Marsel Khaliullin Nomeado Gerente de Linha de Negócios de Serviços de Aftermarket para a Rússia e CIS, da Nikkiso Industrial Russia

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Califórnia, Feb. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Marsel Khaliullin como Gerente de Linha de Negócios de Serviços de Aftermarket para a Rússia e Indústrias Criogênicas da Nikkiso Industrial Russia (NIR).



Da Rússia ele irá gerenciar e apoiar os Serviços de Aftermarket, reportando-se a Ayman Zeitoun da NIR e Jim Estes da CIS.

Marsel tem mais de 20 anos de experiência, tendo ocupado vários cargos nas áreas de manutenção e engenharia de equipamentos rotativos, incluindo os últimos seis anos na indústria de petróleo e gás no Iraque e 10 anos em empresas internacionais. Nos últimos dois anos, Marsel gerenciou o workshop de Equipamentos Rotativos da SPM Oil & Gas, uma empresa da Caterpillar.

“A experiência e o conhecimento da indústria de Marsel serão de grande benefício para a NIR e estamos ansiosos por suas contribuições positivas”, disse Ayman Zeitoun, Vice-Presidente e Diretor Administrativo de Operações - Rússia.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .