 +9,0% Ratio de solvabilité(3) 21,8% 24,3%(4) Encours de crédit 48,1 50,4 +4,7% Capitaux propres en M€ 6 467 7 235 +11,9% Total encours crédits + collecte 123,4 132,5 +7,4% Total bilan en M€ 63 719 69 553 +10,9% Ratio Crédit Collecte 113,1% 110,8% Taux de créances dépréciées sur encours brut 1,0% 0,9%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS PUBLIÉS

(en millions d’euros) 12M 2020 12M 2021 RÉSULTATS CONSOLIDÉS SOUS-JACENTS

(en millions d’euros) 12M 2020 12M 2021 Produit Net Bancaire 992,0 1 074,7 +8,3% Produit Net Bancaire 1 038,5 1 074,7 +3,5% Frais Généraux

hors FRU/FGDR 559,5 572,5 +2,3% Frais Généraux

hors FRU/FGDR 559,5 572,5 +2,3% FRU/FGDR 15,3 14,6 -4,5% FRU/FGDR 15,3 14,6 -4,5% Résultat Brut d’Exploitation 417,3 487,6 +16,9% Résultat Brut d’Exploitation 463,7 487,6 +5,2% RBE hors FRU/FGDR 432,5 502,2 +16,1% RBE hors FRU/FGDR 479,0 502,2 +4,8% Résultat Net, Part du Groupe 211,8 331,2 +56,3% Résultat Net, Part du Groupe 256,9 331,2 +28,9% Coefficient d’exploitation 57,9% 54,6% Coefficient d’exploitation 55,3% 54,6% hors FRU/FGDR 56,4% 53,3% hors FRU/FGDR 53,9% 53,3%

(1) Comptes en cours de certification.

(2) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(3) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(4) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses selon la nouvelle définition du défaut et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois. Passage des résultats consolidés publiés aux résultats consolidés tenant compte de la distribution de la SAS Rue La Boétie en 2020.





EN M€ 12M 2020 12M 2021 Élément spécifique : absence de distribution SAS Rue La Boétie en IFRS Impact brut Impact

en RNPG Impact brut Impact

en RNPG Impact en PNB -46,5 -45,1 - - Impact en frais généraux hors FRU/FGDR - - - - Total impact RBE -46,5 -45,1 - -





Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations Financières (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr





