Stonebranch Mengumumkan Pertumbuhan Rekod pada tahun 2021, Berkedudukan Baik untuk tahun 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

ALPHARETTA, Ga., Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, penyedia terkemuka bagi pengaturan perkhidmatan dan penyelesaian automasi, mengumumkan tahun pertumbuhan dan hasil terbaiknya pada tahun 2021, dirangsang oleh hubungan pelanggan baharu, pelancaran Integration Hub yang dipertingkatkan dan keluaran v7.0 bagi Stonebranch Universal Automation Center (UAC).



Pada tahun 2021, Stonebranch menambah lebih ramai pelanggan baharu berbanding sebelum ini, merancakkan pendapatan tertinggi syarikat sejak ditubuhkan pada tahun 1999. Syarikat-syarikat ini mewakili bahagian besar industri — termasuk kewangan, barangan pembungkusan pengguna dan tenaga — namun ramai yang berkongsi motivasi yang sama untuk meningkatkan kawalan, ketersambungan dan kebolehcerapan bagi beban kerja automatik di seluruh persekitaran IT hibrid yang semakin kompleks.

“Tahun 2021 merupakan satu lagi tahun yang hebat untuk Stonebranch, dan tahun 2022 bersedia untuk menjadi lebih baik,” ujar Giuseppe Damiani, Ketua Pegawai Eksekutif di Stonebranch. “Lebih banyak perusahaan baharu yang menambahkan Stonebranch kepada timbunan teknologi automasi dan pengaturan IT mereka berbanding mana-mana tahun lain dalam sejarah syarikat. Selain itu, kami terus mengukuhkan hubungan pelanggan sedia ada kami, menyelenggara kadar pengekalan bagi lebih 99 peratus secara berterusan. Prestasi kukuh tahun 2021 adalah bukti kepakaran dan dedikasi pasukan kami. Kami telah membina budaya yang tertumpu untuk membantu pasukan IT mencapai perkara yang mereka perlukan hari ini, dan perkara yang mereka perlukan untuk masa depan”

UAC membolehkan perusahaan mengaturkan proses dan beban kerja IT automatik dalam masa nyata di seluruh persekitaran di premis, awan dan bekas. Stonebranch menawarkan penyelesaian lanjutan dalam automasi awan dan pengaturan talian paip data, yang disokong lagi oleh penyepaduan pihak ketiga baharu dan dipertingkat yang tersedia dalam Integration Hub yang baru dilancarkan. Pasaran peneraju industri ini menawarkan sambungan boleh dimuat turun yang menghubungkan UAC dengan teknologi popular, termasuk:

Pembekal perkhidmatan awan — Amazon AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure

Alat talian paip data — Databricks, Informatica, Kafka, Snowflake

Platform pembangun — Ansible, Docker, GitHub, Jenkins, Kubernetes, Red Hat OpenShift

Aplikasi perniagaan — Microsoft Power BI dan Teams, Oracle Peoplesoft, SAP, Slack

Pada tahun 2021, Stonebranch telah diiktiraf oleh penganalisis terkemuka dan platform semakan teknologi. Gartner menamakan Stonebranch sebagai vendor wakil dalam dua laporan — Kitaran Hype untuk Automasi I&O dan Panduan Pasaran untuk Platform Pengaturan dan Automasi Perkhidmatan. EMA mengiktiraf Stonebranch sebagai peneraju nilai dalam Laporan Radar untuk Automasi Beban Kerja yang diterbitkan dua kali setahun. Selain itu, Stonebranch ialah pemenang anugerah rakan setaraf 2021 oleh PeerSpot (sebelum ini IT Central Station) dan peneraju dalam Grid Automasi Beban Kerja G2.

Damiani meneruskan, “Stonebranch adalah penyedia penyelesaian automasi IT yang dipercayai. Bekerja secara seiringan dengan pasukan I&O, data, pembangunan dan awan, kami telah membangunkan platform yang dimanfaatkan oleh pengguna kami untuk memecahkan silo automasi sambil memacu kerjasama dengan cara yang menghubungkan inisiatif strategik.”

Stonebranch meluaskan pangkalan pekerjanya pada tahun 2021, mengembangkan saiz pejabatnya di Amerika Syarikat, Jerman, Greece, Macedonia dan Malaysia. Pada bulan Mac, Stonebranch mengukuhkan pasukan kepimpinannya dengan melantik Peter Baljet sebagai Ketua Pegawai Teknologi. Baljet membawa pengalaman yang luas dalam membangunkan teknologi berasaskan awan, dan merancang serta melaksanakan strategi transformasi awan.

Di bawah kepimpinan Baljet, Stonebranch membuat peningkatan ketara dari tahun ke tahun kepada Pusat Automasi Universal. Penambahbaikan ini membantu perusahaan merapatkan jurang antara persekitaran di premis dan awan mereka, membolehkan organisasi memacu ketangkasan tertumpu pelanggan sebagai sebahagian daripada inisiatif antara lainnya CloudOps, DataOps dan DevOps mereka.

“Kami yakin bahawa tahun 2022 akan membawa satu lagi tahun peningkatan yang kukuh kepada pengguna UAC. Keluaran UAC yang akan datang bakal merangkumi penambahbaikan pemodenan pengalaman pengguna, keupayaan visualisasi data yang dipertingkatkan dan pembangunan penyepaduan berterusan dengan alatan pihak ketiga,” ulas Damiani.

Perihal Stonebranch

Stonebranch membina penyelesaian pengaturan dan automasi IT yang mengubah persekitaran IT perniagaan daripada automasi tugas IT yang mudah kepada automasi perkhidmatan perniagaan masa nyata yang canggih. Walau apapun tahap automasinya, platform Stonebranch adalah ringkas, moden dan selamat. Dengan menggunakan Platform Automasi Universal Stonebranch, perusahaan boleh mengatur beban kerja dan data dengan lancar di seluruh ekosistem teknologi dan silo. Beribu pejabat di Atlanta, Georgia, dengan pusat hubungan dan sokongan di seluruh Amerika, Eropah dan Asia, Stonebranch memberi perkhidmatan kepada beberapa institusi kewangan, pembuatan, penjagaan kesihatan, perjalanan, pengangkutan, tenaga dan teknologi terbesar di dunia.

Hubungi

Scott Davis

Naib Presiden Pemasaran Global, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com