Marsel Khaliullin出任Nikkiso Industrial Russia俄罗斯和低温工业服务售后服务业务部门经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 日机装株式会社（Nikkiso Co., Ltd）旗下子公司日机装低温工业（Nikkiso Cryogenic Industries）的清洁能源及工业气体集团（Clean Energy & Industrial Gases Group，以下简称为“集团”）很高兴地宣布，Marsel Khaliullin已被任命为Nikkiso Industrial Russia（NIR）俄罗斯地区和低温工业服务售后服务业务部门经理。



Marsel的工作地点位于俄罗斯，负责管理和支持售后服务并向NIR的Ayman Zeitoun汇报工作，低温工业服务方面则向Jim Estes汇报。

Marsel在与转动设备相关的维护和工程设计业务领域拥有20余载的丰硕经验，此前在伊拉克石油和天然气行业工作过6年，还拥有10年与国际公司合作的经验。过去两年，Marsel为卡特彼勒（Caterpillar）公司旗下SPM Oil & Gas管理转动设备车间。

俄罗斯运营副总裁兼董事总经理Ayman Zeitoun表示：“Marsel具备的丰富经验和行业知识让NIR增益颇多，我们期待着他展现积极贡献。”

通过此项任命，日机装（Nikkiso）将继续致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

低温工业（Cryogenic Industries, Inc.，现为日机装株式会社旗下企业）的成员公司面向液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。