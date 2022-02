Stonebranch, 2021년 한 해 동안 창사 이래 최대 성장 기록, 2022년에도 유리한 입지 확보

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

미국 조지아주 알파레타, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 서비스 오케스트레이션 및 자동화 솔루션 공급사인 Stonebranch는 신규 고객 유치, 기능이 향상된 Integration Hub 출시, Stonebranch Universal Automation Center (UAC) v7.0 출시 등에 힘입어 2021년 한 해 동안 역대 최대 성장과 매출을 기록했다고 밝혔다.



2021년 Stonebranch는 역대 가장 많은 신규 고객사를 추가하며 1999년 창사 이래 최대 매출액 달성에 기여했다. 이들 고객사는 금융, 소비재, 에너지 등 다양한 산업을 망라하며 갈수록 복잡해지는 하이브리드 IT 환경 속에서 각종 작업에 대한 제어, 커넥티비티, 식별성 향상이라는 비슷한 목표를 가지고 있다.

Stonebranch CEO인 Giuseppe Damiani는 “Stonebranch는 2021년 역시 훌륭한 한 해를 보냈으며 2022년에는 더 좋은 성과를 달성할 것”이라면서 “창립 이래 최대 규모의 신규 기업들이 IT 자동화 및 오케스트레이션 기술 스택을 위해 Stonebranch를 도입했다. 또한 자사는 기존 고객사 관계를 지속적으로 강화하고 고객 유지율을 99%대로 유지했다. 2021년에 뛰어난 실적을 기록한 것은 우리 임직원이 보유한 전문성과 헌신을 잘 보여준다. 자사는 IT 기업들이 현재와 미래에 필요로 하는 바를 달성할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞춘다는 사내 문화를 구축했다”고 밝혔다.

UAC는 기업들이 온프레미스, 클라우드, 컨테이너화 환경 전반에 걸쳐 자동화된 IT 프로세스와 워크로드를 실시간으로 오케스트레이션 할 수 있도록 한다. Stonebranch는 클라우드 자동화 및 데이터 파이프라인 오케스트레이션을 위한 고급 솔루션을 제공하고 있으며 이들 솔루션은 새롭게 출시된 Integration Hub로 강화된 제3자 통합의 지원을 받는다. 업계를 선도하는 이 마켓플레이스는 널리 사용되는 각종 기술과 UAC를 연결하며 다운로드 가능한 확장 기능을 제공하는데, 주요 목록은 다음과 같다:

클라우드 서비스 사업자 — Amazon AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure

데이터 파이프라인 툴 — Databricks, Informatica, Kafka, Snowflake

개발자 플랫폼 — Ansible, Docker, GitHub, Jenkins, Kubernetes, Red Hat OpenShift

비즈니스 애플리케이션 — Microsoft Power BI and Teams, Oracle Peoplesoft, SAP, Slack

2021년 Stonebranch는 다수의 애널리스트와 테크 리뷰 플랫폼으로부터 그 우수성을 인정받았다. Gartner는 Hype Cycle for I&O Automation, 그리고 Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms 보고서를 통해 Stonebranch를 추천 벤더사로 선정했다. EMA는 격년제 보고서인 Radar Report for Workload Automation을 통해 Stonebranch를 밸류 리더로 선정했다. 또한 PeerSpot (前 IT Central Station) 2021 피어 어워드에서 수상했으며 G2 Workload Automation Grid 리더로 선정되었다.

Damiani CEO는 “Stonebranch는 신뢰성 있는 IT 자동화 솔루션 공급사로 각 기업 I&O, 데이터, 개발, 클라우드 팀과 긴밀히 협력해 사용자들이 자동화 사일로를 철폐하고 각종 전략 이니셔티브 연결 협업을 촉진하는 플랫폼을 구축했다”고 덧붙였다.

Stonebranch는 2021년 한 해 미국, 독일, 그리스, 마케도니아, 말레이시아 지사 규모를 확대하며 임직원 수를 늘렸으며 3월에는 최고기술책임자에 Peter Baljet를 선임했다. Baljet는 클라우드 기반 기술 개발, 클라우드 전환 전략 기획 및 실행 분야에서 풍부한 경험을 쌓았다.

Stonebranch는 Baljet의 지휘 하에 Universal Automation Center의 기능을 전년 대비 크게 향상시켰다. 이를 통해 각 기업들은 온프레미스와 클라우드 환경간 격차를 줄이고 CloudOps, DataOps, DevOps 등의 이니셔티브의 일환으로 고객 중심 민첩성을 강화하고 있다.

Damiani CEO는 “2022년에도 우리는 UAC 사용자를 위해 다양한 업그레이드를 실시할 것이다. 앞으로 출시되는 UAC는 사용자 경험 현대화, 데이터 시각화 기능 향상, 제3자 툴을 통한 지속적인 통합 개발 기능 등이 포함될 예정”이라고 말했다.

Stonebranch 개요

Stonebranch는 비즈니스 IT 환경을 단순한 IT 작업 자동화에서 정교한 실시간 비즈니스 서비스 자동화로 탈바꿈하는 IT 오케스트레이션 및 자동화 솔루션을 개발하고 있다. Stonebranch 플랫폼은 자동화 수준에 관계없이 단순하고 현대적이며 안전하다. 기업들은 Stonebranch Universal Automation Platform을 통해 기술 생태계 및 사일로 전반에 걸쳐 워크로드와 데이터를 원활하게 오케스트레이션 할 수 있다. 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있으며 미주지역, 유럽, 아시아 전역에 컨택 포인트를 운영하는 Stonebranch는 금융, 제조, 헬스케어, 여행, 운송, 에너지, 기술 분야 세계적 기업들을 대상으로 서비스를 제공한다.

연락처

Scott Davis

Vice President of Global Marketing, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com