Marsel Khaliullin Ditunjuk Sebagai Manajer Lini Bisnis Layanan Purnajual Rusia & CIS, Nikkiso Industrial Rusia

TEMECULA, California, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) milik Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan bahwa Marsel Khaliullin telah ditunjuk sebagai Manajer Lini Bisnis Layanan Purnajual Rusia & Layanan Industri Kriogenik untuk Nikkiso Industrial Russia (NIR).



Berbasis di Rusia, dia akan mengelola dan mendukung Layanan Purnajual, melapor ke Ayman Zeitoun di NIR dan Jim Estes untuk CIS.

Marsel telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun bekerja di berbagai posisi dalam bisnis pemeliharaan dan rekayasa yang terkait dengan peralatan berputar, termasuk enam tahun sebelumnya di industri Minyak & Gas di Irak dan 10 tahun bekerja dengan perusahaan internasional. Selama dua tahun terakhir, Marsel mengelola bengkel Peralatan Berputar untuk SPM Oil & Gas, sebuah perusahaan Caterpillar.

“Pengalaman dan pengetahuan industri Marsel akan sangat bermanfaat bagi NIR dan kami menantikan kontribusi positifnya,” ujar Ayman Zeitoun, Wakil Presiden & Direktur Pelaksana - Rusia - Operasi.

Dengan tambahan ini, Nikkiso melanjutkan komitmen mereka untuk menjadi kehadiran global dan lokal bagi pelanggan mereka.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .