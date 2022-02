Stonebranch 宣佈 2021 年實現創紀錄的增長，並為 2022 年做好準備

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

佐治亞州阿爾法勒特, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch 是服務編排和自動化解決方案的領先供應商,在新的客戶關係、推出強化的集成樞紐、以及 Stonebranch 環球自動化中心 (UAC) v7.0 版本等的刺激下,公司宣佈在 2021 年實現了最佳增長和收入。



在 2021 年,Stonebranch 增加了比以往更多的新客戶,推動了公司自 1999 年成立以來的最高收入。這些公司包括了金融、消費品與能源在內的眾多行業,但其中許多公司有著類似的動機,就是在日益複雜的混合資訊科技環境中提高自動化工作負載的控制、連繫性及可觀察性。

Stonebranch 行政總裁 Giuseppe Damiani 表示:「2021 年對 Stonebranch 來說是意義重大的一年,而且會讓 2022 年變得更好。與公司歷史上任何一年相比,更多的新企業將 Stonebranch 添加到其 IT 自動化與編排技術堆棧中。此外,我們繼續鞏固現有客戶關係,並穩定地維持超過 99% 的留存收益率。2021 年的強勁表現證明了我們團隊的專業知識和奉獻精神。我們建立了一種文化,專注於幫助 IT 團隊實現他們今天需求,以及他們對未來所需的東西。」

UAC 讓企業能夠跨內部、雲端和容器化環境實時編排自動化 IT 流程及工作負載。Stonebranch 在雲端自動化和數據管道編排方面提供先進的解決方案,並在新推出的集成樞紐提供的新且強化了的第三方整合而進一步支援這些解決方案。這個行業領先的市場提供可下載的擴充,將 UAC 與熱門技術連接起來,包括:

雲端服務供應商 — Amazon AWS、Google Cloud Platform、Microsoft Azure

數據管道工具 — Databricks、Informatica、Kafka、Snowflake

開發人員平台 — Ansible、Docker、GitHub、Jenkins、Kubernetes、Red Hat OpenShift

業務應用程式 — Microsoft Power BI and Teams、Oracle Peoplesoft、SAP、Slack

在 2021 年,Stonebranch 獲得了領先的分析師和技術審查平台的認同。Gartner 在兩份報告中將 Stonebranch 命定為代表供應商,分別為《Hype Cycle for I&O Automation》(I&O 自動化成炒作周期)及《Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms》(服務編排與自動化平台的市場指南)。EMA 將 Stonebranch 在其半年度工作負載自動化雷達報告中評為價值領導者。此外,Stonebranch 亦是 PeerSpot(前身為 IT Central Station)的 2021 年同行獎獲得者,也是 G2 工作負載自動化網格的領導者。

Dahani 繼續說:「Stonebranch 是值得信賴的 IT 自動化解決方案供應商。與 I&O、數據、開發和雲端團隊並肩工作,我們開發了一個平台,讓用戶可利用該平台打破自動化孤島狀況,而同時以連結策略性提案的方式推動協作。」

Stonebranch 在 2021 年擴展了其僱員基礎,擴大在美國、德國、希臘、馬其頓和馬來西亞的辦事處規模。Stonebranch 在 3 月任命 Peter Baljet 為技術總監,以強化其領導團隊。Baljet 在開發以雲端為本的技術、規劃和執行雲端轉型策略方面擁有豐富的經驗。

在 Baljet 的領導下,Stonebranch 為環球自動化中心進行了顯著的逐年改進。這些改進有助企業建立內部與雲端環境之間的差距,讓公司能夠推動以客戶為重點的靈活性,作為其 CloudOps、DataOps 和 DevOps 計劃的一部分。

Damiani 總結道:「我們有信心 2022 年將為 UAC 用戶帶來又一個強勁升級的年份。UAC 即將發行的版本將包括用戶體驗現代化改良、增強的數據可視化功能,以及與第三方工具的持續整合開發。」

關於 Stonebranch

Stonebranch 建立了 IT 編排和自動化解決方案,將業務科技資訊環境從簡單的 IT 工作自動化轉變為成熟的實時業務服務自動化。無論自動化的程度如何,Stonebranch 平台都是精簡、現代且安全的。企業使用 Stonebranch 環球自動化平台,企業可以跨技術生態系統和孤島無縫編排工作負載與數據。Stonebranch 總部位於喬治亞州亞特蘭大,在整個美洲、歐洲和亞洲設有聯絡處及支援站,為世界上一些最大的金融、製造、醫療保健、旅遊、運輸、能源和技術機構提供服務。

聯絡人:

Scott Davis

-Stonebranch 全球市場業務副總裁

|電郵:scott.davis@stonebranch.com