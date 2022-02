Marsel Khaliullin zum Business Line Manager Aftermarket Services Russia & CIS von Nikkiso Industrial Russia ernannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Group), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekannt geben zu können, dass Marsel Khaliullin zum Business Line Manager Aftermarket Services Russia & Cryogenic Industries Service von Nikkiso Industrial Russia (NIR) ernannt wurde.



Von Russland aus wird er die Aftermarket Services leiten und unterstützen, wobei er Ayman Zeitoun in NIR und Jim Estes für CIS unterstellt ist.

Marsel Khaliullin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen in der Instandhaltung und im Ingenieurwesen im Zusammenhang mit rotierenden Geräten, davon sechs Jahre in der Öl- und Gasindustrie im Irak und 10 Jahre in internationalen Unternehmen. In den letzten zwei Jahren leitete Khaliullin den Betrieb für rotierende Geräte bei SPM Oil & Gas, einem Unternehmen von Caterpillar.

„Die Erfahrung und die Branchenkenntnisse von Khaliullin werden für NIR von großem Nutzen sein, und wir freuen uns auf seine positiven Beiträge“, so Ayman Zeitoun, Vice President & Managing Director – Russia – Operations.

Mit dieser Neueinstellung setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .