Stonebranch宣布2021年实现创纪录增长，为2022年奠定了良好的基础

佐治亚州阿尔法勒特, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的服务编排与自动化解决方案提供商斯通布兰奇(Stonebranch)宣布,其依托全新客户关系、启动增强型集成中心和发布斯通布兰奇通用自动化中心(UAC)版本7.0等有利因素,在2021年实现历史最高增长记录和营收佳绩。



2021年,斯通布兰奇的新客户数量增幅前所未有,推动实现了该公司自1999年成立以来的最高营收佳绩。这些公司代表了金融、消费品包装和能源等众多行业,其中不乏有许多公司在日益复杂的混合IT环境中,亟需解决改善自动化工作负载的控制、连接和可见性等类似需求。

斯通布兰奇首席执行官Giuseppe Damiani表示:“2021年对于斯通布兰奇而言又是成果频现的一年,而2022年的发展将会更具前景。与公司历史上的任何其他一年相比,更多新型企业频频将斯通布兰奇增设为其IT自动化和编排技术堆栈服务提供商。此外,我们还继续加强现有客户关系,维持客户保留率在99%以上。2021年的出色成绩充分佐证了我们团队所具备的深厚知识底蕴和所秉持的无私奉献精神。我们打造的企业文化不仅专注于帮助IT团队实现其当前目标,而且还着眼于他们未来的各种需求。”

通用自动化中心(UAC)使企业能够在本地、云端和集装箱式环境中实时协调安排自动化IT流程及工作负载。斯通布兰奇的云自动化和数据管道编排方面的先进解决方案,在新推出的集成中心得到全新增强型第三方集成的进一步支持。这一行业领先的市场提供可下载的扩展,将通用自动化中心与众多热门技术连接在一起,其中包括:

云服务提供商——亚马逊云科技、谷歌云平台、微软Azure

数据管道工具——Databricks、Informatica、Kafka、Snowflake

开发者平台——Ansible、Docker、GitHub、Jenkins、Kubernetes、Red Hat OpenShift

商业应用程序——Microsoft Power BI and Teams、Oracle Peoplesoft、SAP、Slack

2021年,斯通布兰奇获得了领先分析师与技术审查平台的积极认可。Gartner在智能自动化技术成熟度曲线(Hype Cycle for I&O Automation)和服务编排和自动化平台市场指南(Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms)两份报告中,将斯通布兰奇评为代表性供应商。EMA在其两年一度的工作量自动化雷达报告(Radar Report for Workload Automation)报告中将斯通布兰奇评为价值领导者。此外,斯通布兰奇还摘得PeerSpot(原为IT Central Station)2021年同行奖桂冠,以及荣膺“G2工作负载自动化网络领导者”殊荣。

Damiani继续说道:“斯通布兰奇是一家值得信赖的IT自动化解决方案提供商。我们与基础设施和运营(I&O)、数据、开发和云团队并肩合作,共同开发了一款平台。我们的众多用户可以利用该平台打破自动化孤岛,同时以连接各项战略计划的高效方式推动协作。”

2021年,斯通布兰奇拓展了其员工队伍,扩大了其在美国、德国、希腊、马其顿和马来西亚的办事处规模。2021年3月,斯通布兰奇任命Peter Baljet担任首席技术官,加强了其领导团队。Baljet在开发基于云的技术以及规划和执行云转型战略方面拥有丰硕经验。

在Baljet的非凡领导下,斯通布兰奇对通用自动化中心实施了重大年度改进。这些改进有助于企业弥合其本地和云环境之间的差距,使组织能够推动自身CloudOps、DataOps和DevOps等各项计划中以客户为中心的敏捷性。

Damiani总结道:“我们坚信,2022年将为通用自动化中心用户继续带来功能更加强大的升级服务。通用自动化中心即将发布的产品包括用户体验现代化改进、增强型数据可视化能力以及与第三方工具的持续集成开发。”

关于斯通布兰奇

斯通布兰奇(Stonebranch)致力于构建IT编排与自动化解决方案,将商业IT环境从简易型IT任务自动化转变为复杂的实时业务服务自动化。无论自动化程度如何提升,斯通布兰奇平台都将不懈保持操作简明、功能现代和性能安全的三大优势。借助斯通布兰奇通用自动化平台,企业可以跨越各种技术生态系统和孤岛,无缝协调工作负载和数据。斯通布兰奇总部位于佐治亚州亚特兰大,在美洲、欧洲和亚洲设有联络站和支持点,为全球规模最大的金融、制造、医疗保健、旅游、交通、能源和技术机构提供服务。

