EAC Invest udpeger ny Administrerende Direktør - Selskabsmeddelelse nr. 2/2022

København, 8. februar 2022

EAC Invest har dags dato ansat Kresten Valdal som ny Administrerende Direktør for EAC Invest A/S. Kresten Valdal kommer med mange års erfaring i ledelses- og bestyrelsesopgaver, og de nødvendige erfaringer til at fortsætte EAC Invests strategi om, over tid, at maksimere værdien af aktiver og investeringer til fordel for aktionærerne.

Kresten påbegynder rollen som administrerende direktør den 14. februar 2022, og nuværende administrerende direktør, Martin Thaysen, fratræder efter en kort overlevering den 28. februar 2022. Martin Thaysen fortsætter som bestyrelsesmedlem i EAC Invest A/S og som bestyrelsesmedlem i det associerede selskab Thai Poly Acrylic Public Company Limited.

Bestyrelsesformand Ole Steffensen udtaler: “Det glæder mig meget at vi kan få Kresten, og hans mange kompetencer om bord til at fortsætte driften og strategien for EAC Invest. På vegne af bestyrelsen ser jeg meget frem til samarbejdet. Vi bevarer samtidig kontinuiteten med Martin Thaysen og Jesper Dahlsgaard fortsættende i bestyrelsesroller.”

Med venlig hilsen,

EAC Invest A/S

For further information, please contact:

Martin Thaysen, CEO, Phone: +45 2066 6554, e-mail investorinformation@eac.dk

Vedhæftet fil