Stonebranch、2021年の記録的な成長を発表、2022年に向けて好位置を確保

米国ジョージア州アルファレッタ発, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- サービスオーケストレーションおよび自動化ソリューションのリーディングプロバイダーであるStonebranchは、新しい顧客関係、強化された統合ハブの立ち上げ、Stonebranch Universal Automation Center(UAC) のv7.0リリースにより、2021年に最高の成長と収益を達成したことを発表した。



2021年に、Stonebranchは史上最多の新規顧客増数を達成し、1999年の創業以来最高の収益を実現した。これらの企業は、金融、消費財、エネルギーなど、さまざまな業界に属しているが、多くの企業は、複雑化するハイブリッドIT環境において、自動化されたワークロードの制御、接続性、観測性を向上させたいという共通の動機を持っている。

StonebranchのCEOであるGiuseppe Damianiは次のように述べている。「2021年はストーンブランチにとって素晴らしい年でしたが、2022年はさらに良い年になると期待しています。この一年にITオートメーションとオーケストレーションの技術スタックにStonebranchを追加した企業の数は、当社の創業以来最多に達しました。さらに、既存のお客様との関係を引き続き強化し、99%以上の維持率を着実に維持しました。2021年の好調な業績は、当社チームの専門知識と献身的な努力の賜物です。当社では、ITチームが現在必要としているもの、そして将来必要とするものを達成するための支援に焦点を当てた企業文化を築いてきました。」

UACは、企業がオンプレミス、クラウド、コンテナ化された環境において、自動化されたITプロセスやワークロードのリアルタイムオーケストレーションを可能にしている。Stonebranchは、クラウドオートメーションとデータパイプラインオーケストレーションの先進的なソリューションを提供しており、これらのソリューションは、新たに立ち上げられた統合ハブで利用可能な新規および強化されたサードパーティの統合によってさらにサポートされている。この業界をリードするマーケットプレイスでは、UACを以下のような一般的な技術と接続する、ダウンロード可能な拡張機能を提供している。

クラウドサービスプロバイダー - Amazon AWS、Google Cloud Platform、Microsoft Azure

データパイプラインツール - Databricks、Informatica、Kafka、Snowflake

開発者向けプラットフォーム - Ansible、Docker、GitHub、Jenkins、Kubernetes、Red Hat OpenShift

ビジネスアプリケーション - Microsoft Power BI and Teams、Oracle Peoplesoft、SAP、Slack

2021年に、Stonebranchは主要なアナリストやテクノロジーレビュープラットフォームから高い評価を受けた。Gartnerは、「Hype Cycle for I&O Automation」と「Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms」の2つのレポートにおいて、Stonebranchを代表的ベンダーとして挙げている。EMAは、年2回発行される「Radar Report for Workload Automation」において、Stonebranchをバリューリーダーとして評価した。さらに、同社はPeerSpot(旧IT Central Station)による2021年のピアアワードを受賞し、G2 Workload Automation Gridのリーダーでもある。

Damianiはさらに次のように述べている。「Stonebranchは、ITオートメーションソリューションの提供において高い信頼を受けているプロバイダーです。I&O、データ、開発、クラウドの各チームと協力しながら、ユーザーがオートメーションのサイロを打破し、戦略的イニシアティブにつながる形でコラボレーションを促進するためのプラットフォームを開発しました。」

Stonebranchは、2021年に従業員数を増強し、アメリカ、ドイツ、ギリシャ、マケドニア、マレーシアのオフィスの規模を拡大した。3月にはリーダーシップチームを強化し、Peter Baljetをチーフテクノロジーオフィサーに任命した。Baljetは、クラウドベーステクノロジーの開発、クラウド変革戦略の立案・実行などに豊富な経験を持つ。

Baljetのリーダーシップのもと、StonebranchはUniversal Automation Centerを前年比で大幅に強化した。これらの改善は、企業がオンプレミス環境とクラウド環境のギャップを埋めるために役立ち、CloudOps、DataOps、DevOpsなどの取り組みの一環として、顧客にフォーカスしたアジリティを推進することができる。

Damianiは次のように締めくくっている。「2022年には、UACユーザーの皆様に強力なアップグレードをお届けできると確信しています。間もなくリリースされるUACには、ユーザーエクスペリエンスの向上、データの可視化機能の強化、サードパーティ製ツールとの継続的な統合などが含まれています。」

