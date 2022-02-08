Marsel Khaliullin 獲任命為 Nikkiso Industrial Russia 俄羅斯與獨聯體售後市場服務業務經理。

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加州特曼庫拉, Feb. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) 是 Nikkiso Co., Ltd (日本) 旗下子公司，欣然宣佈任命 Marsel Khaliullin 為 Nikkiso Industrial Russia (NIR) 業務經理。



他將駐守俄羅斯，負責管理和支援售後市場服務，向 NIR 的 Ayman Zeitoun 及獨聯體的 Jim Estes 匯報工作。

Marsel 在與轉動設備相關的各個維修和工程業務職位擁有超過 20 年工作經驗，其中包括前六年在伊拉克的石油與天然氣行業，以及在國際公司工作 10 年。在過去兩年，Marsel 管理 Caterpillar 旗下公司 SPM Oil & Gas 的轉動設備工場。

據俄羅斯營運副總裁兼執行董事 Ayman Zeitoun 說：「Marsel 的經驗和行業知識將為 NIR 帶來莫大效益，我們期待他的積極貢獻。」

增添了新力軍，Nikkiso 承諾繼續致力為客戶提供全球及本地業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。