Marsel Khaliullin Dinamakan Pengurus Talian Perniagaan bagi Perkhidmatan Selepas Pasaran Rusia & CIS, Nikkiso Industrial Russia

TEMECULA, Calif., Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan (Kumpulan) Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso Cryogenic Industries, anak syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Marsel Khaliullin telah dinamakan sebagai Pengurus Talian Perniagaan bagi Perkhidmatan Selepas Pasaran Russia & Perkhidmatan Industri Kriogenik untuk Nikkiso Industrial Russia (NIR).



Berpangkalan di Rusia, beliau akan mengurus dan menyokong Perkhidmatan Selepas Pasaran, melaporkan kepada Ayman Zeitoun di NIR dan Jim Estes untuk CIS.

Marsel mempunyai lebih 20 tahun pengalaman bekerja dalam pelbagai jawatan dalam perniagaan penyelenggaraan dan kejuruteraan yang berkaitan dengan peralatan berputar, termasuk enam tahun sebelumnya dalam industri Minyak & Gas di Iraq dan 10 tahun bekerja dengan syarikat antarabangsa. Sejak dua tahun lalu, Marsel mengurus bengkel Peralatan Berputar untuk SPM Oil & Gas, sebuah syarikat Caterpillar.

"Pengalaman dan pengetahuan industri Marsel akan memberi manfaat besar kepada NIR dan kami mengharapkan sumbangan positifnya," menurut Ayman Zeitoun, Naib Presiden & Pengarah Urusan - Russia - Operations.

Dengan tambahan ini, Nikkiso meneruskan komitmen mereka untuk menjadi kehadiran global dan tempatan bagi pelanggan mereka.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli kepada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .